SVP tritt mit einer Frau zu den St.Galler Stadtratswahlen an: Karin Winter-Dubs für die Kampfwahlen vom Herbst nominiert Seit zwanzig Jahren versucht die SVP in St.Gallen, einen Sitz in der Stadtregierung zu erobern. Bisher ohne Erfolg. Am 27. September will es die Partei nochmals wissen. Und sie schickt mit der 56-jährigen Karin Winter-Dubs erstmals eine Frau ins Rennen um die städtische Exekutive. Reto Voneschen 08.06.2020, 10.00 Uhr

Karin Winter-Dubs soll im Herbst für die SVP einen St.Galler Stadtratssitz erobern.

Bild: Michel Canonica (22.8.2019)

Karin Winter-Dubs wird seit Jahren als Stadtratskandidatin gehandelt. Aus beruflichen und familiären Gründen hat sie bisher aber immer auf eine Kandidatur verzichtet. Das ist bei den Wahlen vom Herbst anders: Winter-Dubs tritt an und soll der SVP endlich zu einer Regierungsbeteiligung in der Kantonshauptstadt verhelfen. Sie bewirbt sich für den Stadtrat, nicht aber fürs Stadtpräsidium. Die Parteibasis hat die Kandidatin bereits in einem schriftlichen Verfahren nominiert.



SVP wechselt die Strategie

Die jetzige Kandidatur von Karin Winter-Dubs ist keine Überraschung. Wenn sie wirklich antreten will, muss sie das von ihrem Alter her jetzt tun. Zudem war nach dem miserablen Abschneiden von Michael Götte bei den Regierungswahlen vom Frühling in der Stadt klar, dass eine SVP-Kandidatur wie in früheren Jahren, also mit einem Mann, beim städtischen Wahlvolk wohl von vornherein chancenlos sein würde.



Was allerdings nicht heisst, dass Karin Winter-Dubs auf eine Wahl in die Stadtregierung «im Schlafwagen» hoffen kann. Ihre Aufgabe ist im Gegenteil sehr schwer. Dies zum einen aufgrund des städtischen Trends hin zu Linksgrün. Dies aber auch aufgrund der Konkurrenzsituation: Um den einen vakanten Stadtratssitz bewerben sich Kandidierende der FDP, der CVP, der SVP und vermutlich auch der Grünen.

Pragmatische Politikerin ohne Berührungsängste

Karin Winter-Dubs ist 56 Jahre alt. Sie ist Mutter zweier Kinder und Absolventin der Universität St.Gallen. Sie arbeitet als Lehrerin an der Berufsschule für Kaufleute und Detailhandel (KBZSG) auf der Kreuzbleiche. Sie sitzt für die SVP seit 2009 im St.Galler Stadtparlament; seit 2013 präsidiert sie die SVP-Fraktion.

Winter-Dubs vertritt in ihrer Parlamentsarbeit regelmässig keine SVP-Extrempositionen. Sie gilt im Gegenteil als pragmatische Politikerin, die sehr wohl in der Lage ist, Kompromisse übers eigene politische Lager hinaus zu entwickeln und mitzutragen. Wenn es um die Lösung von konkreten Problemen geht, hat sie keine Berührungsängste bei der Zusammenarbeit mit anderen Parteien – auch links der Mitte.



Es geht um einen Stadtratssitz und ums Stadtpräsidium

Zu Kampfwahlen um die Stadtregierung kommt es im Herbst, weil Stadtpräsident Thomas Scheitlin (FDP) auf Ende Jahr zurücktritt. Die FDP will seinen Sitz in der Stadtregierung und das Stadtpräsidium mit Kanti-Rektor Mathias Gabathuler verteidigen. Die CVP schickt Trudy Cozzio ins Rennen um den vakanten Stadtratssitz. Bei den Grünen ist noch unklar, ob und mit wem sie antreten werden.



Vier Bisherige – Maria Pappa und Peter Jans (SP), Markus Buschor (parteilos) und Sonja Lüthi (Grünliberale) – treten am 27. September erneut an. Maria Pappa soll dabei das Stadtpräsidium für die SP erobern; wie es Buschor und Lüthi bezüglich Präsidium halten, wollen die beiden Ende dieser, Anfang nächster Woche erklären.