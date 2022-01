Fussball: Ein guter Vertrag für den Gossauer Denis Simani

SUPER LEAGUE Die erstaunliche Karriere des Gossauers Denis Simani im Schweizer Spitzenfussball Der 30-jährige Verteidiger wechselt von Vaduz in die Super League zum FC Luzern. Bis im Sommer 2019 spielte er noch für Rapperswil-Jona - und keine Rolle im nationalen Spitzenfussball. Daniel Good 05.01.2022, 10.39 Uhr

Mit Vaduz lief Denis Simani (links) schon 32-mal in der Super League auf. Im Bild gegen seinen neuen Verein FC Luzern (Varol Tasar). Bild: Martin Meienberger

Der FC Vaduz vermeldet den vorzeitigen Abgang von Denis Simani. Der gebürtige St.Galler wechselt per sofort in die Super League zum FC Luzern und folgt seinem ehemaligen Cheftrainer Mario Frick in die Innerschweiz. Simanis Vertrag mit Vaduz wäre noch bis im Sommer 2023 gültig gewesen. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Der 30-jährige Simani stiess im Juli 2019 vom FC Rapperswil-Jona zum FC Vaduz und absolvierte in dieser Zeit 89 Pflichtspiele für die Liechtensteiner. 32-mal kam er in er Super League zum Einsatz. Im Team von Vaduz gelangen dem Innenverteidiger acht Tore und drei Assists.

Schon bei Basel und den Grasshoppers - und beim SC Brühl

Simani hat eine erstaunliche Karriere hinter sich. Als Junior spielte er beim FC Gossau. 2010 folgte der Wechsel in die Nachwuchsabteilung der Grasshoppers. Der Albaner lief auch 22-mal für die U21-Auswahl des FC Basel auf. Dann kam es zur Rückkehr in die Ostschweiz mit 49 Einsätzen für den SC Brühl in der Promotion League.

Weiter ging es zu Rapperswil-Jona, mit dem Simani bis zum Abstieg 2019 in der Challenge League spielte. Der Transfer zu Vaduz eröffnete ihm neue Perspektiven. Mit den Liechtensteinern stieg er 2020 in die Super League auf. Und ein Jahr später wieder ab. Derzeit ist Vaduz - auch dank Leistungsträger Simani - Leader in der Challenge League.

In Vaduz sind sie stolz auf die Entwicklung Simanis. Der Sportchef Franz Burgmeier sagt:

«Denis hat sich seit seiner Ankunft beim FC Vaduz zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt.»

Burgmeier weiter: «Mit seiner aggressiven Spielart und seinem stets unermüdlichen Einsatz im Training wie auch im Spiel war er eine wichtige Stütze in unserer Mannschaft. Obwohl sein Abgang sportlich schmerzt, wollten wir ihm die Möglichkeit nicht verwehren, mit seinen knapp 31 Jahren zu einem Traditionsverein in der Schweiz wechseln zu können. Wir sind nun bestrebt, seinen Wechsel zeitnah zu kompensieren.»

In Luzern erhält Simani einen Vertrag bis Sommer 2024. Im ersten Spiel der Luzerner Ende Januar gegen Basel kann er nicht auflaufen, weil er gesperrt ist. Luzerns Sportchef Remo Meyer sagt über seinen ersten Transfer in der Winterpause:

«Denis bringt auch die nötigen spielerischen Qualitäten mit, um uns in der Defensive stabiler und bei offensiven Standards variabler werden zu lassen.»