Jogi Neufeld: Die Grabenhalle war sein Punk-Spielfeld

Subkultur Der blutjunge Rheintaler, der US-Bands wie Bad Religion, Bad Brains und Dinosaur Jr. in der Grabenhalle holte Eine «Sound Lecture» mit dem - längst in Wien lebenden - Musikveranstalter Jogi Neufeld und Konzerte mit dem Zürcher Ur-Punk Rams und den Roman Games verheissen eine schillernde Rückblende auf die wilde Frühzeit der Grabenhalle. Marcel Elsener 13.12.2022, 19.08 Uhr

Junger Motor der St.Galler Punkszene: Jogi Neufeld verteilt sein Fanzine «Skunk», 1986 in der Grabenhalle. Privatarchiv

Im kürzlich erschienenen St.Galler Jugendkulturbuch «Güllens grünes Gemüse» spielt die Grabenhalle als zentraler Treffpunkt der Alternativkultur selbstverständlich eine Hauptrolle. Einer der Protagonisten im ersten Jahrzehnt der hartnäckig erkämpften und 1984 eröffneten Halle war der Rebsteiner Jogi Neufeld, der als umtriebiger Fanzine-Macher, DJ, Musiker und Konzertveranstalter ein weit ausstrahlendes Netzwerk schuf und St.Gallen auf der Landkarte internationaler Indie-Konzerte eintrug.

In seiner «Sound Lecture», einem Vortrag mit Musikbeispielen, wird Neufeld im «Schwarzen Engel» von den legendären Jahren in «Güllens giftiger Grabenhöhle» berichten. Er reist aus Wien an, wohin er 1994 auswanderte und zunächst als Musikveranstalter und DJ in Clubs wie Arena oder Flex weitermachte, bevor er einen Laden für Retro-Computerspiele im Museumsquartier aufbaute (Subotron). Die Initialzündung kam dem passionierten Vinylsammler auf einem Flohmarkt, wo er beim Herumwühlen auf das Computerspiel «Game & Watch: Donkey Kong» aus seiner Kindheit stiess. Heute ist er gefragter Kurator, Produzent und Referent für die Praxis und Theorie von digitalen Spielen.

Laute Nächte mit Punks, Skins und der Polizei

Schon als Kantischüler hatte Neufeld eine Leidenschaft für Punk und die Do-it-yourself-Musik entwickelt, eine Band (Up!Arts) und ein Magazin für die Szene gegründet (Skunk) und den grössten Teil seiner Freizeit im St.Galler Plattenladen Bro Records verbracht, wo er bald auch arbeitete. Nach ersten Konzertversuchen mit teils bitteren Resultaten («grosses Minus in der Kasse!») verheisst er ab 1988 unter dem Veranstaltertitel «Spaice» dem verschlafenen St.Gallen Weltraum (Space) und Würze (Spice). Er programmiert «streng subjektiv» Lieblingsbands aus den USA (Fuzztones, Miracle Workers, Dinosaur Jr.), Australien (Celibate Rifles) oder Frankreich (Les Thugs) sowie etliche Schweizer Gruppen wie Maniacs und Needles aus Genf, Hungry For What und Chin Chin aus Biel, Domina & The Slaves (ZH), Der Böse Bub Eugen (SH) oder erstmals die Young Gods aus Fribourg.

«Der energetischste Sänger der Welt»: H.R. (Human Rights) und seine Bad Brains aus New York 1989 in der randvollen Grabenhalle. Christian Braun

Die Höhepunkte in Sachen Publikum und Energie sind 1989 die Konzerte mit Bad Religion und Bad Brains. Oft aber sind es Zitterparteien an der Kasse und im Umfeld, weil sich in der Punkszene auch rechte Skins tummeln. Regelmässig schaut die Polizei vorbei, weil sie – etwa im Fall von Bad Religion – «nicht glauben kann, dass sich Hunderte Jugendliche mit internationalen Autonummernschildern an einem Dienstag in St.Gallen zusammenrotten, um eine unbekannte Punkrockband anzuhören», wie sich Neufeld erinnert. Im Auge hat sie nicht zuletzt die berühmt-berüchtigten Vorarlberger Punks, die einmal auf dem Weg vom Plattenladen in die Halle mit Bierflaschen in der Hand nicht auf dem Trottoir, sondern über die parkierten Autos laufen … Und wohl auch Typen wie den Sänger der schwedischen Band Union Carbide Production, der sich nach dem zweiten Song auszieht und das Konzert nackt bestreitet – allerdings vor lediglich 15 zahlenden Leuten. Zur Kehrseite der damaligen Veranstaltertätigkeit gehört das frühmorgendliche Wegputzen von ausgeleerten Mageninhalten auf dem Hallenboden oder verwüstete Hotelzimmer, wie sie etwa die Goldenen Zitronen hinterliessen.

Mit solchen Anekdoten vom wilden Spielfeld Grabenhalle könnte Neufeld einen abendfüllenden Vortrag liefern, ganz zu schweigen von späteren Tournee-Booker-Erlebnissen und den Konzerten, die er in den frühen 1990er-Jahren in der Beiz (Lengwiler) seines Wohnhauses in Heerbrugg organisiert – unter ihren die damals unbekannten Green Day. In Wien organisiert er später neue Lieblingsbands aus anderen Genres (Jungle, Drum&Bass, Hip-Hop, Dancehall) und macht bis 2004 «weiterhin um fünf in der Früh eigenhändig das Licht an».

Rams und Roman Games in der Grabenhalle

Im Anschluss geht es in die Grabenhalle, wo zwei Bands den Geist der güldenen Güllen-Konzertzeit beschwören. Einerseits spielt mit Rams (Abkürzung von Ramseier) ein Urgestein der Schweizer Punkszene: Er war Bassist der bereits 1977 aktiven Zürcher Band Nasal Boys und machte als Leader mit The Bucks jahrelang Furore, unter anderem auch als Support von Blondie oder The Clash. Heute lässt es der Sänger mit der unverkennbar tiefen Stimme mit einem Trio krachen, das nebst neueren Songs auch einige Bucks-Klassiker spielt – «rau und im besten Sinn angepisst lässig», wie es heisst. Die Rorschacher Band The Roman Games bestritt ab 1985 unter den früheren Namen The Plebs und The Perfumed Garden die ersten Konzerte von Neufeld, der sie als «Kanti-Stranglers vom Bodensee» in Erinnerung hat. Inspiriert von New Wave und Sixties-Bands, erspielten sie sich schweizweit einen guten Ruf und waren in der Grabenhalle beispielsweise Vorband von The Wedding Present und All Because The Lady Loves. Sie haben sich jüngst als Quintett reformiert und arbeiten an einem neuen Album.

