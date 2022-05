Nach 22 Jahren ist Schluss: Handballer Alex Usik beendet Karriere

Handball Nach über 20 Jahren ist Schluss: Spieler und Trainer Alex Usik beendet seine Karriere beim SV Fides Als 44-Jähriger tritt Alex Usik nach einer eindrücklichen Karriere beim SV Fides als Spielertrainer zurück. In 22 Jahren absolvierte er 571 Spiele und schoss 2650 Tore. Fritz Bischoff Jetzt kommentieren 09.05.2022, 17.00 Uhr

Alex Usik hört nach über 20 Jahren als Spieler und Spielertrainer beim SV Fides auf. Bild: Michel Canonica (6. Mai 2020)

Es war im Sommer des Jahres 2000 als Aliaksei Usik, der sich fortan Alex nannte, vom polnischen Verein Podlaska kommend seine Karriere in der Schweiz als Handballer so richtig lancieren wollte. Der weissrussische Internationale wechselte zu Yellow Winterthur in die NLA. Als Grund für seinen Wechsel meinte der flinke Linkshänder damals zielorientiert:

«Die Schweiz ist für mich das Sprungbrett zur Bundesliga.»

Die Federung des Sprungbrettes war offensichtlich nicht die beste, denn einen Wechsel nach Deutschland oder sonst irgendwo ins Ausland gab es in den vergangenen zwei Jahrzehnten für Alex Usik nie.

Am vergangenen Sonntag beendete der Weissrusse, der seit fünf Jahren auch das Schweizer Bürgerrecht besitzt, seine sportliche Karriere als Spielertrainer des 1.-Liga-Teams SG Fides/Otmar mit einem 26:25-Auswärtssieg in der Abstiegsrunde gegen die SG Seen Tigers/Pfadi, womit seine Equipe die Meisterschaft auf dem ersten Platz beendete und nach nur zwei Niederlagen in zehn Spielen den Ligaerhalt problemlos schaffte.

Verpasste Jahre der Weiterbildung

Seit acht Jahren war der in Minsk geborene Usik beim SV Fides als Spieler und Trainer tätig. Ehe er diese Aufgabe übernahm, hatte er bei Yellow Winterthur in der NLA und NLB gespielt, dann ein Jahr bei der SG Stans/Luzern in der NLA und von 2004 bis 2013 während neun Jahren bei St.Otmar in der NLA – dies mit 276 Pflichtspielen und 1231 Toren. In der ewigen Statistik der besten NLA-Torschützen belegt er noch immer Position 23. Er ist damit sogar noch einen Platz vor dem legendären Robert Jehle klassiert.

Von 2004 bis 2013 spielte Usik bei St.Otmar in der NLA. Archivbild: Urs Bucher

Nach einem Jahr bei Fortitudo Gossau folgte der Wechsel zum SV Fides und nun der Rücktritt. «Für mich ist jetzt der richtige Zeitpunkt für mein Karriereende. Ich beginne eine Weiterbildung im IT-Bereich. Diese beansprucht viel Zeit und lässt sich mit dem Sport nicht vereinbaren», hat Usik festgestellt.

Als 13-Jähriger hat er mit dem Handball begonnen und später ein rundes Jahrzehnt als Profi gespielt. «In der Zeit als Profi habe ich viele Jahre für einen späteren Beruf verloren», sagt Usik. Zu lange habe er nichts ausser Handball gespielt.

«Ich hätte die Zeit besser nutzen sollen.»

Dies hole er jetzt nach. Denn er wolle den Master in Software-Engineering erreichen.

Trotz seiner Selbstkritik bezüglich Aus- und Weiterbildung blickt der zweifache Familienvater, dessen Frau einst auch erfolgreiche Handballerin war, gerne auf seine eindrückliche und erfolgreiche Karriere zurück. Vor allem ist er in der Schweiz und speziell in St.Gallen heimisch geworden. «Wir haben uns in der Ostschweiz sehr gut eingelebt. Da gab es keinen Grund ins Ausland oder in einen anderen Landesteil der Schweiz zu wechseln. Sportlich hat es für mich gepasst.»

Auch mit 44 Jahren fühlt er sich noch fit

Die Europacupspiele mit St.Otmar seien noch in wunderbarer Erinnerung, so Usik. Erinnerungen sind für ihn auch Verletzungen, die ihn hie und da zu Pausen zwangen. Grosse Beeinträchtigung verspürt er aber nicht. Er fühlt sich immer noch fit. Anders wäre es als 44-Jähriger kaum möglich gewesen, dass er sich auch in der abgelaufenen Meisterschaft noch selber zum Einsatz bringen musste. Dies gegen Spieler und mit eigenen Teamkollegen, deren Vater er mühelos hätte sein können.

Doch nach 571 Pflichtspielen in 22 Jahren in der Schweiz und mit 2650 erzielten Toren ist jetzt endgültig Schluss. Dies als Spieler, der schon mit 15 Jahren in die weissrussische Nachwuchsnationalmannschaft aufgeboten wurde und später auch im A-Nationalteam mit mehr als 100 Länderspielen erfolgreich war – aber auch als Trainer. Seine ersten Erfahrungen als Teamverantwortlicher sammelte er 2011 bei St.Otmar.

Immer engagiert bei der Arbeit: Alex Usik als SV-Fides-Trainer. Im Gespräch mit Sportchef Patrick Michalczak. Bild: Donato Caspari

Nachdem Trainer Dan Hansen entlassen worden war, übernahm er interimsmässig die Aufgabe. Obwohl er dann von Jan Filip, dem späteren tschechischen Nationaltrainer abgelöst wurde, war der Reiz für die Aufgabe als Trainer geweckt. «Einerseits konnte ich meine Erfahrungen einbringen und an junge Spieler weitergeben und anderseits fühlte ich mich in einer Führungsposition wohl.»

Diese geht bei der SG Fides/Otmar von Usik nun an den Vorarlberger Julian Rauch weiter. Er spielte von 2016 bis 2020 bei St.Otmar auf der rechten Aussenposition.

