Museumsquartier St.Gallen: Stadtrat lehnt Wiesli-Initiative ab

Streit um Neubauprojekt St.Galler Stadtrat äussert sich erstmals zur Wiesli-Initiative – und hält wenig davon Dauerstreit um Wiese geht weiter: Jetzt diskutiert das Stadtparlament über die Wiesli-Initiative. Diese verlangt, dass das Grundstück im Museumsquartier nicht bebaut wird. Der Stadtrat empfiehlt, die Initiative abzulehnen. Die Kosten sind ihm zu hoch. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 05.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Festbänke und ein Grill: Noch können die Anwohnerinnen und Anwohner die Wiese, die bebaut werden soll, nutzen. Bild: Tobias Garcia (4. August 2022)

Es ist eine wichtige Etappe auf einem langen Weg: Die Volksinitiative zur Rettung des Wiesli, einer kleinen Wiese im Museumsquartier, kommt jetzt ins Stadtparlament. Am 23. August wird es über das Begehren debattieren. Danach ist klar, ob das Volk über die Zukunft der Wiese entscheidet, die der St.Galler Pensionskasse (SGPK) gehört.

Alles anzeigen

Mit der Vorlage äussert sich der Stadtrat erstmals öffentlich zur Initiative. Wenig überraschend lehnt der Stadtrat das Volksbegehren an.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die SGPK plant auf dem Grundstück an der Hadwigstrasse zwischen Notker- und Museumstrasse ein Mehrfamilienhaus mit vier Vollgeschossen und einem Dachgeschoss. Das Haus soll Platz bieten für 13 Zweieinhalb- und Dreieinhalb-Zimmer-Wohnungen, die geeignet sind für selbstständiges Wohnen im Alter oder für Personen mit Behinderung.

Bisher nutzen Anwohnerinnen und Anwohner die Wiese, die sie liebevoll «Wiesli» nennen. Hier spielt sich ein Teil des Quartierlebens ab: Fussball, Pingpong, gemeinsames Grillieren. 2017 informierte die SGPK die Anwohnenden über ihre Pläne. Kurz darauf kam das Wiesli hinter der Kantonsschule am Brühl aufs politische Tapet, durch einen überparteilichen Vorstoss im Stadtparlament.

Im Herbst räumen Anwohnende jeweils gemeinsam das Wiesli auf. Bild: Benjamin Manser (24. Oktober 2020)

Nach dem Vorstoss kam es zu Gesprächen zwischen Stadt, Quartier und Bauherrschaft. Diskutiert wurde unter anderem ein Landabtausch, eine andere Bebauungslösung oder der Kauf des Grundstücks durch das Quartier, mithilfe eines Darlehens der Stadt. Die Gespräche scheiterten.

Daraufhin lancierte die IG Museumsquartier eine Volksinitiative. «Als letztes demokratisches Mittel», wie Reto Schmid, Präsident des Initiativkomitees, sagt. Derzeit ist das Grundstück der Bauzone zugeteilt. Mit der Initiative soll es neu der Grünzone zugeteilt werden. Das Begehren enthält zudem eine rückwirkende Klausel: Mit Annahme der Initiative würde eine Baubewilligung – sollte sie bis dann erteilt worden sein – automatisch für ungültig erklärt.

Im September 2020 reichte das Initiativkomitee das Volksbegehren mit rund 2300 Unterschriften ein. Daraufhin erhoben die SGPK und zwei Privatpersonen Rekurs. Das kantonale Departement des Innern wies die Rekurse ab. Dagegen wehrten sich die SGPK und die Privatpersonen vor Verwaltungsgericht. Die Beschwerde zogen sie aber wieder zurück. Die Initiative gilt daher per 1. Februar als rechtsgültig zustande gekommen.

Die Bauvisiere deuten auf das hängige Baugesuch hin. Bild: Tobias Garcia (4. August 2022)

Parallel zum politischen Verfahren lief das baurechtliche Verfahren: Fast gleichzeitig mit dem Zustandekommen der Initiative reichte die SGPK das Baugesuch ein. Mehrere Anwohnende legten Einsprache ein. Die Stadt wies diese ab und erteilte im Juni 2021 die Baubewilligung. Dagegen legten die Anwohnenden wiederum Rekurs ein.

Das kantonale Bau- und Umweltdepartement hat diesem am 1. Februar stattgegeben und damit die Baubewilligung wieder aufgehoben. Die Baubewilligungskommission der Stadt muss nun erneut darüber entscheiden. Grund für die Rückweisung ist aber nicht das Bauprojekt selbst. Die Kommission war beim Entscheid «unzulänglich» besetzt, wie der Stadtrat in der Vorlage zur Initiative schreibt. Im Kern ging es darum, ob die Mitglieder befangen waren, weil sie zum selben Bauprojekt bereits einen Vorentscheid getroffen hatten.

Im April kam es nochmals zu Gesprächen zwischen SGPK und IG Museumsquartier. Die IG bot der St.Galler Pensionskasse 1,6 Millionen Franken für die Wiese. Eine Million davon hatte das Quartier selbst zusammengetragen, wie Reto Schmid vom Initiativkomitee sagt.

«Dass wir diese Summe zusammenbekamen, zeigt, welche Bedeutung das Wiesli für uns hat.»

