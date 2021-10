American Football: Die St.Gallen Bears haben eine starke Defense.

American Football Die St.Gallen Bears haben eine stürmische Defensive Dank einer starken Defensive steigen die Footballer der St.Gallen Bears in der B-Liga als Favorit ins Playoff. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 08.10.2021, 05.00 Uhr

Drei Eckpfeiler der St.Galler Defensive: Steve Bosshard, Fabian Mosberger und Captain Mathias Hauri (von links). Ralph Ribi

Nur 4,5 Punkte hat die Defensive der St.Gallen Bears in den sechs Partien der Hauptrunde der B-Liga zugelassen. Nicht nur das: Der Defense – so wird das verteidigende Team im American Football genannt – gelang sogar in jeder Partie ein Punktgewinn. «Das ist mehr als nur aussergewöhnlich», sagt Trainer Renato Vaccari. Denn normalerweise ist im Football die Offensivabteilung, die Offense, für die Punkte zuständig. Es ist in dieser Sportart üblich, dass bei jedem Ballbesitzwechsel die Mannschaften komplett ausgetauscht werden.

Bei den St.Gallen Bears gibt es also innerhalb der Mannschaft mehrere Teams. Neben Offense und Defense sind das mehrere «Special Teams», die beispielsweise beim Anspiel, dem Kick-off, zum Einsatz kommen. Das führt dazu, dass für die St.Gallen Bears bei einem Meisterschaftsspiel durchaus über 40 Footballer auflaufen, obwohl nur deren elf auf einmal auf dem Platz stehen dürfen. Hauptteams sind aber die Offense und die Defense, die auch mit eigenen spezialisierten Trainern arbeiten.

Alles auf den Kopf gestellt

Die Bears schlossen die Hauptrunde in der zweithöchsten Liga der Schweiz auf Rang eins ab. Nur einmal gingen die St.Galler als Verlierer vom Platz. Die guten Leistungen seiner Mannschaft führt Headcoach Vaccari auf eine Konzeptanpassung von vor zwei Jahren zurück. «Wir haben damals nach zwei schwierigen Saisons alles auf den Kopf gestellt.» Primär ging es dabei um die Einsicht, zu wenig gut zu sein für die Liga B. «Seither haben wir hart trainiert und vieles professioneller gestaltet», sagt Vaccari. Das zahlt sich nun schon früher als erwartet aus, denn die St.Gallen Bears sind plötzlich ein Spitzenteam in der B-Liga. «Eigentlich wollten wir zuerst Fuss fassen in der zweithöchsten Liga, aber jetzt wollen wir natürlich in den Final», sagt Trainer Vaccari.

Kampflos im Halbfinal

Das Playoff hätte eigentlich am Sonntag mit einem Heimspiel gegen die Geneva Hoppers begonnen. Es wäre der Viertelfinal gewesen. Doch die Mannschaft aus der Westschweiz sagte die Partie am Mittwochabend kurzfristig wegen Spielermangels ab. St.Gallen erfuhr es erst gestern von der Liga. «Ärgerlich», sagt Präsident Christian Holenstein. «Wir hätten gerne vor unserem treuen Publikum gespielt.» Einziger Vorteil der Absage: Die St.Gallen Bears sparen Kräfte für den Halbfinal am 17. Oktober, der wiederum um 14 Uhr im Gründenmoos vor heimischer Kulisse stattfindet.

Auch im Halbfinal wird sich St.Gallen wieder auf seine bärenstarke Defense verlassen. «Sie kann das Spiel ausgezeichnet lesen und reagiert deshalb blitzschnell», erklärt Headcoach Vaccari. Der Anführer ist dabei Defense-Captain Mathias Hauri. Der 26-Jährige aus Roggwil agiert auf der Position des Linebackers, das ist die zweite Linie der Verteidigung. «Meine Aufgabe ist es, sowohl das Lauf- als auch das Passspiel des gegnerischen Teams zu verteidigen», sagt Hauri. Er ist also eine Art Allrounder. Als Captain sagt er jeweils an, wie die Defense den nächsten Spielzug verteidigen will.

Hauri will die Serie ausbauen

Mit 95 kg verteilt auf 1,75 m ist Hauri ein Athlet, wie es sich der Trainer wünscht. Neben den Mannschaftstrainings stehen bei ihm bis zu viermal pro Woche Krafteinheiten auf dem Programm. «Er zieht die anderen mit», sagt Vaccari. Genau diese Einstellung brauche es, um weiterzukommen. Auf eine Serie ist Hauri besonders stolz: jene mit den Punktgewinnen der Defense in jedem Spiel. Er sagt: «Diese wollen wir auch im Playoff weiterführen.»