St.Galler Nonnenfürze: Nadine Larocca-Bänziger verkauft Chräpfli

Süssgebäck Die St.Galler Nonnenfürze sind zurück – unter mysteriösen Umständen Schon seit 15 Jahren kann man im Kloster Notkersegg keine Chräpfli mehr kaufen. Die betagten Nonnen hatten keine Kraft mehr zum Backen. Nach wie vor halten sie das Rezept geheim. Doch nun sind die legendären St.Galler Guetzli trotzdem wieder im Umlauf. Melissa Müller 21.01.2022

Nadine Larocca-Bänziger vertreibt die Nonnen-Chräpfli-Kopie via Facebook. Bild: Michel Canonica

Kürzlich servierte ein Stadtsanktgaller der Journalistin goldgelbe, steinharte Guetsli. Sie dufteten nach Mandeln und Honig und klebten zwischen den Zähnen, zäh wie Florentiner. «Das sind Nonnenfürze», sagte der 59-Jährige.

«Diese Chräpfli schmecken wie in meiner Kindheit.»

Früher konnte man die Chräpfli bei den Nonnen des Klosters Notkersegg kaufen. Im Volksmund wurden sie Nonnenfürze genannt, was die Nonnen aber nicht gern hörten. Wer das Gebäck jemals gegessen hat, erinnert sich: Man konnte bei der Klosterpforte an einer Glocke bimmeln, das Geld in eine Durchreiche legen, der «Trülle», und bekam dafür die Chräpfli. Für viele Kinder und Wandervögel bildete dies den Höhepunkt des Spaziergangs um die Drei Weieren und das Kloster.

Die Chrämpfli-Produktion im Kloster Notkersegg im Jahr 1982. Archivbild: Pius Rast

2007 stellten die Schwestern die Produktion der Chräpfli schweren Herzens ein - aus Altersgründen. Sie hatten keine Kraft mehr zum Backen. Damit endete eine mindestens vierhundertjährige Tradition - so alt soll das geheime Rezept sein.

Geheimnisvoller Guetzli-Besorgungs-Akt

Und nun soll das legendäre Süssgebäck plötzlich wieder erhältlich sein? Die St.Gallerin Nadine Larocca-Bänziger wirbt auf Facebook seit November für die Chräpfli, die manchmal auch Chröpfli oder Nonnen-Kräpfli heissen. «Meine über 90-jährige Oma backt sie», erzählt sie am Telefon und willigt auf ein Treffen im Café Seeger ein. Allerdings nur unter der Bedingung, dass man keine Fragen zu Oma stellt. Die Dame solle anonym bleiben, das habe man in der Familie beschlossen. Die Enkelin erinnert daran, dass auch die Nonnen unsichtbar hinter der Holzwand mit den Sprechlöchern blieben, wenn sie Chräpfli verkauften. Niemand, nicht einmal das neugierigste Kind, konnte einen Blick auf sie erhaschen. Das gab dem Guetzli-Besorgungs-Akt etwas Geheimnisvolles.

Nadine Larocca-Bänziger mit einem Pack Nonnenfürzen. Bild: Michel Canonica

Beim Treffen im «Seeger» stellt Nadine Larocca-Bänziger, eine 31-Jährige in einer weissen Rüschenbluse, eine kleine Box mit goldener Schleife auf den Tisch. Beim Auspacken riecht es nach Mandeln und Honig: der Duft frischer Nonnenfürze.

Auch die Mutter von Nadine Larocca-Bänziger ist dabei, sie wacht über das Gespräch und passt auf, dass kein falsches Wort an die Öffentlichkeit dringt. Das Rezept von «Omas Backwerk» wird gehütet wie ein heiliger Gral. Nicht einmal die Zutaten werden preisgegeben. Bisher habe man 120 Bestellungen ausgeliefert. Die Chräpfli werden zum stolzen Preis von 19 Franken ab 200 Gramm verkauft. Kundinnen und Kunden seien begeistert: «Die Chräpfli wecken Kindheitserinnerungen.»

Die Oma backe einfach gern. Die Chräpfli seien ein Zufallsprodukt gewesen. «Die schmecken ja wie die Nonne-Chräpfli», befand die Enkelin, als sie davon probierte - und beschloss, die lang vermisste Süssigkeit wieder unter die Leute zu bringen. Dabei gehe es nicht ums Geld. «Wir wollen meiner Oma ein bisschen Spass, Beschäftigung und Freude ermöglichen.» Man wolle auch eine Tradition wieder beleben, die viele St.Gallerinnen und St.Galler vermissen.

Die Chräpfli lösen bei vielen St.Gallerinnen Kindheitserinnerungen aus. Bild: Michel Canonica

Mehr als blosse «Backwaren»

Die Schwestern vom Kloster Notkersegg haben die Chräpfli-Kopie noch nicht probiert und auch nie eine Kostprobe erhalten. Die Nonnen rücken das geheime Rezept, das in ihrem Archiv aufbewahrt wird, nicht heraus. Schwester Klara bestätigt, dass eine Frau angerufen habe und gefragt habe, ob man die Nonnenchräpfli verkaufen dürfe. Die Nonne sagt, das sei nicht verboten, solange nicht «Kloster Notkersegg» drauf steht. Sie weist darauf hin, dass die Süsswaren des Labels «Omas Backwerk» ohne ihren Auftrag gebacken werden und auf «vollkommener Eigeninitiative von Privaten» beruhen. Sie fügt hinzu:

«Das können natürlich nicht dieselben Chräpfli sein.»

Man wolle diese Sache nicht aufbauschen. Die Pflege der betagten Schwestern habe Priorität. Das Original-Chräpfli würde spezielle Fertigkeiten erfordern und könnten nicht einfach durch Laien produziert werden. Das hat spirituelle Gründe, wie schon Josef Osterwalder am 7. Juli 2007 im «Tagblatt» schrieb. Für die Schwestern waren die Chröpfli mehr als blosse «Backwaren».

«Die Herstellung war etwas Spezielles», sagt Schwester Klara. «Oft beteten wir während dem Backen der Chräpfli den Rosenkranz.» Das Originalgebäck gab es nur an der Klosterpforte mit der Trülle. Das ist nun schon einige Jahre her, wie Schwester Klara sagt: «Das ganze Chräpfli-Team ist schon im Himmel.»

