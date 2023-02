Wiesli-Abstimmung St.Gallen: Diskussion um "Unort" Stadtpark

Streit ums Wiesli Ist der St.Galler Stadtpark ein Unort? Wie Passantinnen, Stadtpolizei, Suchthilfe, Nachbarn und ein Experte den Park wahrnehmen Ein kleines Wiesli wird zum Streitfall – und rückt den Stadtpark in den Fokus. Im Museumsquartier soll ein Teil einer Grünfläche bebaut werden, die Anwohnenden wehren sich: Der Stadtpark sei kein Ersatz für ihr Wiesli, er sei ein Unort mit notorischer Drogenkriminalität. Ein Besuch und Gespräche zeigen: Das Problem liegt woanders. Julia Nehmiz 1 Kommentar 15.02.2023, 19.00 Uhr

Der Stadtpark ist gesäumt von Theater, Musikschule, Kunst- und Kulturmuseum. Das umstrittene Wiesli ist rechts neben dem Stadtpark in einer Art Innenhof zu erahnen. Bild: Michel Canonica

Gut ein Dutzend Kinder hat den Spielplatz im Stadtpark in Beschlag genommen. Klettergerüst, Rutschbahn, Schlange, Trampolin, überall wuselt es. Ein Vater, das Baby im Tragetuch umgeschnallt, hilft seiner Tochter auf die Schaukel und plaudert mit einem anderen Elternpaar. Eine alte Dame sitzt auf einer Bank und beobachtet das Treiben. Auf der Bank daneben hat eine Mutter das Zvieri für ihre Kinder ausgebreitet. Weiter hinten, Richtung Kulturmuseum, spielen zwei Frauen Gitarre. Die Sonne wärmt. Der Stadtlärm scheint weit weg.

Das hier soll ein Unort sein?

Eigentlich geht es um das Wiesli. Eine grosse, begrünte Freifläche im Museumsquartier, direkt hinter dem Stadtpark, nur eine Strasse und eine Häuserzeile liegen dazwischen. Diese Freifläche soll nun teilweise bebaut werden. Die Anwohnerinnen und Anwohner wehren sich. Über ihre Initiative «Rettet das Wiesli» wird am 12. März abgestimmt.

Gegner führen ins Feld, dass der nahe Stadtpark doch ein grosser, grüner Freiraum sei, kein Problem also, wenn ein Teil des Wieslis überbaut wird. Doch für die Initiantinnen und Initianten ist der Stadtpark kein Ersatz. Auf ihrer Homepage heisst es, der Stadtpark sei ein öffentlicher Aussenraum, anonym, könne von kleinen Kindern nicht alleine aufgesucht werden. Und: Er werde «von Frauen und Kindern gerade wegen der notorischen Drogenkriminalität (nachts) als Unort wahrgenommen».

«Keine Probleme», meldet die Stadtpolizei

Ein Anruf bei der Stadtpolizei. Hat der Stadtpark ein Problem mit «notorischer Drogenkriminalität»? Polizeisprecher Dionys Widmer stutzt ob der Anfrage. Nein, der Stadtpark sei kein Unort. Aufgrund der Meldungen und der Kontrollen sei klar ersichtlich, dass der Stadtpark kein Schwerpunkt sei. Keine notorische Drogenkriminalität.

Von Seiten der Wiesli-Initiative heisst es, dass immer wieder Spritzen im Stadtpark gefunden werden. Eine Anwohnerin schreibt, sie sehe regelmässig, wie beim Brunnen und auf der Terrasse des Kulturmuseums gedealt werde. Ausserdem liessen Junkies ihre Hunde oft frei laufen, da habe sie auch schon Zwischenfälle erlebt, deswegen lasse sie ihre Kinder nicht im Stadtpark alleine.

Dionys Widmer, Fachstelle Kommunikation Stadtpolizei St.Gallen. Bild: PD

Dionys Widmer sagt, in Bezug auf den Stadtpark bekomme die Stadtpolizei nicht besonders viele und keine speziellen Meldungen. Es sei im Stadtpark nicht anders als an anderen Orten in der Stadt. «Es gibt keinen Ort, an dem nie etwas ist.» Auch die Frage, ob es im Stadtpark zu anderen Problemen gekommen sei, verneint Widmer. Weder hätten Patrouillen Probleme festgestellt, noch wären regelmässig Meldungen aus der Bevölkerung eingegangen. «In den letzten drei Jahren haben wir praktisch nie mehr Probleme im Stadtpark gehabt», sagt Widmer.

Vor einigen Jahren seien im Stadtpark ab und an Spritzen gefunden worden, Konflikte kamen auf. Stadtpolizei und Stiftung Suchthilfe griffen ein. Die Kontrollen wurden verstärkt. Die Situation entschärfte sich. Heute gäbe es nur kleinere Vorkommnisse, vielleicht mal Littering, vielleicht mal Wildpinkeln. Aber: keine speziellen Probleme mit Drogenkriminalität, schon gar nicht notorisch. Auch habe es keine Reklamationen aus dem Quartier gegeben. Nein, der Stadtpark sei grundsätzlich nicht unsicher.

