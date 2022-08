STREET ART So bunt könnte St.Gallen sein: Mit Cynthia Honegger auf virtueller Graffititour Die Studentin und Sprayerin wünscht sich mehr Raum für die Sprayerszene. Ihre Bachelorarbeit zeigt, wie Graffiti St.Gallen bereichern könnten. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 29.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Cynthia Honegger vor einer leeren Wand am Pic-o-Pello-Platz. Sie würde sich für Street-Art eignen, findet die 24-Jährige. Bild: Ralph Ribi

Sie kennt fast jede leere Wand in St.Gallen. Tagelang ist Cynthia Honegger durch die Stadt spaziert und hat Flächen gesucht, die sich für Graffiti eignen würden. Was sich nach Freizeit anhört, war Recherche für die Bachelorarbeit, mit der die 24-jährige Mörschwilerin ihr Studium in Multimedia Production abschliesst.

«Street-Art im Stadtmarketing» lautet der Titel. Honegger zeigt mit einem Rundgang, wie ein St.Gallen voller Farbe aussehen könnte. Für diesen hat sie keine Bewilligungen von Ämtern gebraucht, keine Erlaubnis von Hausbesitzern. Honeggers Tour findet digital statt. «Eine Virtual-Reality-Tour, auf der du St.Gallen als Street-Art-Stadt entdeckst», sagt sie. Und ihre hellblauen Augen blitzen vor Freude.

Ein Dämon am Bahnhof

Der Rundgang beginnt am Hauptbahnhof. Auf eine Säule hat Honegger eine Frau mit vollen Lippen und ohne Pupillen montiert. Über ihr kauert – man weiss es nicht recht. Ist es ein Beschützer? Ein Dämon? Drückt man auf den Info-Knopf, erfährt man, wer die Künstlerin oder der Künstler ist. «Needapencil» heisst sie in diesem Fall. «Auch das war eines meiner Ziele: zu zeigen, dass in dieser Branche durchaus talentierte Frauen mitmischen, auch wenn sie noch in der Unterzahl sind», sagt Honegger. Weiter geht die Tour durch die Bahnhofsunterführung, zur Fachhochschule hoch und zum Spanischen Klubhaus. Auf den Pfeil drücken, schon springt man in der digitalen Version zum nächsten Werk. In Realität würden fünf bis zehn Gehminuten dazwischenliegen, wie Honegger sagt.

So sieht die Wand des Spanischen Klubhauses in Cynthia Honeggers Tour aus. Screenshot: PD

Rund zwanzig Schweizer Künstler, auch eine Handvoll aus St.Gallen, präsentieren sich und ihre Arbeit in der Tour, die vom Hauptbahnhof bis zum Pic-o-Pello-Platz und zur Parkgarage Brühltor führt. «Ich bin mir bewusst, dass die Werke an der Hauptpost oder am Neumarkt in Wirklichkeit nie realisiert werden werden. Zu alt sind die Gebäude, zu wichtig fürs Stadtbild», sagt sie. Und doch habe sie damit spielen wollen.

«Klar war nur, dass die Stiftskirche kein Graffiti abbekommt.»

Mehr Wände, mehr Wertschätzung

Vor rund zwei Jahren hat Honegger ihr erstes eigenes Werk gesprayt. Eine Kobra, an der Holzwand bei der Kreuzbleiche, zusammen mit ihrem damaligen Freund. «Hätte er mich nicht mitgerissen, hätte ich mich wohl nicht getraut», sagt sie. Eine der Regeln im Street-Art-Kodex: Überspraye ein Graffiti nur, wenn deines besser ausfallen wird. «Aber irgendwo muss man ja anfangen. Heute würde ich das Sujet anders darstellen. Ich mag Grafisches, nicht gerade Fantasy, aber Luftiges. Ich bin noch dran, meinen Stil zu finden», sagt Honegger. Und spricht dann von «Fillings und Fadings», von «Outlines und Layers», als bewege sie sich schon immer in dieser Szene. Was sie daran schätzt: deren Offenheit. Und am Sprayen: Kopfhörer auf, vor dem grossen Bild stehen, eintauchen.

«Dann diese enorme Wirkung geniessen, ganz anders als auf einem Blatt Papier.»

