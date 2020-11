Reportage Stress in der Sauna: Gäste im Säntispark pfeifen auf die Maskenpflicht Einige Saunagäste nehmen es nicht so genau mit der Maskenpflicht im Säntispark. Sie spazieren ungeniert oben ohne herum. Das scheint auch das Personal wenig zu kümmern. Melissa Müller 25.11.2020, 19.00 Uhr

Welche Coronaregeln gelten nun in der Sauna? Im Säntispark ist das nicht so klar. Bild: Alamy

Sobald man im Säntispark das Drehkreuz zum Saunabereich passiert hat, kann man die Hüllen fallen lassen. In Coronazeiten trägt man aber auch in der textilfreien Zone Maske. Diese darf man nur ausziehen, wenn man sich ins Wasser, in den Schwitzraum oder an die frische Luft begibt. Daran halten wir uns, als wir uns einen Wellnessabend gönnen.

In der Sauna beim Naturteich sind aufgrund der aktuellen Situation nur fünf Personen zugelassen. So breitet man in angenehmer Distanz sein Badetuch aus und schaut aufs tintenschwarze Wasser hinaus. Die Wärme tut gut: Verspannungen lösen sich, der Schweiss dringt aus allen Poren, man freut sich bereits auf die erlösende kalte Dusche. Herrlich. Doch der Genuss ist von kurzer Dauer.

Ohne Maske am künstlichen Kaminfeuer

Im Aufenthaltsbereich spazieren etliche Leute maskenlos herum. Drei Männer kommen aus der Dusche, fläzen sich auf den Liegestühlen vor dem künstlichen Kaminfeuer, niesen herum, lachen und machen keine Anstalten, Nase und Mund zu bedecken. Ein anderer nuckelt in einer Ecke ewig an seiner PET-Flasche herum. Weitere tragen Maske, aber lassen die Nase frei. Da kann man das Ding auch gleich weglassen. «Ich kann mich unter diesen Umständen nicht entspannen, denn ich will mich nicht mit Corona anstecken», sagt der Begleiter. «Ich will mein Geld zurück.» Bleiben ist keine Option: Man will ja nicht Polizist spielen und andere zurechtweisen, so verdirbt man sich selbst den Aufenthalt.

Die Coronakrise hält die Welt in Atem. Doch während es im Bus, in der Bibliothek und im Supermarkt längst selbstverständlich ist, sich und andere mit Maske zu schützen, scheint man die Situation im Säntispark auf die leichte Schulter zu nehmen. Darauf angesprochen, sagt eine Bademeisterin: «Ich bin hier allein und kann nicht alle kontrollieren.»



Sauerstoffmangel nach der Sauna

«Wenn Sie aus der Sauna kommen, sollten Sie sowieso zehn Minuten keine Maske tragen», erklärt die Bademeisterin. Sonst bekomme man zu wenig Sauerstoff, wenn der Körper noch erhitzt ist. Aha. Und warum erhalten wir diesen wichtigen Hinweis erst jetzt?

Dabei hatten wir im Vorfeld noch mit Andreas Bühler gesprochen, dem Pressesprecher der Migros Ostschweiz. «Man darf bedenkenlos in die Sauna», hatte er Entwarnung gegeben. Im Säntispark sei alles «gut eingerichtet gemäss nationalem Schutzkonzept», da tue man sich «sicher etwas Gutes». Die Belegung sei eher tief, da nur noch 90 Personen aufs Mal zugelassen seien. In normalen Zeiten liegt die Kapazität im Saunabereich bei 500 Gästen.

Nichts für Angsthasen: Ein Tipp von der Frau an der Kasse

Da wir uns unbehaglich fühlen, packen wir schon nach 20 Minuten unsere Sachen. Die Frau an der Kasse blickt uns verständnislos an. Sie sei nicht dazu befugt, Eintritte zurückzuerstatten. Sie will ihren Chef rufen, aber der ist gerade mit einem Notfall bei den Rutschen beschäftigt. Sie gibt uns noch einen Tipp mit auf den Heimweg:

«Wenn Sie Angst vor dem Virus haben, sollten Sie halt nicht ins Bad oder in die Sauna gehen.»

Seit der verschärften Massnahmen sind die Besucherzahlen im Säntispark, vor allem in der Bäder- und Rutschenwelt, markant zurückgegangen. Bild: Ralph Ribi (11. Dezember 2019)

Ein weiterer Anruf bei Pressesprecher Andreas Bühler. Die Einführung der erweiterten Maskenpflicht Anfang November sei für einige Gäste noch gewöhnungsbedürftig, bestätigt er. Manche Stammgäste pflegten einen lockeren Umgang mit den Regeln, andere seien vorsichtig und ängstlich.

«Es ist anspruchsvoll, mit diesen verschiedenen Bedürfnissen umzugehen und die Hausordnung in der Sauna korrekt umzusetzen.»

Man wolle die Gäste ja nicht ständig überwachen.

Auch Bühler betont, dass man nach der Sauna während der Abkühlphase zehn Minuten keine Maske tragen sollte. Warum wird man nicht darüber aufgeklärt? «Es ist uns bewusst, dass es eine Präzisierung der Saunaregeln braucht», sagt Bühler. Dazu sei man mit den Behörden in Kontakt.