Strengere Auflagen für Standaktionen von Scientology - Stadtpolizei reagiert auf Vorwurf Die Stadtpolizei reagiert auf den Vorwurf, Scientology verkaufe an Ständen Bücher. Künftig darf die Sekte nur einzelne Exemplare auflegen. David Gadze 13.03.2020, 05.00 Uhr

Die Sekte Scientology war in den vergangenen Jahren sehr präsent in der Stadt. Hier zum Beispiel mit einem Stand in der Marktgasse. Bild: Reto Voneschen

Scientology hatte die Präsenz in der Stadt St.Gallen in den vergangenen Jahren merklich gesteigert. Immer wieder war die Sekte oder eine ihrer Untergruppen (Dianetik, Narconon) mit Standaktionen in der Innenstadt präsent. In diesem Jahr war sie aber noch kein einziges Mal in St.Gallen zu sehen – und hat noch keine einzige Bewilligung für einen Stand gestellt. Das bestätigt Roman Kohler, Mediensprecher der Stadtpolizei.