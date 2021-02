Suchtkrank in der Coronakrise «Ich schäme mich vor meinen Eltern»: Ein ehemaliger St.Galler Obdachloser erzählt Die St.Galler Gassenküche ist bisher von Corona verschont geblieben und macht trotzdem eine harte Zeit durch: Vier Gäste sind innert kurzer Zeit gestorben. Auch der Alkohol- und Drogenkonsum ist gestiegen. Melissa Müller 05.02.2021, 05.00 Uhr

Die Einsamkeit macht Menschen auf der Gasse zu schaffen. In der Gassenküche finden sie Gesellschaft, ein offenes Ohr für Probleme, eine warme Mahlzeit – und manchmal sogar handgestrickte Socken. Bild: Mareycke Frehner

Es duftet nach gebratenen Zwiebeln, es scheppern die Teller, es wird gelacht, diskutiert und gezankt. Die Gassenküche hat weiterhin offen. Es gibt Hackbraten mit Zucchini und Nudeln an Rahmsauce.

Manchmal werfen Passanten misstrauische Blicke in die Fenster an der Linsebühlstrasse 82 und fragten sich: Warum dürfen die offen haben und alle anderen Restaurants nicht? «Die Gassenküche ist kein Restaurant, sondern eine soziale Anlaufstelle, in der Mahlzeiten gereicht werden», sagt Regine Rust, die Geschäftsleiterin der Stiftung Suchthilfe. Der Winter sei lang und kalt:

«Unsere Klienten brauchen einen Ort, um sich aufzuwärmen.»

Regine Rust, Geschäftsleiterin der Stiftung Suchthilfe. Bild: PD

Zu gross sei das gesundheitliche Risiko, bei Kälte draussen zu sein. Die wenigsten sind so zäh wie der stadtbekannte Bruno, der selbst im Winter freiwillig draussen übernachtet in einem Zelt, an einem geheimen Ort.

In der Gassenküche sind die Coronaregeln streng: Es hat nur noch achtzehn Plätze. In der Regel sind zehn Personen im Raum. Sie essen zeitlich versetzt und müssen am Platz bleiben. Die Hygienemaske darf nur abgezogen werden, wenn man isst oder trinkt. «Es geht bei uns strenger zu und her als in den SBB-Zügen und in jedem Hotel», sagt Regine Rust und fügt hinzu: «Wir hatten noch keinen Coronafall.»

Socken und Sorgen Schweizweit bleiben alle Gassenküchen geöffnet. Für manche Gäste ist die Anlaufstelle, die durch Spenden finanziert wird, der einzige Ort, um Sorgen und Nöte zu teilen. Der eine Gast kommt frisch aus der Haft, der andere hat Ärger mit dem Vermieter oder mit den Finanzen. Da helfen die Sozialarbeiter. Auch Wollsocken und Mützen werden verschenkt. «Wir haben tolle Unterstützerinnen, die für uns stricken», sagt Regine Rust, die Geschäftsführerin der Stiftung Suchthilfe. Das Team hat eine Kleiderkammer, um die Leute mit warmen Sachen auszustatten. (mem)

Nachdem seine Frau fremdgegangen war, rutschte er in die Obdachlosigkeit

Wie viele Obdachlose gibt es in St.Gallen? «Offiziell keine», sagt Thomas (Name geändert), der selbst eine Zeitlang ohne Dach über dem Kopf lebte. Der schmächtige 38-Jährige war in einem früheren Leben Bäcker und Konditor. Im Ausgang traf er eine Frau, «die mir gepasst hat». Sie heirateten, wollten Kinder. Er arbeitete in der Nacht, sie am Tag. Nach einem halben Jahr entdeckte Thomas, dass sie ihn mit einem anderen betrog.

«Ich packte den Rucksack mit dem Nötigsten, legte den Schlüssel auf den Tisch und ging.»

Erst wohnte er bei Freunden, von Sofa zu Sofa. Schleichend rutschte er in die Obdachlosigkeit ab. «Am Anfang wollte ich keine Hilfe annehmen. Ich schämte mich, aufs Sozialamt zu gehen.» Bei der Notschlafstelle Ufo erhielt er ein kleines Zimmer in einem Block. Das WC, die Dusche und den Kühlschrank musste er sich mit anderen teilen, die ihm oft seine Nahrungsmittel wegassen.

Quizshows und Sudoku

Die Fachstelle für aufsuchende Sozialarbeit, die ebenfalls zur Stiftung Suchthilfe gehört, habe ihm geholfen, wieder auf die Beine zu kommen. «Heute habe ich eine Eineinhalbzimmerwohnung, mit eigenem WC und Dusche», sagt Thomas und strahlt. Abends schaut er Quizshows und löst Sudokus.

«Wenn du Hilfe brauchst, kannst du fragen», sagt Thomas. Das habe er gelernt. «Dann bekommst du sogar gratis Kleider», sagt er und schaut auf seine glänzenden Schuhspitzen. «Wenn du kein Geld fürs Essen hast, kannst du in der Küche der Gassenküche helfen, und sie geben dir etwas.»

Für drei Franken oder gegen etwas Mithilfe gibt's in der Gassenküche eine warme Mahlzeit. Bild: Mareycke Frehner

Dass die Läden, Theater und Cafés zuhaben, mache ihm nichts aus, da er sich gewohnt sei, mit einem schmalen Budget auszukommen. «Ich hätte gern mehr Geld, eine grössere Wohnung, einen volleren Kühlschrank, ich hätte gern wieder ein Auto», sagt Thomas. «Aber du musst zufrieden sein mit dem, was du hast. In jeder Situation.»

