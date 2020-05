Stream von einem Zimmer zum anderen: Im St.Galler Kaffeehaus war ganz legale Live-Musik zu hören - anders als angekündigt

Live-Musik in Gastrobetrieben ist derzeit verboten. Egal, um welche Musik und welchen Betrieb es sich handelt. Gallus Hufenus vom Kaffeehaus in St.Gallen wollte sich diesem Pauschalverbot des Bundes widersetzen. Nun liess er am Mittwoch aber dennoch gesetzeskonform Klaviermusik erklingen.

Roger Berhalter 21.05.2020, 14.00 Uhr