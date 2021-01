Klima Südafrikanischer Stein für St.Galler Hausfassade: «Ökologischer Unsinn», sagt Grüner Stadtparlamentarier An der Wassergasse hinter dem Raiffeisen-Hauptsitz entstehen vier neue Mehrfamilienhäuser. Zu reden gibt nun die Fassade. Der Stein stammt aus Südafrika. Der Architekt kontert der Kritik der Grünen. Sandro Büchler 14.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Stein für die Fassade wurde aus Südafrika nach Antwerpen transportiert und von dort nach Deutschland gefahren, wo er verarbeitet wurde. Nach St.Gallen kamen die Steinelemente mit dem Lastwagen. Bild: Benjamin Manser (25. September 2020)

Ein Mann erklimmt im Schneegestöber die Treppe von der Wassergasse aus. Als er die Felsenstrasse erreicht hat, bleibt er stehen, verschnauft und schaut sich um. Sein Blick fällt auf die vier frisch hochgezogenen sechsstöckigen Neubauhäuser des Haldenhofs. Als der Schneefall kurz aufhört und die Sonne wieder zwischen den Wolken hindurchscheint, schimmert die dunkelgraue Steinfassade majestätisch. Doch die Fassade führt zu Diskussionen. Denn der dafür verwendete Naturstein stammt aus Südafrika.

Dies stört den Anwohner, der die Treppe emporkam:

«Wieso verwendet man bei einem Haus in St.Gallen ausländischen Stein?»

In Zeiten, in denen der Klimawandel in den Medien sehr präsent sei, verstehe er es nicht, weshalb man Stein um den halben Planeten schifft. Die Bauherrschaft habe sich diese Fragen aber sicherlich gut überlegt.

Grüne pochen auf Schweizer Baumaterial

Christian Huber, Stadtparlamentarier Grüne. Bild: PD

Der Stein des Anstosses sorgt auch bei Politikern für Gesprächsstoff. Stadtparlamentarier Christian Huber von den Grünen spricht von einem «ökologischen Unsinn». Die Verwendung von südafrikanischen Fassadenbausteinen im Haldenhof spreche nicht für Umweltbewusstsein. «Der tonnenweise Einbau beweist, dass die architektonische Selbstverwirklichung einzelner Personen scheinbar noch immer höher gewertet wird als die uns allen drohende Klimakatastrophe.»

Huber sagt, die Fraktion der Grünen und Jungen Grünen habe sich in den vergangenen Jahren im Stadtparlament mehrfach dafür eingesetzt, dass man bei öffentlichen Hoch- und Tiefbauten der Stadt St.Gallen nur noch Baumaterial aus der Schweiz verwende.

«Um graue Energie zu minimieren.»

Zumindest im Strassenbau würden sich die Baufirmen daran halten – was aber vom kantonalen Tiefbauamt beispielsweise bei der Sanierung der Teufener Strasse bereits wieder unterlaufen worden sei, sagt Huber, der auch Mitglied der Liegenschaften- und Baukommission ist.

Was für die öffentliche Hand gelte, müsse auch in der Privatwirtschaft Einzug halten. «Für uns Grüne steht ausser Frage, dass die Bauherrschaft möglichst auf regionale Bauprodukte setzen sollte und somit nebst wirtschaftlichen Kriterien auch ökologische sowie soziale Anforderungen im Beschaffungswesen gelten müssen», sagt Huber. Aktuell gibt es bei der Baubewilligungsbehörde keine Rechtsgrundlage, die dies vorschreibt.

«Die Konsequenz davon können wir am Haldenhof nun beispielhaft miterleben.»

Laut Huber wäre es wünschenswert, wenn für alle konkrete Bestimmungen für nachhaltiges Bauen gelten würden: «Nämlich mit Holz und Steinen aus der Region, mit recyceltem Material, mit dem Einbau von Fotovoltaikanlagen und der Begrünung von Dächern und Fassaden.»

Eine Fassade, die Jahrhunderte hält

Hans Jörg Schmid, Architekt bei H.J. Schmid & Partner Architekten AG Bild: PD

Wenig Verständnis für die herbe Kritik aus dem grünen Lager hat der Architekt Hans Jörg Schmid. Für den Haldenhof-Neubau habe er bisher nur Komplimente erhalten, insbesondere für die Fassade. Die Mehrfamilienhäuser, bei denen aktuell der Innenausbau läuft, seien ein Musterbeispiel punkto Ökologie und fortschrittliches Bauen.

«Man muss die Rechnung gesamtheitlich machen, es geht um eine langfristig gescheite Ökobilanz.» Denn die Fassade aus südafrikanischem Naturstein halte «ein paar Jahrhunderte», überdauere Generationen. «Was wäre denn die Alternative?», fragt Schmid. Eine Fassade aus Kunststoff und Sagex etwa sei keineswegs nachhaltig, müsse nach rund dreissig Jahren ersetzt werden.

«Und das dafür nötige Öl kommt aus Russland oder den arabischen Staaten.»

Naturstein benötige in der Produktion vergleichsweise wenig Energie, sagt der Architekt. Wesentlich mehr Energie ist bei der Herstellung von Ziegeln, Glas oder Beton nötig. Und was einmal produziert wird, kommt auch irgendwann an sein Lebensende. Vielfach werde die Entsorgungsfrage ausser Acht gelassen, sagt Schmid. Er mahnt:

«Die vielen Kunststoffe aus dem Fassadenmaterial werden noch zu grossen Problemen in der Zukunft führen.»

Bei natürlichem Stein sei die Entsorgung problemlos.

Per Schiff, Bahn und Lastwagen nach St.Gallen

«Die Globalisierung können wir nicht wegreden.» Architekt Schmid bejaht, dass der Transport aus Südafrika bei der Ökobilanz ins Gewicht falle. Per Schiff kam der Stein nach Antwerpen und wurde von dort mit der Bahn ins baden-württembergische Gamburg gefahren, wo er verarbeitet wurde. Die letzte Etappe zur Baustelle in St.Gallen legte der tonnenschwere Stein auf Lastwagen zurück.

Die Steinplatten im Innenhof der Haldenhof-Überbauung. Bild: Sandro Büchler (23. September 2020)

Ein solcher Transportweg lohne sich, da die Granitfassade das Raumklima der Gebäude positiv beeinflusse. Der Rohbau ist aus Beton, isoliert werden die Mauern mit Schweizer Glassteinwolle. Nach einem Zwischenraum, der für die Lüftung wichtig ist, folgt die äusserste Schicht – der Naturstein. Schmid sagt: «Dank Erdwärmesonden 200 Meter tief im Erdboden und Fotovoltaik auf dem Dach werden die Gebäude über die gesamte Lebensdauer wenig Energie verbrauchen.» Bei Billigfassaden verpuffe hingegen viel Energie.

Bleibt die Frage, weshalb Schmid nicht auf Stein aus der Schweiz gesetzt hat, etwa Granit aus Andeer im Bündnerland? «Klar, da hat auch die Kostenfrage mitgespielt», gibt der Architekt zu. «Der Bündner Stein hätte einen riesigen Betrag mehr gekostet.» Bereits der jetzt verwendete Naturstein koste pro Quadratmeter rund 200 bis 300 Franken mehr als bei herkömmlichen Fassaden. Die anderen Bauherren und er hätten sich früh für eine Natursteinfassade entschieden.

«Nicht nur weil Stein gut isoliert, sondern dem Haldenhof auch ein ästhetisches Kleid gibt.»