Keinen Kontakt mehr mit den Eltern

Thomas besucht die Gassenküche fast jeden Tag. «Es ist wie eine Familie.» Mit seinen Eltern und seiner Schwester hat er hingegen seit Jahren keinen Kontakt. «Weil ich mich immer noch schäme für meine Situation. Inzwischen bin ich Onkel eines fünfjährigen Mädchens, das ich noch nie gesehen habe. Das tut weh.»

Geschäftsführerin Regine Rust arbeitet schon seit Jahren im Suchtbereich. «Es tut mir immer wieder weh, dass Menschen sich für ihre Sucht schämen. Denn Sucht ist eine psychische Krankheit, die nicht selbstverschuldet ist», sagt sie.

Wenn jemand nicht mehr auftaucht

Wenn Thomas ein paar Tage nicht in die Gassenküche kommt, schickt ihm das Team eine SMS und fragt nach, wie es ihm geht. Das machen sie auch bei allen anderen Klientinnen und Klienten, die das wünschen. «Denn wer weiss, vielleicht ist einer im Gefängnis, auf Entzug oder schon seit ein paar Tagen tot im Bett. Alles schon erlebt», sagt Thomas.

Regine Rust ergänzt: Wenn jemand nicht antworte, würden sie bei den Klienten vorbeigehen. Lieber einmal zu viel: «Ob wir eine halbe Stunde früher oder später anklopfen, kann entscheidend sein.» Sie habe schon dramatische Situationen erlebt, sagt Rust. «Die meisten mit gutem Ausgang, aber leider nicht immer.» Seit dem Sommer seien vier Gäste gestorben, weil jede Hilfe zu spät kam. «Es war ein hartes Jahr.» Sie stellen in der Gassenküche jeweils ein Foto der verstorbenen Person und eine Kerze auf. «Wenn sich Todesfälle häufen, nimmt uns das sehr mit und macht Angst vor dem Tod.»

Auch das triste Wetter und die ungewisse Situation mit Corona, die Spannung und der Druck schlagen auf die Stimmung. Regine Rust sagt:

«Es wird Alkohol in hohem Mass konsumiert. Und auch der Konsum von harten Drogen ist zurzeit hoch.»

Sie schwärmt aber auch von den Überlebenskünstlern, die man in der Gassenküche trifft. Wie Stammgast Markus Koller, der 22 Jahre lang Buschauffeur war, bis er an schweren Depressionen erkrankte.

Ein tannengrüner Pullover spannt sich um seinen Bauch. «Ich vermisse das öffentliche Leben gar nicht. Als ich jung war, war ich viel unterwegs. Jetzt bin ich 57, ich habe mich ausgelebt», sagt der gepflegte Herr, der langsam und bedächtig spricht.

«So ein schlechtes Gefühl wünsche ich niemandem»: Stammgast Markus Koller hatte Depressionen.

Bild: Benjamin Manser (1. Februar 2021)

Ein Mann, der gern putzt

Als im ersten Lockdown die Gassenküche geschlossen war, habe er sein Putzämtli vermisst. «Wenn ich hier das WC, die Fenster und die Eingangstüre putze, die immer mit Fingerabdrücken übersät ist, gibt mir das eine Befriedigung. Ich sehe ein Ergebnis.» Er würde gern mehr anpacken. «Aber sobald ich eine halbe Stunde putze, bin ich fix und fertig. Dann schwitze ich wie verrückt.» Das hängt mit seiner Belastungsdepression zusammen und den starken Medikamenten, die Markus Koller nehmen muss.

Nachts konnte er nicht mehr schlafen, tagsüber nickte er fast am Steuer ein

Als er noch als Buschauffeur durch St.Gallen kurvte, litt er unter Stress und den unregelmässigen Schichten. Nachts konnte er nicht mehr schlafen, tagsüber nickte er fast am Steuer ein. Was er bewältigen musste, überstieg seine Ressourcen. Er hatte keine Kraft mehr, machte aber trotzdem weiter und betrieb Raubbau am Körper. Irgendwann war sein Akku leer. «Ich war nur noch erschöpft, verspürte keine Lebenslust mehr. Ich war todtraurig, hätte mich am liebsten den ganzen Tag im Bett verkrochen.» So ein schlechtes Gefühl wünsche er niemandem.

Markus Koller wohnt mit seiner Frau, die ebenfalls psychische Probleme hat, und den Katzen Gini und Pascheli im Krontal. Pascheli sei schon 23 Jahre alt. «Ich bin seit 20 Jahren verheiratet, das klappt sehr gut», erzählt Koller. «Wir bekommen das Geld wochenweise von unserer Beiständin. Wir rauchen recht viel, aber bis jetzt hat es immer gereicht.» Mit der IV liege ein Auto nicht mehr drin, dafür hat er einen Töff. Damit fährt das Paar im Sommer oft in die Badi Hörnlibuck in Staad. «Es ist schön dort, man zahlt keinen Eintritt. Es hat einen Kiosk, neue WC-Anlagen, und der Rasen ist gepflegt», sagt der gebürtige Thaler.

Ende Monat bekommen sie jeweils ein bisschen mehr Geld, «damit es drin liegt, dass wir einen Ausflug machen können mit dem Zug». Aber lange fahren sie nie weg, «wegen unserer Katzen. Die vermissen uns, und wir vermissen sie».