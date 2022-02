SGPK zieht Beschwerde zu Wiesli-Initiative zurück

Streit um Neubauprojekt Initiative will die Überbauung einer Wiese im Museumsquartier St.Gallen verhindern, im Sommer kommt das Begehren in den Stadtrat Mit einem Volksbegehren wollen Anwohnende einen Neubau auf einem Grundstück im Museumsquartier verhindern. Gegen die Initiative ist die St.Galler Pensionskasse rechtlich vorgegangen, nun hat sie ihre Beschwerde aber zurückgezogen. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 22.02.2022, 05.00 Uhr

Visiere zeigen an, wo das Mehrfamilienhaus auf der Wiese entstehen soll. Bild: Belinda Schmid

Es wäre einfach – eigentlich. Die St.Galler Pensionskasse (SGPK) möchte eine Wiese, die ihr gehört, teilweise überbauen. Geplant ist ein Mehrfamilienhaus mit 13 Wohnungen. Nur ist die Grünfläche an der Hadwigstrasse im Museumsquartier mehr als eine unscheinbare Wiese, sie ist ein Quartiertreffpunkt. Seit rund 40 Jahren treffen sich auf dem «Wiesli» Kinder, Anwohnerinnen und Anwohner. Zum Spielen, Feiern, Grillieren. Eine Rutschbahn steht hier, ein Sandkasten und ein Pingpong-Tisch.

Gegen den Neubau haben sich Quartierbewohnerinnen und Quartierbewohner daher von Anfang an gewehrt, seit Herbst 2017. Es gab Gespräche, die aber scheiterten. Das Quartier lancierte eine Volksinitiative, gegen deren Zulässigkeit die SGPK Beschwerde einreichte. Zudem legten zwei Privatpersonen, die gemäss Aussagen aus dem Quartier der SGPK mutmasslich nahestehen, Stimmrechtsbeschwerde ein. Die SGPK reichte das Baugesuch ein, gegen das wiederum Anwohnerinnen und Anwohner Einsprache einlegten. Dann wurde es still, bis jetzt.

Das ist bisher in Sachen «Wiesli» passiert Im Herbst 2017 war bekannt geworden, dass die Pensionskasse des Kantons, die St.Galler Pensionskasse (SGPK), eine Wiese im Museumsquartier überbauen möchte. Dagegen regte sich im Quartier Widerstand. Gleichzeitig wurde im Stadtparlament eine überparteiliche Einfache Anfrage eingereicht. So kam es zu Gesprächen zwischen Stadt, Quartier und Bauherrschaft. Diese wurden jedoch im Sommer 2019 nach rund 18 Monaten als gescheitert aufgegeben, «aufgrund unterschiedlicher finanzieller und politischer Einschätzungen», wie es damals hiess. Daraufhin lancierte der Quartierverein eine Volksinitiative. Derzeit ist das Grundstück der Bauzone zugeteilt. Mit der Initiative soll es neu der Grünzone zugeteilt werden. Das Begehren enthält zudem eine rückwirkende Klausel: Wird die Initiative angenommen, wird eine Baubewilligung – sollte sie bis dann erteilt worden sein – automatisch für ungültig erklärt. Pensionskasse wehrte sich gegen Stadtratsbeschluss Das Initiativkomitee reichte das Volksbegehren Ende September 2020 mit rund 2300 Unterschriften ein. Dann erhob die St. Galler Pensionskasse Beschwerde. Sie wehrte sich gegen den Beschluss des Stadtrates, die Initiative sei zulässig. Fast gleichzeitig mit der Einreichung der Initiative durch das Komitee, gab die St.Galler Pensionskasse das Baugesuch für das Mehrfamilienhaus ein. Dagegen erhoben mehrere Anwohnende Einspruch. Die Stadt wies diese ab und erteilte am 18. Juni 2021 eine Baubewilligung. Dagegen legten die Anwohnenden wiederum Rekurs ein. Das Verfahren läuft derzeit noch. (mha)

Pensionskasse bei der ersten Instanz gescheitert

Nun hat die St.Galler Pensionskasse ihre Beschwerde zurückgezogen, wie es beim Verwaltungsgericht St.Gallen auf Anfrage heisst. Die Privatpersonen taten dasselbe mit der Stimmrechtsbeschwerde. Seit 14. Februar ist der Rückzug rechtskräftig. Zuvor waren die SGPK und die Privatpersonen bei der ersten Instanz, dem Departement des Innern des Kantons St.Gallen, gescheitert und hatten diesen Entscheid weitergezogen ans Verwaltungsgericht.

