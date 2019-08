«Sur le Lac» findet jeder etwas Auf der Eggersrieter Höhe wurde über das Wochenende mit Blick über den Bodensee gefeiert. Johannes Wey

(Bilder: Urs Bucher)

Alles in allem war das Wetterglück auch in diesem Jahr wieder auf der Seite der Veranstalter und Besucher: Selbst am anfangs regnerischen Samstag tauchte die Sonne kurz bevor sie unterging das Festivalgelände auf der Eggersrieter Höhe in ein warmes Licht. Abgelöst wurde sie dann von unzähligen Lampions und Lichterketten.

Vorbei an den Ölschwaden des Falafelstands strömte beim Eindunkeln die Mehrheit der erwachsenen Besucher nach und nach aufs Gelände. Die Familien waren da schon lange vor Ort und einige der Kinder durften an diesem Abend besonders lange wach bleiben.

Auch die zwölfte Ausgabe des Sur le Lac bot für jeden etwas. Elektronische Beats, Gitarrenriffs und sogar Harfenklänge. Und nicht nur die Acts aus Nah und Fern standen in der breiten Auswahl.

Wer statt Falafel oder Couscous lieber eine Stück Fleisch hatte, für den wurde im Lauf des Festivals eine ganze Kuh aufgetischt – von Haxe bis Herz. Das Tier hatte noch vor kurzem auf ebendieser Wiese geweidet. Abgerundet wurde das gastronomische Angebot von einer gut sortierten Bar.