DETAILHANDEL «SUPER STORE»: 27 Unternehmen aus dem Kanton St.Gallen präsentieren in einem Pop-up-Store in der Altstadt ihre Produkte Das «St.Galler Haus» war in der Adventszeit 2021 ein voller Erfolg: Nun verkaufen regionale Anbieter wieder eine breite Palette an Produkten in einem Pop-Up-Store im Zentrum. Davide De Martis 03.11.2022, 19.00 Uhr

Der Vorstand der Made-in-St.Gallen-Initiative freut sich über das erneute Zustandekommen des Projekts (vl.: Johannes Eisenhut, Isabelle Zürcher, Beat Lüscher, Franc Uffer und Fabienne Klauser). ddm

Seit Donnerstagvormittag hat die Stadt St.Gallen einen «SUPER STORE». Zumindest dem Namen nach. Dahinter verbirgt sich Pop-up-Konzept im ehemaligen Coiffeursalon an der Brühlgasse 35. 27 Produzentinnen und Produzenten aus dem Kanton St.Gallen bieten dort noch bis Ende Jahr ihre vielfältigen Produkte an.

Organisiert wird der «SUPER STORE» von der Made-in-St.Gallen-Initiative, die im vergangenen Jahr zusammen mit der städtischen Standortförderung das «St.Galler Haus» an der Spisergasse während der Adventszeit betrieb. Zunächst sah es so aus, als käme dieses Jahr kein Projekt dieser Art zustande. Plötzlich wurde jedoch ein Coiffeursalon an der Brühlgasse 35 frei, den der Verein mit tatkräftiger Hilfe von Astrid Dörig innerhalb von zwei Wochen umgestaltete und für den Verkauf vorbereitete. Dörig arbeitet unter dem Namen «Shaking Ideas» an Event-, Grafik- und Bauprojekten mit.

Astrid Dörig liess ihrer kreativen Ader bei der Gestaltung des «SUPER STORES» freien Lauf. ddm

Lokale Anbieter stellen ihre Produkte vor

Im «SUPER STORE» ist allerlei zu finden. Von gemusterten Socken über gewobene Tücher und Duvets bis zu Kaffee aus Indien ist die Produktpalette breit. Einige der Anbieterinnen und Anbieter waren bei der Eröffnung am Donnerstag vor Ort und präsentierten ihr regionales Angebot.

So auch Jennifer und Petra Kobelt von der Mosterei Kobelt aus Marbach. Das Familienunternehmen wurde 1906 gegründet und wird bereits in fünfter Generation geführt. Die Mosterei Kobelt bietet an der Brühlgasse Cider-Probierpäckli und Rum an. Ausserdem produziert sie auch Süssmost, Apfelchampagner und rund 30 Edelbrände.

Zusammenarbeit mit beeinträchtigten Menschen

Das Angebot an alkoholischen Getränken wird durch Weine aus dem Rheintal und durch das Biersortiment der Rorschacher Kornhausbräu erweitert. Letztere verkauft im Pop-up-Store ihre naturtrüben Spezialitäten. Kornhausbräu arbeitet mit der HPV Rorschach zusammen, wo beeinträchtigte Menschen eine senkrecht stehende Alternative zum Biermeter für sie gebaut hat.

Michèle Müller präsentiert den Adventskalender von Kornhausbräu. ddm

Da ist zum Beispiel Alunir, zu Deutsch «auf dem Mond landen», ist ein Rheintaler Schmuck-Start-up. Mithilfe der Partnerorganisation Obvita, die sich für Menschen mit Behinderungen einsetzt, stellt das Unternehmen in seinem Atelier in Heerbrugg nachhaltigen Schmuck her.

Oder auch Lütolf-Spezialitäten, ein Familienunternehmen aus St.Margrethen und stellt nebst Originalribel auch weitere Maisprodukte her. Dabei wird es auch innovativ. In den Regalen liegen nämlich Ribelmaischips in verschiedenen Geschmäcken und eine Ribelschoggi. «Vom Anbau bis hin zur Produktion in der eigenen Mühle und Chipsmaschine ist alles aus dem Rheintal, sagt Melanie Cola, die die Maisprodukte vorstellte.»

Fortführung ist ein Wunsch

Das Ziel der Made-in-St.Gallen-Initiative sei es, nicht nur die Innenstadt zu beleben. «Wir möchten den Verein bekannter machen und Visibilität für lokale Anbieterinnen und Anbieter schaffen», sagt Isabelle Zürcher, Geschäftsführerin des Vereins. Falls die Möglichkeit besteht, würde sie dieses Konzept auch nächstes Jahr gerne fortführen. «Aller guten Dinge sind drei.»