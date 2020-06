SVP steigt mit Karin Winter-Dubs in den St.Galler Stadtratswahlkampf: Ein geschickter Schachzug

Die SVP versucht's erneut: Sie will am 27. September einen Sitz in der fünfköpfigen St.Galler Stadtregierung erobern. Dass sie dafür in der Person von Karin Winter-Dubs auf eine erfahrene Politikerin setzt, hält «Tagblatt»-Stadtredaktor Reto Voneschen für einen klugen Schachzug.

Reto Voneschen 08.06.2020, 15.29 Uhr