Mobilitätsstudie «Mit wenigen Mitteln könnten die Velowege verbessert werden»: So nutzen Stadtsanktgaller Velos, E-Bikes und E-Trottinetts Mehr und besser signalisierte Velowege, ein einfacherer Umstieg vom Zweirad zum ÖV und mehr Akzeptanz für neue E-Trottinette: Das sind die Erkenntnisse einer erstmals durchgeführten Studie der HSG zur Mikromobilität in St.Gallen. Die Studienautoren wenden sich mit Empfehlungen an die Stadt. Sandro Büchler 22.02.2023, 05.00 Uhr

Eine Frau fährt mit einem E-Bike vom Marktplatz los: Dank der Elektroräder schwingen sich in der hügeligen Stadt St.Gallen immer mehr Leute aufs Velo. Bild: Tobias Garcia (21.09.2020)

St.Gallen ist keine Velostadt und die E-Trottinette, die seit rund zweieinhalb Jahren das Stadtbild prägen, stören. Doch stimmt diese Meinung? Und wie nimmt die Bevölkerung die flotten Flitzer wirklich wahr? Dies sind nur zwei Fragen, die eine neue Studie des Instituts für Mobilität der Universität St.Gallen beantwortet. Die Studie hat das HSG-Institut in Kooperation mit der Dienststelle Umwelt und Energie und dem städtischen Tiefbauamt durchgeführt. Über 200 St.Gallerinnen und St.Galler haben die Wissenschafter zwischen Mai 2021 und Mai 2022 in einer Onlineumfrage und Gesprächen befragt.

Philipp Scharfenberger ist Vizedirektor des HSG-Instituts für Mobilität. Bild: Marius Eckert (08.11.2022)

In St.Gallen blicke man mehrheitlich positiv auf Mikromobilitätsfahrzeuge wie das klassische Velo, das E-Bike oder E-Trottinette, sagen die beiden Studienautoren Philipp Scharfenberger und Michael Hohenreuther. «Mehr als zwei Drittel der Befragten sehen die Fahrzeuge als nützliche Erweiterung des öffentlichen Verkehrs», sagt Scharfenberger, Vizedirektor des Instituts für Mobilität. Ein ähnlicher Anteil der Befragten sei der Meinung, dass die mit Muskelkraft oder elektrisch angetriebenen Klein- und Leichtfahrzeuge zu einem umweltfreundlicheren Stadtverkehr beitragen würden.

Jede fünfte Stadtsanktgallerin fährt regelmässig mit dem E-Bike

Die beiden Forscher wollten es aber genauer wissen: Auf Basis der Umfrage führten sie vertiefte Gespräche mit verschiedenen Vertretern der Stadt, den Sozial-, Wirtschafts- und Umweltverbänden. Ein Ziel der Studie sei es gewesen, alle relevanten Interessengruppen einzubeziehen und ein präziseres Bild der Nutzung von unterschiedlichen Mikromobilitätsformen zu entwickeln. «Wir wollten beispielsweise wissen, wie häufig die Leute mit dem Velo, dem E-Bike, einem E-Trottinett oder einem Cargobike im Alltag unterwegs sind», sagt Scharfenberger.

Was ist Mikromobilität? Im Rahmen der Studie fassen die Autoren unter Mikromobilität das Fahren mit klassischen Velos, E-Bikes, E-Trottinetten, Lastenvelos (Cargobikes) und E-Mopeds zusammen. Elektro-Töfflis habe man deshalb miteinbezogen, weil die Untersuchung nicht nur in St.Gallen, sondern auch in 20 Metropolen in zehn Ländern rund um den Globus durchgeführt wurde, so die Autoren. E-Mopeds seien etwa in Asien populär. Der Unterschied zwischen Mikromobilität und dem vom Bund definierten Begriff Langsamverkehr ist, dass Letzterer auch Fussgängerinnen, Wanderer und die Fortbewegung mit «fahrzeugähnlichen Geräten» wie Inlineskates beinhaltet. (sab)

Scharfenberger sagt, das klassische Velo werde in der Stadt St.Gallen erwartungsgemäss am häufigsten genutzt. Ein Drittel der Befragten gaben an, mehrmals die Woche bis täglich in die Pedale zu treten. Jede und jeder Fünfte nutzt mehrmals die Woche ein E-Bike. Fünf Prozent der Befragten gaben an, mehrmals pro Woche ein Trottinette zu nutzen. Relativ grosser Beliebtheit erfreut sich das E-Trottinette dabei bei den 16- bis 29-Jährigen.

«Insgesamt waren wir überrascht, wie positiv Mikromobilität in St.Gallen wahrgenommen wird», so Scharfenberger. Damit bestätige die Studie den Ausbau der Veloinfrastruktur. Der Ausbau sei ein wichtiger Treiber für eine stärkere Nutzung der Mikromobilität in St.Gallen. Dem trägt die Stadt schon heute Rechnung, etwa mit der vor der Vollendung stehenden Verbreiterung des Velo- und Fusswegs über die SBB-Sitterbrücke oder dem vom Stadtparlament gutgeheissenen Tunnel bei der Kreuzbleiche.

