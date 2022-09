Swiss-Skills: Bester Metallkonstrukteur wohnt in Andwil

Swiss Skills «Wenn du willst, kannst du alles erreichen»: Ein Andwiler ist der beste Metallbaukonstrukteur der Schweiz Adrian Gilgen aus Andwil ist Schweizer Meister der Metallbaukonstrukteure. An den nächsten Swiss Skills könnte er als Experte dabei sein. Rita Bolt Jetzt kommentieren 16.09.2022, 12.00 Uhr

Der 27-jährige Adrian Gilgen arbeitet für die Gossauer Aepli AG. Bild: Arthur Gamsa

«Wenn du willst, kannst du alles erreichen»: So lautete das Motto von Adrian Gilgen für die Berufs-Schweizer-Meisterschaften Swiss Skills in Bern. Der Andwiler trat gegen elf Metallbaukonstrukteure aus der ganzen Schweiz an und schaffte es mit 83 von 100 Punkten: Er durfte zuoberst aufs Podest steigen und ist nun der beste Metallbaukonstrukteur der Schweiz.

Zum Sieg erhielt Gilgen einen Check über 5000 Franken für eine Weiterbildung, gesponsert vom Fachverband Metaltec Suisse. Wie genau Gilgen den Gutschein einsetzen wird, weiss er heute noch nicht. Er habe sich sehr gefreut – auch über die vielen Glückwünsche und den Empfang seiner Arbeitskollegen bei der Aepli Stahl- und Metallbau AG in Gossau. Alle gratulierten ihm zum Sieg. Gilgen schüttelte viele Hände. Beim Personaleingang hängt noch heute ein Plakat mit Glückwünschen.

Das Gratulationsplakat überdeckt alle anderen Notizen. Bild: Arthur Gamsa

Nach dem Sieg wieder um 6.30 Uhr parat

«Dieser Empfang drückt die Wertschätzung aus», sagt Gilgen, der am Montag nach den Swiss Skills wie an jedem Arbeitstag um 6.30 Uhr an seinem Arbeitsplatz erschien. Mit einem Unterschied: An diesem Morgen brachte er frische Brötli für seine Kollegen mit. Auch der Besuch seiner Eltern, seiner Freundin und Kollegen, die ihm während des Wettkampfs über die Schultern schauten, freute ihn. «Es hatte während der ganzen Berufsmeisterschaften viel Publikum.»

Adrian Gilgen ist in Wuppenau mit drei Geschwistern aufgewachsen und vor gut eineinhalb Jahren mit seiner Freundin nach Andwil gezügelt. «Wir haben eine schöne Wohnung gefunden und vom Arbeitsweg her passt es für beide», erklärt der 27-Jährige, warum es ihn nach Andwil zog.

In Wuppenau betreibt er mit Kollegen noch eine kleine Werkstatt und fertigt Möbel aus Metall und Holz. «Für den Eigengebrauch.» Im Winter fährt er Ski und Snowboard, im Sommer Töff und am nächsten Andwiler Seifenkistenderby vielleicht in einer Seifenkiste durch Andwil. Erzählt es und lacht. Bereits dieses Mal war er am Derby, aber als Zuschauer.

Gilgen galt als Favorit

Der gebürtige Thurgauer wurde schon im Vorfeld der Swiss Skills als Favorit gehandelt. Der Grund: Er hatte bereits eine Lehre als Metallbauer abgeschlossen. Metallbauer – oder wie man früher sagte Schlosser – hat Gilgen in einem Kleinbetrieb gelernt. «Anschiessend wollte ich die Planung kennen lernen und verstehen.» Deshalb entschied er sich, die Zusatzlehre als Metallbaukonstrukteur zu machen. «In einem Grossbetrieb. Fassadenbau ist genau das, was ich wollte», sagt der junge Berufsmann.

Berufsbegleitend absolvierte er zudem in den vergangenen zwei Jahren den Projektleiter und den Metallbaumeister. Apropos Projektleiter: Für den Aepli-Neubau auf der Gossauer Sommerau leitete Gilgen das Projekt für die Oberlichter. «Mich begeistern die Herausforderungen in der Planung und Projektleitung.»

Gilgen übernahm die Projektleitung für die Oblichter des Aepli-Neubaus auf der Sommerau. Bild: Arthur Gamsa

Eine Herausforderung waren auch die Prüfungsaufgaben an den Swiss Skills. «Die Zeichnung einer 180-Grad-Wendeltreppe mit rundem Treppenlauf war weniger mein Ding. Die Fassadenplanung dagegen sehr», sagt Gilgen. «Die Experten wussten von meinen Zusatzausbildungen und passten die Bewertung an. Es wurde schwieriger für mich.» Es hat trotzdem für den Sieg gereicht. Der Abstand zum Zweitplatzierten sei aber gering. Der dritte Platz ging ebenfalls an einen Ostschweizer: an David Fuchs, Goldach.

«Die Motivation, an den Swiss Skills teilzunehmen, war nicht nur, sich mit Gleichgesinnten zu messen, sondern auch Kontakte zu knüpfen», sagt Gilgen. Das tat er bereits 2016: Er nahm als Metallbauer an den Swiss Skills teil und erreichte den dritten Platz. Die Gilgens sind eine Swiss-Skills-Familie: Seine Schwester nahm vor vier Jahren als Bäckerin-Konditorin an den Berufs-Schweizer-Meisterschaften teil und sein Bruder vor zwei Jahren als Automatiker.

Das nächste Mal als Experte an die Swiss Skills

Adrian Gilgen wird den Weiterbildungsgutschein der Metaltec im Moment nicht einlösen. Er wolle jetzt zuerst einmal als Projektleiter bei der Firma Aepli weiterarbeiten, Erfahrungen sammeln und junge Berufsleute fördern. Das sei ihm ein Anliegen. Sich für einen Handwerksberuf zu entscheiden, sei richtig gewesen. «Das wollte ich schon immer», sagt der zugezogene Andwiler.

An den nächsten Swiss Skills wird er voraussichtlich als Experte vor Ort sein. Er sei angefragt worden. Und ein Zukunftsziel nennt der Metallbaukonstrukteur ebenfalls: Er wäre gerne Experte bei den Abschlussprüfungen der Metallbaukonstrukteure. Wie sagt Gilgen doch: «Wenn du willst, kannst du alles erreichen.»

