Was es mit dem St.Galler Donut-Boom auf sich hat

Süssware In St.Gallen sind inzwischen drei verschiedene Donutketten – was es mit dem Boom auf sich hat Vor ein paar Jahren suchte man Donutläden in St.Gallen noch vergebens. Nun verkaufen neben Dunkin' Donuts auch Royal Donuts und Toptop Donuts die runden Gebäcke in der Stadt. Sie verkaufen aber nicht nur Donuts, sondern auch eine Art Lebensgefühl. Renato Schatz Jetzt kommentieren 03.09.2021, 17.00 Uhr

Donuts scheinen gegenwärtig sehr gefragt zu sein. Bild: Donato Caspari

Im Royal Donuts an der Rorschacher Strasse 61 in St.Gallen, zwischen Kanti und Kantonsspital. Und zwischen zwei pinkfarbenen Wänden die Tür zur Backstube, auf der die Zeichentrickfigur Homer Simpson die beiden Arme jubelnd gen Himmel reckt. Der Himmel besteht aus Donuts.

Gewissermassen stimmt das. Zumindest für jene, die Donuts mögen. Denn Royal Donuts verkauft seit Ende Juli über 130 verschiedene Donutsorten.

Ferhat Erkmen, 28-jährig, Geschäftsführer der Royal-Donuts-Filiale in St.Gallen, nimmt einen Donut aus der Vitrine. Das faustgrosse Gebäck ist überzogen mit einer dicken Schokoladenglasur. Darüber: Blaubeeren, Erdbeeren und Kinder-Bueno-Riegel, eingedeckt in Zuckercrème. Crème ist auch im Innern des Donuts. Dieses Mal: Haselnuss. Nach zwei Bissen sprudelt die Füllung auf den Plastikteller, der an einen Kindergeburtstag erinnert.

Nach zwei Bissen ist man satt.

«Du hast noch nie so leckere Donuts gegessen»

Und doch: Der Hunger auf Donuts ist gross. «In den ersten zwei Tagen nach der Eröffnung standen die Menschen bis zur Strasse runter», sagt Erkmen vor einer Wand aus Plastikblumen. Bei der Einrichtung konnte er «relativ viel selber entscheiden». Relativ, weil die Royal-Donuts-Filiale in St.Gallen eine von insgesamt über 250 ist. Die meisten stehen in Deutschland, wo das Unternehmen vor knapp zwei Jahren gegründet wurde.

Erkmen hat die Franchiserechte erworben, nachdem seine Frau im Frühjahr aus Zürich Donuts mitbrachte. «Glaub mir, du hast noch nie so leckere Donuts gegessen», soll sie gesagt haben. Sie arbeitete damals als Kauffrau, er als Logistiker. Seit Ende Juli verkaufen sie Donuts. Das Handwerk erlernten die beiden in einem einmonatigen Kurs in Deutschland. «Das Rezept ist aber geheim», sagt Erkmen. Woher die Zutaten kommen, weiss Erkmen indes nicht. Er sagt einzig: «Sie werden aus Deutschland geliefert.»

Royal-Donuts-Geschäftsführer Ferhat Erkmen an der Rorschacher Strasse. Bild: Donato Caspari

Was also hinter der Tür mit dem jubelnden Homer passiert, ist unklar.

«Ein Donut ist ein US-amerikanischer runder Krapfen aus Hefe- oder Rührteig, auf dem oft eine Glasur ist.» So beschreibt Simpsonspedia einen Donut.

Ja, es gibt ein Wikipedia für die Zeichentrickserie «Die Simpsons». Weiter heisst es:

«Bei den Simpsons hat Homer Simpson eine Vorliebe für Donuts.»

Das ist freilich eine Untertreibung. In einer Folge verkauft Homer seine Seele für einen Donut. So weit gehen wahrscheinlich die wenigsten. Aber inzwischen bieten in der Stadt drei verschiedene Ketten Donuts an: Royal Donuts, Toptop Donuts und Dunkin’ Donuts.

2018 eröffnete mit dem Dunkin’ Donuts im Säntispark der erste Donutladen in der Region. Die US-amerikanische Kette ging nach Gaiserwald, weil die Mieten in der Stadt zu hoch gewesen seien. Inzwischen verkauft Dunkin’ Donuts seine Gebäcke auch in der Rathausunterführung am Hauptbahnhof.

Ein bisschen USA

Dunkin’ Donuts verkauft aber nicht nur Unmengen von Kalorien – der Donut Boston Creme soll über 310 Kalorien verfügen, was je nach Körperbau bis zu einem Fünftel der Tagesration ausmacht –, sondern auch eine Art Lebensgefühl, das amerikanische. Wenn Homer Donuts isst, wenn der junge Matt Damon in «Good Will Hunting» im Auto sitzt und Kaffee von Dunkin’ Donuts trinkt, dann ist das auch ein wenig USA.

Die Donuts von Dunkin’ Donuts sind vergleichsweise schlicht. Füllung, wenn überhaupt, Glasur, das war's. In den USA funktioniert diese Kombination seit 1950.

Schenkt man der Website von Royal Donuts Glauben, setzt sich der Siegeszug des Donuts unbeirrt fort. Royal Donuts sei die «am schnellsten wachsende Marke der Welt», man solle «Teil der Bewegung» werden.

Die pathetischen Worte dienten offenbar als Inspiration für andere Unternehmer. Mit Toptop Donuts ist ein weiterer Anbieter auf dem Markt und in St.Gallen, am Marktplatz 14, vertreten. Seit Mitte August. Der Auftritt von Toptop Donuts ähnelt jenem von Royal Donuts. Marco Kratzer, Geschäftsführer von Toptop Donuts, sagt: «Wir sind Mitbewerber mit einem ähnlichen Konzept.» Auch Toptop Donuts stammt aus Deutschland. Die Kette unterhält gemäss Kratzer knapp 20 Filialen, wovon zwei in der Schweiz stehen.

Sowohl Royal Donuts als auch Toptop Donuts wollen ein junges Publikum erreichen und setzen auf Social Media. Sodass ihre Kundinnen und Kunden nicht gerade ihre Seele für einen Donut verkaufen, aber doch immerhin ein paar Franken dalassen.