Reto Schmid, Präsident des Initiativkomitees. Bild: Benjamin Manser (24. Oktober 2020)

Die SGPK lehnte das Angebot aber ab. Sie bewertet das Areal mit 2,2 Millionen Franken. Als Pensionskasse dürfe sie das Areal nicht unter seinem Marktwert verkaufen.

Bei Annahme der Initiative wird die Wiese der Grünzone zugeteilt. Sie könnte nicht mehr bebaut werden. Die SGPK würde also materiell enteignet. Die Stadt St.Gallen wäre mit der Zonenplanänderung dafür verantwortlich. Sie müsste die SGPK entschädigen.

Die Stadt hat errechnet, wie viel das Wiesli wert ist: rund 2 Millionen Franken. Kann das Land nicht mehr bebaut werden, verliert es rund 465'000 Franken an Wert. Die Stadt müsste der SGPK also rund 1,53 Millionen Franken zahlen. Die SGPK hätte das Recht, die Stadt aufzufordern, das Grundstück zu übernehmen. Dann müsste die Stadt für den vollen Wert, also rund 2 Millionen Franken, aufkommen.

Die St.Galler Pensionskasse möchte sich auf Anfrage nicht äussern. Philipp Zünd, Fachspezialist Immobilien, sagt:

«Jetzt läuft der politische Prozess. Diesen gilt es abzuwarten.»

Philipp Zünd, Fachspezialist Immobilien bei der St.Galler Pensionskasse. Bild: PD

Vom Museumsquartier aus sind verschiedene Freiflächen innert fünf Gehminuten erreichbar. Verglichen mit anderen Stadtgebieten sei das Museumsquartier gut mit Freiräumen versorgt, schreibt der Stadtrat. Darunter der Stadtpark, der Brühlgutpark und diverse Spielplätze.

Und in Anspielung auf die Kostenfolge der Initiative: «Ein zusätzlicher geschützter, quartierspezifischer Begegnungsraum im Museumsquartier darf aus Sicht des Stadtrates eindeutig nicht auf Kosten der Allgemeinheit eingerichtet werden.»

Das Grundstück misst insgesamt 1400 Quadratmeter. Bild: Tobias Garcia (4. August 2022)

Die SGPK möchte nicht die gesamte Fläche überbauen, sondern rund 500 der insgesamt 1400 Quadratmeter. Rund 900 Quadratmeter blieben als Innenhof frei, den das Quartier weiterhin nutzen dürfte. Zusammengefasst stellt sich der Stadtrat auf den Standpunkt, dieser Freiraum genüge. Dem widerspricht Reto Schmid vom Initiativkomitee. Die geplanten Wohnungen seien zum Innenhof ausgerichtet. «Wenn da von 14 bis 22 Uhr Kinder spielen, wird es schwierig.»

Eines ist unbestritten: Das Wiesli ist der Begegnungsort fürs Quartier. Hier treffen sich Anwohnerinnen und Anwohner, und das seit über 40 Jahren. Die Bedeutung stellt der Stadtrat nicht in Abrede, wie er in der Vorlage schreibt.

Wörtlich: «Es ist nachvollziehbar, dass sich die Bewohnerschaft diesen Ort dank der Bereitschaft der SGPK während rund 40 Jahre zwischenzeitlich angeeignet hat.» An dieser Wortwahl wiederum stört sich Reto Schmid vom Initiativkomitee. «Wir werden als Besetzer hingestellt.» Diese Zwischennutzung dauere schon vier Jahrzehnte. Das sei etwas anderes, als wenn ein Areal für fünf, zehn Jahre zur Verfügung gestellt werde.

Die Argumentation des Stadtrats: «Eine bloss vorübergehend geduldete Nutzung darf nicht dazu führen, dass die Grundeigentümerschaft ihr eigenes Grundstück nicht mehr überbauen kann.» Zwischen den Zeilen ist auch ein Seitenhieb auf die Wiese im Boppartshof enthalten, wo die Stadt einen Neubau für die Tagesbetreuung plant. Auch in der Umgebung von Schulanlagen würden Reserveflächen als Freiräume genutzt. «Bei diesen Flächen handelt es sich um wichtige Baulandreserven.»

Das Initiativkomitee argumentiert, als denkmalgeschütztes Gebiet verdiene das Quartier einen besonders behutsamen Umgang mit der Baukultur. Der drohende Eingriff wiege schwer. Ein städtebauliches Gutachten habe das bestätigt.

Dem widerspricht der Stadtrat diametral. «Das Neubauprojekt ist in denkmalpflegerischer und ortsbaulicher Hinsicht nicht zu beanstanden.» Die städtische Denkmalpflege sei der Meinung, mit dem geplanten Wohnhaus könne eine Baulücke geschlossen werden.

Voraussichtlich am 23. August befindet das Stadtparlament über das Volksbegehren. Folgt das Parlament dem Antrag des Stadtrats, kommt die Initiative vors Volk, voraussichtlich im Juni 2023.

Das Stadtparlament entscheidet voraussichtlich am 23. August, wie es mit der Initiative weitergeht. Bild: Donato Caspari (22. März 2022)

Nimmt das Parlament die Initiative an, ist die Abstimmung hinfällig. Gegen die Auszonen könnten sich Betroffene per Einsprache wehren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen