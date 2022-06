Streit um Wohnsitzzulage für städtische Angestellte in St.Gallen

Streit ums Geld Streitfall St.Galler Wohnsitzzulage: Warum Bürgerliche sie abschaffen wollen und warum manche städtische Angestellte auf sie angewiesen sind Alle städtischen Angestellten, die in der Stadt St.Gallen wohnen, werden dafür belohnt: Sie bekommen eine Wohnsitzzulage, 288 Franken pro Monat. Im bürgerlichen Lager formiert sich Kritik dagegen: grosses Sparpotenzial. Doch Angestellte mit niedrigen Löhnen beklagen, die Abschaffung dieser Zulage käme einer Einkommenseinbusse von fast sechs Prozent gleich. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 10.06.2022, 05.00 Uhr

Buschauffeure der städtischen Verkehrsbetriebe wären von einer Abschaffung der Wohnsitzzulage betroffen. Bild: Benjamin Manser (12. Oktober 2017)

Er arbeitet im Schichtbetrieb. «Anstrengend, aber spannend», so beschreibt der Busfahrer seine Tätigkeit bei den Verkehrsbetrieben der Stadt St.Gallen (VBSG). Dankbar ist er, dass er die Chance erhielt, dort einen neuen Beruf zu erlernen. Und ja, Busfahren mache ihm Freude, es sei ein guter Job. Nicht ganz so gut findet er das Einstiegsgehalt von 4600 Franken pro Monat für Trolleybus-Chauffeure. Wer Car fahren kann, bekommt rund 4900 Franken. Für einen alleine reiche es, aber mit Familie werde es knapp. Vor allem, wenn die Wohnsitzzulage gestrichen werde. «Das geht ans Lebendige.»

Zwar sollen alle städtischen Angestellten bis 54 Jahre neu eine Woche mehr Ferien bekommen, fünf statt vier. Doch davon gebe es nicht mehr Geld im Portemonnaie. Er und viele andere seien auf die Wohnsitzzulage angewiesen – 288 Franken pro Monat haben oder nicht haben. Wenn diese Zulage wegfallen sollte, komme das einer Lohneinbusse von gut vier Prozent gleich. Für Chauffeure mit dem Trolleybus-Einstiegslohn sogar rund sechs Prozent. Und er fügt an: «Was ist denn mit der Teuerung, die man so massiv spürt? Wo bleiben wir?» Zudem: Lohnerhöhungen gebe es bei ihnen praktisch keine. «Wenn die Wohnsitzzulage wegfällt, ist das für uns im Tieflohnsegment lebensbedrohend.»

Nicht einmal die Hälfte der Angestellten wohnt auch in der Stadt

Die Wohnsitzzulage. Zankapfel seit vielen Jahren. 2013 hatte der Stadtrat versucht, die Wohnsitzzulage zusammen mit der Treueprämie und der Familienzulage zu streichen. Personalverbände wehrten sich. Während in anderen Städten und Gemeinden diese Zulage abgeschafft oder verringert wurde, blieb sie in St.Gallen gleich.

Jetzt steht in St.Gallen die Revision des Personalreglements an, an der seit 1. Januar 2017 gearbeitet wurde. Der Stadtrat möchte an der Wohnsitzzulage festhalten. Aus den bürgerlichen Fraktionen kommt Gegenwind.

Aktuell profitieren von der städtischen Wohnzulage 1014 städtische Mitarbeitende (Lehrpersonen sind davon ausgenommen, für sie gelten die kantonalen Gesetze), quer durch alle Lohnklassen (siehe Grafik). Hingegen haben sich 1274 städtische Mitarbeitende entschieden, auf die Wohnsitzzulage zu verzichten: Sie leben in anderen Gemeinden oder Kantonen, sechs sind gar Grenzgänger.

Nur 44,32 Prozent aller städtischen Angestellten leben auch in der Stadt. Dabei war die Wohnsitzzulage als Anreiz gedacht, hierherzuziehen – mehr Steuereinnahmen, weniger Pendlerverkehr. In den beiden untersten Lohnklassen scheint die Wohnsitzzulage einen Anreiz zu schaffen: Mitarbeitende der Lohnklassen A (Mittelwert gut 49'000 Franken Jahreslohn) und B (Mittelwert 58'000) wohnen zu zwei Dritteln in der Stadt. Ab Lohnklasse C (Mittelwert gut 69'000) kippt es. Einzig in der zweithöchsten Lohnklasse I (Mittelwert gut 191'000) wohnt etwas mehr als die Hälfte der Angestellten in der Stadt – 15 von insgesamt 28 in dieser Lohnklasse.

Im überarbeiteten Personalreglement, über welches das Stadtparlament an der kommenden Sitzung entscheiden wird, heisst es: Gerade bei mittleren und unteren Einkommensklassen werde diese Zulage als wichtiger Lohnbestandteil wahrgenommen. Bei Einstellungsgesprächen sei die Zulage als Lohnzulage genannt worden. Ein Wegfall würde kaum verstanden und müsste wohl in irgendeiner Form ausgeglichen werden. Der Stadtrat empfiehlt: «Die Zulage soll beibehalten werden.»

Bürgerliche fordern: In 15 Jahren schrittweise abbauen

Patrik Angehrn, Fraktionspräsident Mitte/EVP. Bild: PD

Dagegen regt sich Widerstand aus den bürgerlichen Fraktionen. So lautet der Tenor bei Mitte/EVP, FDP/Jungfreisinn und SVP: Die Wohnsitzzulage soll abgeschafft werden. Denn: Die Stadt gibt jährlich 2,9 Millionen Franken für diese Zulage aus. Die Zulage sei nicht mehr zeitgemäss. Und: Sie zeigt kaum Wirkung, wie Patrik Angehrn, Fraktionspräsident Mitte/EVP, sagt. Er kritisiert:

«Wenn weniger als die Hälfte der städtischen Angestellten in der Stadt wohnen, hat die Wohnsitzzulage ihr Ziel verfehlt.»

Felix Keller, Fraktionspräsident FDP/Jungfreisinn. Bild: PD

Auch Felix Keller, Fraktionspräsident FDP/Jungfreisinn, sagt: «Der Nutzen der Wohnsitzzulage ist fraglich.» Wenn man sich die Zahlen im Mehrjahresvergleich anschaue, zeige sich deutlich, dass eben nicht mehr städtische Angestellte nach St.Gallen zügelten. St.Gallen sei eine der letzten Städte, die diese Zulage kennen würden. Die Stadt sage selber, dass sie grundsätzlich marktgerechte Löhne zahle. Bei marktgerechten Löhnen sei eine Wohnsitzzulage nicht gerechtfertigt.

Fraktionspräsident Patrik Angehrn möchte die Wohnsitzzulage nicht von heute auf morgen abschaffen. Er schlägt vielmehr seiner Fraktion vor, dass bei Neueinstellungen diese Zulage ab sofort nicht mehr gewährt werde. Bei den bestehenden Arbeitsverhältnissen hingegen soll sie schrittweise abgebaut werden, innerhalb von vielleicht 15 Jahren. Es sei für niemanden schön, wenn man weniger Lohn erhalte, sagt Angehrn. Doch diese Einbusse sollen abgefedert werden durch die grosszügige Übergangsfrist.

Das Geld, das durch den gestaffelten Abbau eingespart werde, das könne vielleicht verwendet werden, um allenfalls nicht marktkonforme Löhne aufzubessern. Und zwar unabhängig vom Wohnort. Angehrn ist überzeugt: «Wenn man marktgerechte Löhne zahlt, dann braucht es keine Wohnsitzzulage.»

Donat Kuratli, Präsident SVP Stadt St.Gallen. Bild: PD

Das bekräftigt Donat Kuratli, Präsident der städtischen SVP. Auch die Fraktion der SVP schlage vor, die Wohnsitzzulage aufzulösen. Nicht per sofort, sondern mit einer Übergangslösung von 15 Jahren. Und mit einer Marktanpassung der Löhne, die heute nicht marktkonform seien.

Noch hat sich niemand an die Gewerkschaft gewandt

«Eine Abschaffung der Wohnsitzzulage trifft vor allem die Menschen mit niedrigem Einkommen», sagt Alexandra Akeret, Gewerkschaftssekretärin beim VPOD Ostschweiz und SP-Stadtparlamentarierin. Sie hätten dann wirklich zu wenig Geld. Für Angestellte im Einstiegslohn mit Familie würde es ohne die Zulage nicht ausreichen: «288 Franken pro Monat sind essenziell.» Zudem: Es gebe keine Lohnentwicklung mehr in der Stadt. Akeret:

«Die Löhne steigen nicht, das ist ein Problem.»

Alexandra Akeret, Gewerkschaftssekretärin VPOD Ostschweiz. Bild: PD

Noch ein Problem: Die meisten Mitarbeitenden wüssten nichts von der drohenden Abschaffung der Wohnsitzzulage. «Es ist ja keine Abstimmung, sondern ein Geschäft im Parlament.» Die Betroffenen könnten sich also nicht wehren. Bei ihr und der Gewerkschaft hat sich bislang niemand gemeldet. Sie stehe aber in engem Kontakt mit den Angestellten der VBSG, die beim VPOD organisiert sind und das Thema schon lange kennen.

Akeret begrüsst, dass mit der Reform des Personalreglements die Zulagen in die versicherten Löhne integriert werden. Und dass es eine Ferienwoche mehr gibt. Aber es gebe schon Abstriche bei den Dienstaltersgeschenken. Diese sollen neu halbiert werden und zudem nur noch alle zehn Jahre gewährt werden, nicht mehr alle fünf Jahre. Das sei eine Verschlechterung. «Wenn dann auch noch die Wohnsitzzulage wegfällt, dann stimmt das Verhältnis überhaupt nicht mehr.» Die Stadt habe jetzt schon teilweise Mühe, qualifizierte Mitarbeitende zu finden. So suchten die VBSG erfolglos nach Mechanikern. «In der Privatwirtschaft verdient man deutlich mehr als bei der Stadt.» Marktkonforme Löhne? Nicht für alle Angestellten, moniert Akeret.

Das ist auch ein Punkt, bei dem die Bürgerlichen einhaken. Wenn es marktkonforme Löhne seien, dann brauche es keine Wohnsitzzulage. Bei marktkonformen Löhnen regele es der Markt.

Am Dienstag wird sich entscheiden, wie es für die 2288 städtischen Angestellten in Sachen Wohnsitzzulage weitergeht.