Warum erst ein Weiterzug und dann der plötzliche Rückzug? Philipp Zünd war lange Jahre Leiter Immobilienanlagen der SGPK und hat in dieser Funktion das Projekt begleitet. Nun ist er noch im Hintergrund als Fachspezialist Immobilien tätig. Er sagt: «Wir wollten mit dem Weiterzug an die nächste Instanz Zeit gewinnen für Gespräche mit dem Initiativkomitee.» Das habe bisher nicht geklappt, darum der Rückzug.

Philipp Zünd von der St.Galler Pensionskasse. Bild: PD

Dieser kam für das Initiativkomitee überraschend, wie Reto Schmid, Präsident des Initiativkomitees, auf Anfrage sagt.

«Wir sind aber natürlich erleichtert und zufrieden.»

Wäre der Streit bis vor Bundesgericht gegangen, hätte dies die Initiative rund zwei Jahre verzögert.

So aber geht es nun weiter im politischen Prozess. Das Volksbegehren «Für lebendige Quartiere – Wiesli retten» gilt als zu Stande gekommen. Der Stadtrat hat nun sechs Monate Zeit, dem Stadtparlament eine Vorlage zu unterbreiten. Er dürfte dies im Sommer tun. Danach muss das Parlament das Geschäft innert fünf Monate beraten. Es wird also bis Ende Jahr über die Initiative befinden. An die Urne kommt das Begehren voraussichtlich im Juni 2023.

Gesprächsbereitschaft ist wieder vorhanden

Wenn die Initiative denn überhaupt an die Urne kommt. In den rund 15 Monaten, in denen sie blockiert war, hat sich einiges geändert. Die Bereitschaft für Gespräche ist auf beiden Seiten wieder da. Die SGPK hat seit vergangenem Oktober einen neuen Leiter Immobilien und seit Anfang 2021 hat die zuständige Direktion Planung und Bau in Markus Buschor einen neuen Vorsteher. Und natürlich üben das blockierte Baubewilligungsverfahren und die Initiative auch einen gewissen Druck aus. Kurzum: Die Situation ist eine andere als 2019, als der erste Versuch, eine Einigung zu finden, scheiterte.

Im ersten Anlauf waren unter Vermittlung der Direktion Planung und Bau sechs Ansätze diskutiert und verworfen worden, darunter ein Landabtausch, die Abgabe des Grundstücks im Baurecht und der Kauf durch die Quartierbewohnenden.

Jeweils im Herbst räumen Anwohnerinnen und Anwohner gemeinsam auf, rechen Laub und putzen, so etwa den Ping-Pong-Tisch. Bld: Benjamin Manser (24. Oktober 2020)

Wichtiger Unterschied zur Sömmerliwiese

Kommt die Initiative doch zur Abstimmung, rechnet sich Reto Schmid intakte Chancen aus. Er zieht einen Vergleich zur Sömmerliwiese, die aufgrund eines Volksentscheids der Grünzone zugeteilt werden musste. Ausserdem habe das Komitee grosse Unterstützung erfahren und die Unterschriftensammlung war erfolgreich: Das Komitee brachte 2020 für die Wiesli-Initiative innert sechs Wochen 2300 Unterschriften zusammen.

Reto Schmid, Präsident des Initiativkomitees. Bild: Benjamin Manser (24. Oktober 2020)

Jedoch ist die Wiesli-Initiative leicht anders gelagert, als die Zonenplan-Initiative für die Sömmerliwiese das war. Das «Wiesli» gehört nicht der Stadt, sondern eben der SGPK. Wird die Initiative angenommen und das Grundstück ausgezont, kann es nicht mehr bebaut werden. Die Parzellen verlieren dadurch an Wert und für diesen müsste die Stadt die Besitzerin entschädigen.