Die App für alles fehlt

In den Gesprächen sei aber auch klar geworden, dass «viele noch nicht vollkommen zufrieden sind mit den Velowegen in der Stadt St.Gallen», sagt Scharfenberger. «Mancher Veloweg höre abrupt auf, so die Wahrnehmung gleich einiger Befragten.» Die Infrastruktur auszubauen sei das eine. Das andere: Viele hätten gesagt, wenn die Velowege besser markiert und beschildert wären, würde dies bereits helfen.

«Die Antworten zeigen, dass die Stadt bereits mit wenigen Mitteln die Velowege noch weiter verbessern könnte.»

Dies trüge auch zur Verkehrssicherheit bei.

Die Stadt St.Gallen setzt sowohl in ihrem Energiekonzept 2050 als auch mit dem Mobilitätskonzept 2040 auf die Förderung kombinierter Mobilität. Mit der Studie wurde deswegen auch die Kombination der verschiedenen Mikromobilitätsarten mit den Angeboten des öffentlichen Verkehrs untersucht. Demnach fahren 15 Prozent mehrmals die Woche bis täglich mit dem Velo zu einem Bahnhof oder einer Haltestelle und kombinieren so Zweirad und ÖV. Hingegen nur drei Prozent der Trottinett-Nutzerinnen und -Nutzer kombinieren dieses regelmässig mit dem öffentlichen Verkehr. Die Studie bestätigt damit die Stadt St.Gallen und ÖV-Anbieter in ihrem Vorhaben, den Übergang zwischen den Verkehrsträgern zu vereinfachen und fördern.

Michael Hohenreuther ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des HSG-Instituts für Mobilität. Bild: PD

So sprechen sich die Forscher für weitere Tests mit Ticketkombinationen aus, wie es beispielsweise der Tarifverbund Ostwind und der Anbieter Tier derzeit erproben. «Möchte jemand nacheinander Bahn, Bus und E-Trottinett nutzen, so braucht es dafür aktuell verschiedene Apps und Tickets», sagt Michael Hohenreuther, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Mobilität. Das Ziel sei eine funktionierende Verkehrskette, zum Beispiel über kombinierte Tickets, die einen nahtlosen Umstieg zwischen den Verkehrsträgern ermöglichten.

Das Wetter hat den grössten Einfluss

Spannend an der Studie ist, weshalb sich die befragten St.Gallerinnen und St.Galler für Velo, E-Bike und E-Trottinett entscheiden. 77 Prozent der Befragten gaben an, dass sie so flexibler von A nach B kommen. Das sei zudem benutzerfreundlich und spare Zeit. Der Umweltgedanke wird zwar auch von 58 Prozent der Befragten genannt, spielt aber als Treiber für die Mikromobilität eine untergeordnete Rolle.

Auf der Gegenseite hält schlechtes Wetter, der Preis von Sharing-Angeboten und eine ungenügend ausgebaute Veloweginfrastruktur die Befragten vom Fahren mit E-Bike und Co. ab.

Das verdeutlichen auch Gespräche, die die Forscher mit St.Galler Bürgerinnen und Bürgern geführt haben. Diese befürworten es, dass die Stadt St.Gallen neue Verkehrsträger ermöglicht. Vor allem durch das Angebot an E-Bikes habe sich die Erreichbarkeit hangliegender Quartiere verbessert. «Die Topografie St.Gallens erschwert die Nutzung des klassischen Velos», sagt Hohenreuther. «Die Befragten berichteten, dass sie dank E-Bikes im Alltag nun auch anspruchsvollere Wege zurücklegen.» Wolle eine Person etwa vom Riethüsli nach St.Georgen und weiter Richtung Birnbäumen, so sei das mit dem E-Bike inzwischen einfacher möglich. St.Gallen wird also Stück für Stück ein bisschen mehr Velostadt.

«Die Stadt schafft den Spagat»

«Auch die E-Trottinette werden laut den Rückmeldungen nicht mehr als so störend wahrgenommen, wie noch bei der Einführung», sagt Scharfenberger. So habe sich die Abstelldisziplin in der Zwischenzeit verbessert. «Jedoch besteht auch hier noch Luft nach oben.» In der Mobilitätsstudie finden sich Antworten zu den Gründen für den Meinungsumschwung.

Dass die Stadt nur einem Anbieter – dem Berliner Unternehmen Tier – die Genehmigung erteilt habe, diesem Auflagen punkto Service mache und eine Maximalzahl für E-Bikes und -Trottinette festgelegt habe, stosse auf Zustimmung bei den Befragten. Auf der anderen Seite zeige sich die Stadtverwaltung offen für Innovationen bei der Mikromobilität, unterstütze etwa Pilottests. Scharfenberger sagt: «Die Studie zeigt, dass der Spagat der Stadt gelingt – zwischen einer gesunden Neugierde an neuen Mobilitätsformen und einem besonnenen Vorgehen.»

Die Wissenschaftler empfehlen der Stadt, zudem die Einrichtung von Mobilitätshubs für den Personen- und Warenverkehr an den Stadträndern zu prüfen. Damit knüpfen sie an Vorschläge an, die sich auch in einer Studie von TCS, Hauseigentümerverband St.Gallen, dem St.Galler Gewerbe und der Wirtschaft Region St.Gallen (WISG) aus dem Jahr 2021 wiederfinden.

