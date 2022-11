Verbrennungs-Spezialist zum Unfall mit heissem Aluminium

Sturz in heisses Aluminium «Verbrennungen an heissen Metallen sind selten»: Ein Spezialist sagt im Interview, wie bei schweren Brandwunden vorgegangen wird In der Stadt St.Gallen ist ein Arbeiter in einen Ofen mit 700 Grad heissem Aluminium gefallen. Solche Substanzen können Schäden bis zu den Muskeln, Sehnen und Knochen anrichten, sagt Bong-Sung Kim, Oberarzt und Teamleiter der Verbrennungschirurgie am Verbrennungszentrum Zürich des Universitätsspitals (USZ). Er erklärt, wie man bei so einem Unfall richtig reagiert. Christa Kamm-Sager Jetzt kommentieren 14.11.2022, 18.58 Uhr

Die Öffnung des Ofens, in den der Arbeiter stürzte. Bild: Stapo

Gilt immer noch, Verbrennungen möglichst lange und kalt abzuduschen – oder wie reagiert man richtig bei einem Unfall mit heissen Substanzen?

Bong-Sung Kim: Seit vielen Jahren besteht die Vorgabe, dass man bei Verbrennungsverletzungen sofort mit möglichst kaltem Wasser kühlen soll. Diese Annahme ist jedoch wenig evidenzbasiert, sprich es gibt zu wenige umfassende Studien, um diese Annahme wissenschaftlich zu belegen. Heutzutage gehen wir davon aus, dass ungekühltes Leitungswasser ausreicht. Ein Kühlen sollte jedoch vornehmlich bei begrenzten Verbrennungswunden – als Daumenregel gilt unter zehn Prozent Körperoberfläche – vorgenommen werden. Bei grossflächigen Verbrennungen sollte von einer zu aggressiven Kühlung abgesehen werden, da Gefahren insbesondere einer Auskühlung bestehen. Wichtiger als eine Kühlung im Normalfall ist die rasche Zuweisung an ein adäquates Zentrum.

PD Dr. Bong-Sung Kim ist Oberarzt meV und Teamleiter der Verbrennungschirurgie an der Klinik für Plastische Chirurgie und Handchirurgie am Universitäts Spital Zürich. Bild: USZ

Wird bei so einem Unfall mit heissem Aluminium nur die Haut verletzt oder auch darunter liegende Schichten?

Die Haut besteht grob gesagt aus drei Schichten: Der Oberhaut (Epidermis), der Lederhaut (Dermis) und der Unterhaut (Subcutis), wobei sich Letztere primär aus Fettgewebe zusammensetzt. In den meisten Fällen reichen Verbrennungen bis in die Lederhaut, in schlimmen Fällen auch in die Unterhaut. Noch tiefer reichende Verbrennungen sehen wir eher selten. In seltenen Fällen ist es natürlich möglich, dass bei langen Einwirkzeiten und hohen Temperaturen auch tiefer liegende Strukturen wie Muskeln, Sehnen oder Knochen thermisch geschädigt werden können – dies insbesondere an Arealen mit wenig Fettpolster wie zum Beispiel an den Händen oder Füssen.

Haben Sie schon mal einen Verbrennungsfall erlebt mit heissem Aluminium?

Verbrennungen an heissen Metallen kommen gelegentlich vor, sind aber schon sehr selten. Heisse Substanzen wie Teer, Bitumen hingegen sind etwas häufiger. Heisses Metall kann in manchen Fällen an der Schutzkleidung heruntergleiten und sich zum Beispiel in den Schuhen sammeln. Deshalb sind bei solchen Unfällen nicht selten Füsse stark betroffen.

Was wird bei der ärztlichen Erstversorgung gemacht?

Das ist sehr individuell. Bei schwerwiegenden Fällen wird der Patient zunächst aufgenommen und in einem interdisziplinären Team evaluiert. Nach Stabilisierung des Patienten durch die Kollegen der Anästhesie werden ausgedehnte Verbrennungswunden zunächst in einer grossen Badewanne – dem Herzstück eines verbrennungschirurgischen Operationskomplexes – im ersten Schritt gereinigt. In diesem Bad können entsprechend auch zum Beispiel Aluminium-Überreste entfernt werden.

Wie werden Brandwunden anschliessend behandelt?

Es geht bei einem Patienten mit schweren Verbrennungen nicht nur um die Wunden, sondern auch um den Gesamtzustand. Schwerbrandverletzte können häufig in eine Verbrennungskrankheit abrutschen, welche lebenswichtige Organe betrifft. Deshalb ist die Stabilisierung der Organfunktion der Patienten von enormer Wichtigkeit. Diese Aufgabe übernimmt primär eine spezialisierte Intensivmedizin. Ohne ins Detail zu gehen, kann man sagen, dass bei tiefen Verbrennungen nach wie vor das Abtragen verbrannter Haut und das Decken mittels körpereigener Haut der Goldstandard der Verbrennungschirurgie ist.

Wie lange dauert es, bis diese transplantierte Haut angewachsen ist, ein solche Wunde heilt?

Nach fünf Tagen kann man in etwa abschätzen, ob die transplantierte Haut anwächst. Zu diesem Zeitpunkt findet in der Regel auch der erste Verbandswechsel statt. Danach braucht es einige Wochen mehr, bis die Wunden vollständig abheilen. Insgesamt ist es oft ein mehrmonatiger Weg der Rekonvaleszenz.

Wie viele Patienten behandelt das Verbrennungszentrum Zürich in etwa pro Jahr auf der Intensivstation?

Im Jahr 2021 haben wir am Verbrennungszentrum des USZ insgesamt 133 Verbrennungspatienten behandelt, wobei die überwiegende Mehrheit der Patienten aus der Deutschschweiz stammt. Es werden aber auch regelmässig Patienten aus anderen Teilen der Schweiz sowie dem benachbarten Ausland zugewiesen.