Immer wieder schielt sie etwas neidisch auf Städte wie Basel oder Chur. «Sie sind bezüglich Street-Art deutlich weiter als St.Gallen», sagt sie. In Basel etwa könnten Touristinnen und Touristen bereits Graffiti-Rundgänge unternehmen. Chur warte mit einem Graffiti-Plan sowie einem Festival auf. Honegger hat für ihre Arbeit Street-Art-Experten aus diesen beiden Städten interviewt, auch mit Szenenkennern aus München geredet, «der ersten Street-Art-Wiege in Europa». Ihr Fazit: Dank der Kunstwerke im öffentlichen Raum würden Besucherinnen und Einwohner neue Orte in der Stadt entdecken, sich letztlich mehr mit ihr identifizieren. Wie andere St.Galler Sprayerinnen und Sprayer wünscht sich Honegger mehr Wände, auf denen sie ihrer Faszination nachgehen kann, mehr Freiheiten, mehr Akzeptanz von der Bevölkerung.

«Graffitis sind Kunst. Und Kunst muss auch nicht allen gefallen.»

Bern statt Melbourne

Sie, die so kreativ zu sein scheint, schon Weihnachtspapier designt hat, das in Papeterien in der Stadt verkauft wurde, ein Gesellschaftsspiel mitentwickelt hat. Sie hat ursprünglich eine kaufmännische Lehre auf der Bank absolviert. «Das war nicht meine Welt, weitergebracht hat es mich trotzdem», sagt Honegger. Schüchtern sei sie damals gewesen, habe am Schalter gelernt, in Kontakt mit den Menschen zu treten. Das half ihr auch während des anschliessenden Reisejahrs durch Neuseeland, Australien, Indonesien, Vietnam. Statt entfernte Länder will sie nun Bern besser kennen lernen, wo sie studiert und ab September arbeitet. Wegen der Pandemie habe sie während des Studiums nur wenig Zeit dort verbracht. «Dabei fühlt sich die Stadt gerade im Sommer wie Ferien an.»

Graffiti an der Hauptpost: «Ich bin mir bewusst, dass die Werke an der Hauptpost oder am Neumarkt in Wirklichkeit nie realisiert werden werden. Zu alt sind die Gebäude, zu wichtig fürs Stadtbild», sagt Cynthia Honegger Screenshot: PD

Ihr Projekt solle auch die Vielfalt an Graffiti zeigen. Deshalb habe sie Werke von erfahrenen und jungen Sprayern ausgewählt, von Künstlerinnen und Künstlern mit verschiedenen Stilen. Es seien alles «Pieces mit Kraft», mehr als Kritzeleien aus der Dose, mehr als Schnellschüsse aus überbordender Unzufriedenheit mit der Gesellschaft. «Es sind Projekte, an denen man lange herumdenkt, die man Wochen im Vorhinein skizziert und übt und dann auf der Wand perfektioniert. Während Stunden», sagt sie. Der Verein Dosenkult, das St.Galler Kollektiv, das Graffiti und deren Macherinnen und Macher fördert, habe ihr bei der Suche geholfen. Freundinnen und Freunde hätten ihren Aufruf zahlreich in den sozialen Medien geteilt. Viele angefragte Künstlerinnen und Künstler hätten sofort zugesagt. «Sie haben zwar nichts Neues geschaffen für das Projekt, aber ich durfte mich aus ihrem Fundus bedienen.»

Sich verstecken für das Rundumbild

Und dann ist sie eines Julimorgens mit ihrer 360-Grad-Kamera um 4.45 Uhr losspaziert. «Weil dann noch kaum Busse fahren und wenig Menschen unterwegs sind.» Sie nahm die leeren Wände auf, die sie auserwählt hatte. Sie sagt lachend:

«Damit man mich auf den Aufnahmen nicht sieht, habe ich mich jeweils verstecken müssen. Manchmal haben mich Passantinnen und Passanten sehr skeptisch angeschaut.»

Zu hören sind Bahnhofansagen, wie ein Passant den Klettverschluss seiner Tasche öffnet und schliesst, das Pfeifen der Vögel, viele weitere typische Stadtgeräusche. «Als wäre man selber unterwegs», sagt Honegger. Daheim brütete sie über den Graffiti. Welches passt an welche Wand? «Ausschlaggebend waren Format und Farbe», erzählt sie. Auf die Wand über dem Pic-o-Pello-Platz etwa wollte sie nichts Grelles setzen, sondern ein Werk in dezenten Farben. «Sonst sieht das unnatürlich aus auf der verwitterten Wand.»

Jetzt liegt die Arbeit bei ihrem Dozenten. Und für sie wieder mehr Zeit mit der Dose drin. Sie will bald mal mit SP-Politikerin Jenny Heeb, die sich für mehr Street-Art in St.Gallen einsetzt, Kaffee trinken gehen. Und vielleicht schreibt sie Stadtpräsidentin Maria Pappa mal ein E-Mail, «warum eigentlich nicht».

www.streetart-sg.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen