Strategie Überalterte Gebäude, zu niedrige Mieten: Das hat die Stadt St.Gallen mit ihren 420 Liegenschaften vor Die Stadt besitzt rund 420 Liegenschaften. Jetzt hat sie für diese eine Strategie konzipiert – endlich, wie Stadtrat Markus Buschor sagt. Es gibt Handlungsbedarf: Die Stadt hat in der Vergangenheit das Potenzial der Liegenschaften vernachlässigt.

Höchste Eisenbahn: Die Stadt St.Gallen hat endlich eine Strategie verabschiedet, wie sie mit den eigenen Liegenschaften umgehen soll. Bild: Michel Canonica

Es ist die letzte der vielen Strategien, welche die Stadt in den vergangenen Jahren für sich formulierte. Der letzte Baustein auf dem Weg zur neuen Bau- und Zonenordnung ist ein Wortungetüm: die Liegenschaftenstrategie. Stadtrat Markus Buschor, Direktor Planung und Bau, und Dienststellenleiterin Liegenschaften Yvonne Bischof stellten die Liegenschaftenstrategie vor. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Der Stadt gehören rund 420 Liegenschaften, die sie vermietet oder verpachtet. Doch bislang hatte die Stadt keine Strategie, wie sie mit diesen Liegenschaften verfahren soll. Oft musste sie sich Kritik anhören, die Stadt solle ihre desolaten Liegenschaften verkaufen, private Investoren hätten bei solch maroden Gebäuden längst eingegriffen. Baudirektor Markus Buschor sagt, die Stadt habe in der Vergangenheit das Potenzial der Liegenschaften vernachlässigt. Der Stadtrat wolle eine aktive Liegenschaftspolitik betreiben, um die Standortattraktivität zu sichern. Er sei froh, dass die Stadt endlich über eine Strategie für diese Liegenschaften verfüge. Denn die Liegenschaftspolitik sei die Grundlage, um St.Gallen zu einer nachhaltigen Stadt zu entwickeln. Klar, als kleiner Player sei die Stadt darauf angewiesen, dass die Privatwirtschaft ihr Liegenschaftsportfolio aktiv betreibe, doch man habe eine Vorbildfunktion. Und: Die Liegenschaftenstrategie ist (neben Wohnraum-, Freiraum- und Innenentwicklungsstrategie) der letzte noch fehlende Baustein auf dem Weg zu neuen Bau- und Zonenordnung.

Alle, die sich im Finanzvermögen der Stadt befinden. Das sind aktuell 177 bebaute Grundstücke, 14 unbebaute Grundstücke, 16 Pachtgrundstücke, 208 Baurechtsgrundstücke. Also Häuser, Gebäude, Wohnungen, Grundstücke, welche die Stadt veräussern kann, ohne dass die öffentliche Aufgabenerfüllung beeinträchtigt werde. Sprich: Gebäude und Grundstücke, die die Stadt vermietet und damit Geld verdient. Nicht darunter fallen die Liegenschaften, die sich (wie beispielsweise das Amtshaus oder Schulen) im Verwaltungsvermögen der Stadt befinden.

Stadtrat Markus Buschor, Direktion Planung und Bau. Bild: Michel Canonica

Grob gesagt: Wie die Stadt mit ihren Liegenschaften umgehen soll. Neun Handlungsfelder wurden definiert, von Kauf und Verkauf über Quartierentwicklung, Wohnungsangebot bis hin zu Nachhaltigkeit. Zuerst aber liess die Stadt die städtischen Liegenschaften analysieren. Die Erkenntnisse: Nur bei fünf Prozent der Liegenschaften besteht dringender Handlungsbedarf in Sachen Sanierung. Bei knapp 30 Prozent steht in den nächsten 15 bis 25 Jahren eine Sanierung an. Die Erneuerung des überalterten Immobilienbestands sei eine Herausforderung. Doch die Situation sei nicht besorgniserregend, so Markus Buschor. Und: Die Stadt als kommerzielle Vermieterin verlangt einen im Schnitt zu günstigen Mietzins. Das städtische Mietzinsniveau liegt unter dem Marktniveau, durchschnittlich um 22 Prozent.

Diese Liegenschaften gehören der Stadt St.Gallen – für die rot gekennzeichneten wurde die Liegenschaftenstrategie erlassen. Bild: Stadt St.Gallen

Jein. Es könne nach einer Sanierung teilweise Mieterhöhungen geben, aber man werde die Mieten nicht einfach erhöhen, sagte Yvonne Bischof. Wenn, dann würden Mietzinsen bei einem Mieterwechsel angepasst. Und: «Sicher nicht flächendeckend.» Doch es sei ein Ziel, langfristig marktkonforme Mieten anzubieten.

Es sei Aufgabe der Stadt, attraktiven Wohnraum bereitzustellen, und zwar für alle sozialen Schichten, so Stadtrat Markus Buschor. St.Gallen sei nicht Zürich, wo es an bezahlbarem Wohnraum fehlt. Diesen werde die Stadt aber weiterhin anbieten. Doch in St.Gallen gebe es ein Defizit im gehobenen Segment, so die Rückmeldung vieler Abwandernden.

Ziel sei, dass die Investitionen in die Liegenschaften sich selber tragen, so Stadtrat Markus Buschor. Im Strategiepapier heisst es dazu: «Erträge aus Liegenschaften werden zweckgebunden wieder in Liegenschaften reinvestiert.»

Mit der Liegenschaftenstrategie sind alle strategischen Puzzlestücke für die Richtplan-Anpassungen beisammen. Für diese sind laut Baudirektor Buschor im Mitwirkungsverfahren viele Rückmeldungen eingegangen, die der Stadtrat nun auswertet. Die Vorlage für die Richtplan-Anpassungen wird voraussichtlich im Sommer 2023 im Stadtparlament behandelt. Die Anpassungen sind Grundlage für das neue Planungs- und Baugesetz, das bis 2027 in Kraft getreten sein muss.