Regine Rust, Leiterin der Stiftung Suchthilfe. Bild: Michel Canonica

Auch die Stiftung Suchthilfe ist über die Anfrage erstaunt. Unort, notorische Drogenkriminalität - man erlebe den Ort überhaupt nicht so, sagt Geschäftsleiterin Regine Rust. Die Stiftung Suchthilfe und die Stadtpolizei betreiben ein enges Monitoring, um eine mögliche negative Entwicklung zu verhindern, sagt Rust.

Mitarbeitende der Stiftung Suchthilfe gehen jeden Tag durch die Stadt, beobachten, sprechen mit Klientinnen und Klienten. Jeden Freitag tauschen sich Suchthilfe und Stadtpolizei aus, ob es Probleme gibt, wo man eingreifen müsste. Der Stadtpark sei «ganz sicher nicht» unter den Orten, an denen mehr als an anderen Orten geschaut werden müsste.

«Lieblingsort», «friedlich»,« perfekt»

An diesem Dienstagnachmittag ist der Stadtpark von ersten Sonnenhungrigen besucht. Am Morgen hatte Frost alles weiss überzogen, jetzt scheint die Sonne auf die matschig-weiche Wiese. Drei der fünf Tisch-Bank-Ensembles, weit über den Park verteilt wie dahingetupft im Gras, sind besetzt. Die Terrasse des Kunstmuseums wird von Schatten überzogen. Die Sonne steht tief, es wird frisch.

Mit 33'737 Quadratmetern ist der Stadtpark die grösste zusammenhängende Grünfläche im Innenstadtbereich. Bild: Michel Canonica

Ein Elternpaar packt das Picknick und die beiden Kinder ein. Sie lieben den Stadtpark, erzählen sie auf englisch, es sei ihr Lieblingsort in St.Gallen. Die Familie kommt aus dem Süden Brasiliens, der Vater macht eine siebenmonatige Weiterbildung in St.Gallen, in wenigen Tagen geht es wieder nach Hause. Der Stadtpark sei so schön, so sicher, der Spielplatz mit so tollen Spielgeräten ausgestattet. Nein, Probleme hätten sie hier nie erlebt, Drogenkriminalität schon gar nicht – noch nicht einmal Drogenkonsum. Ob es etwas gäbe, wie man den Park verbessern könnte, attraktiver machen? Nein, sagen sie, alles sei bestens so.

Eine junge Mutter setzt ihren kleinen Sohn in die Babyschaukel und lässt ihn höher und höher schaukeln. Sie komme oft hier in den Stadtpark, nicht jede Woche, sie wechseln die Spielplätze ab. Und nein, unsicher habe sie sich hier noch nie gefühlt.

Die Schlange auf dem Stadtpark-Spielplatz wurde im Mai 2022 neu angemalt. Bild: Samantha Wanjiru

Zwei junge Frauen packen ihre Gitarren ein. Wenn es warm sei, seien sie in ihrer Freizeit eigentlich immer hier im Stadtpark, erzählen sie. Es sei ein toller Ort. Friedlich. Sie würden hier Gitarre üben, ab und an komme jemand spontan dazu, um mitzuspielen. Ob man den Stadtpark verbessern könne? Sie überlegen. Eigentlich sei er perfekt. Vielleicht eine wilde, ökologische Blumenwiese anlegen, sagt die junge Frau. Und mehr Abfallkübel, sagt ihre Freundin. Auch solche, um den Abfall zu sortieren - ihre Eisteedosen würden sie lieber in einem Recycling-Kübel entsorgen als im Restmüll.

Eine alte Dame sitzt auf einer Bank am Spielplatz, den Spazierstock in der Hand. Sie würde oft hier ihre Runde drehen, sagt sie. Sie sei bald 90, wohne im Alterszentrum am Spisertor. Der Stadtpark ist nah, hier gebe es immer etwas zu schauen, sagt sie, Kinder beim Spielen, Eltern beim Erziehen, die Natur. Nur im Dunkeln, da würde sie hier schon lange nicht mehr durchgehen. Auch früher nicht, als sie noch oft Konzerte in der Tonhalle besuchte. Abends, da sei der Stadtpark unheimlich.

Am Abend ist der Stadtpark leer. Die Laternen werfen kaltweisses Licht auf die Wege. Die Wiesen liegen im Dunkeln, sie wirken düster. Die Glasfront des Theaterfoyers leuchtet, obwohl dort keine Vorstellung stattfindet, das Theater wird ja noch umgebaut.

Er sei auf dem Heimweg, Feierabend, sagt ein Mann, eine McDonalds-Tüte und Pappbecher in der Hand, eine Tasche über der Schulter. Er gehe täglich durch den Stadtpark, unsicher habe er sich hier noch nie gefühlt. Drogenprobleme? Nein. Während der Pandemie seien öfters Partys gefeiert worden, aber nicht von Drögelern, sondern von Jugendlichen.

Eine Frau führt ihren Hund aus. Drogenkriminalität? Die erlebe sie hier nicht. Trotzdem fühle sie sich im dunklen Park nicht wohl, auch nicht mit Hund. Aber der Park sei kein Ersatz für das Wiesli, sagt sie. Sie selber habe im Quartier gewohnt, ihre Kinder hätten auf dem Wiesli gespielt, dort sei immer jemand - zum Spielen, zum Beaufsichtigen der Kinder, zum Reden. Das Wiesli sei ein sozialer Treffpunkt im Quartier. Der Park ist öffentlich. Den könne man nicht in Beschlag nehmen, wie es jemand im Stadtparlament vorschlug.

Quartierzeitung schrieb vom Brennpunkt der Drogenkriminalität

Woher kommt dieser Ruf des Unheimlichen? Bis Anfang der 1990er Jahre gab es in der Stadt eine offene Drogenszene, auch im Stadtpark. Es ist noch nicht allzu lange her, 2018, 2019, da wurden im Stadtpark und im Museumsquartier Spritzen und Abfall gefunden. Die Quartierzeitung schrieb vom Brennpunkt der Drogenkriminalität und von offener Drogenszene im Museumsquartier. Stadtpolizei und Stiftung Suchthilfe griffen ein.

Der damalige Leiter der Stiftung Suchthilfe, Jürg Niggli, sagte 2019 dem «Tagblatt» gegenüber, dass es Zwischenfälle im Museumsquartier gegeben habe. Doch dass sich Drogendeal und Drogenkonsum nach dem entschlossenen Handeln von Polizei und Suchthilfe aus dem Museumsquartier verabschiedet hätten.

Wird der Stadtpark sein schlechtes Image nicht los? Er möchte den Begriff «Unort» nicht verwenden, sondern differenzieren, sagt Christian Reutlinger, Professor für Sozialraumforschung an der OST Ostschweizer Fachhochschule St.Gallen. Man müsse sich jeweils fragen, ob es um ein Sicherheitsgefühl gehe oder um schlechte Erfahrungen.

Das schlechte Image eines Ortes habe zwar eine gewisse Dauer. Ereignisse schreiben sich an Orten ein. Aber: Das Bild von einem Ort kann sich verändern. Heute würden tagsüber Eltern mit Kindern im Stadtpark spielen und sich wohlfühlen. Er wäre vorsichtig, den Fund einer Spritze gleichzusetzen mit dem Bild vom bösen Park. Gleichzeitig gelte es zu berücksichtigen, dass die Bedürfnisse von Anwohnerinnen andere sind als die von Parkbesuchern.

Ob der Stadtpark als Ersatz für das Wiesli hergenommen werden kann, wie es auch im Stadtparlament gefordert wurde? «Man soll Orte nicht gegeneinander ausspielen», sagt Reutlinger. Die einfache Gleichung, ‹das Wiesli ist grün, der Stadtpark ist grün, also kann man grün mit grün ersetzen›, funktioniere nicht. Denn: Es seien unterschiedliche Orte mit unterschiedlichen Bedeutungen.

Das Wiesli sei für die Anwohnerinnen und Anwohner ein Ort der Gemeinschaft und der Nachbarschaft. In vielen seiner Forschungsprojekte stellt Reutlinger fest, wie wichtig der lokale Zusammenhalt ist. In Neubauprojekten werde versucht, Orte für lokalen Zusammenhalt zu initiieren. Es bestehe Gefahr, dass mit der Teilüberbauung des Wieslis etwas zerstört werde, was fast nicht zu ersetzen sei.

Auf den unteren Teil des Wieslis soll ein Mehrfamilienhaus gebaut werden. Bild: Tobias Garcia

«Grundsätzlich finden wir den Stadtpark wichtig, auch für uns», sagt Antonia Zahner, Sprecherin des Initiativkomitees «Rettet das Wiesli». Aber der Park habe eine andere Funktion als das Wiesli. Der Stadtpark sei ein städtischer Grünraum. Das Wiesli der Grünraum des Quartiers. Solche kleineren Grünflächen wie das Wiesli seien auch ökologisch wichtig, wie die Studie «Grünes Gallustal» zeige.

Das Wiesli habe zudem eine soziale Rolle: ein geschützter Raum, in welchem Kinder auch mal alleine spielen könnten. Das sei im Stadtpark nicht möglich. Dort könnte man auch keinen Grill oder Liegestühle aufstellen wie auf dem Wiesli. Auf den Einwand, dass doch nicht das gesamte Wiesli bebaut werden soll, dass also ein Teil der Freifläche erhalten bleiben, sagt Zahner, man wisse nicht, wie sich die Situation entwickle, wenn der Grünraum deutlich kleiner werde. Man gehe aber davon aus, dass das Wiesli seine soziale Funktion verlieren werde.