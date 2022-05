Fünf Gemeinden in der Region Rorschach erarbeiten Altersstrategie

Strategie Fünf Gemeinden in der Region Rorschach spannen zusammen und entwickeln eine Altersstrategie: Was bedeutet das für die Zukunft des städtischen Altersheims? Im Rorschacher Rathaus macht man sich Gedanken über die Zukunft des städtischen Altersheims. Zusammen mit vier anderen Gemeinden wird bis Ende des nächsten Jahres eine Altersstrategie 2035 zum Wohnen im Alter erarbeitet. Michel Burtscher Jetzt kommentieren 19.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Rorschacher Altersheim bietet Platz für 70 Bewohnerinnen und Bewohner. Doch wie lange noch? Bild: Michel Burtscher

Bald 60 Jahre alt ist das Altersheim der Stadt Rorschach an der Promenadenstrasse. 1964 wurde es eröffnet und 1990 modernisiert. Auf vier Etagen bietet es Platz für 70 Bewohnerinnen und Bewohner. Ob auch in 20 Jahren noch darin gewohnt wird, ist indes unklar: Das Altersheim habe in den nächsten zehn Jahren grossen Renovationsbedarf, schreibt Stadtpräsident Robert Raths im neusten «Stadtinfo».

Robert Raths, Stadtpräsident Rorschach. Bild: PD

Im Rathaus macht man sich darum Gedanken über die Zukunft der Institution. Auf Anfrage sagt Raths: «Für die nächsten 10 bis 15 Jahren hat das Altersheim sicher noch seine Berechtigung. Für die Zeit danach muss man aber irgendwann einen Entscheid fällen.» Was er damit meint: Die Frage sei, ob das Haus für die Zukunft noch das richtige ist und man 15 bis 20 Millionen Franken in eine Sanierung investieren will.

Wenig Angebote für das betreute Wohnen

Für den Stadtpräsidenten ist klar: eher Nein. Derzeit entspreche das Angebot noch den Bedürfnissen, sagt er. Künftig werde das aber nicht mehr so sein. Raths betont:

«Die nächste oder übernächste Generation erwartet andere Wohnformen.»

Denn der Trend ist eindeutig: Die Menschen sind heute länger mobil. Sie wollen so lange wie möglich selbstständig in der gewohnten Umgebung leben und erst in ein Heim ziehen, wenn es gesundheitlich nicht mehr anders geht. Betreutes Wohnen könnte laut Raths eine Alternative sein und diesen Bedürfnissen gerecht werden. Das bedeutet: Die Menschen wohnen zu Hause oder etwa in einer Alterssiedlung, kombiniert mit einem guten Angebot an Diensten für Haushalt, Pflege und soziale Betreuung.

Das Problem: Im Moment gibt es in Rorschach – ausser Spitex und Pro Senectute – noch wenig entsprechende Angebote. Das zeige sich auch daran, sagt Raths, dass zwei Drittel der Bewohnerinnen und Bewohner des städtischen Altersheims nur leicht pflegebedürftig seien. Sie müssten nicht dort leben, wenn es andere Angebote gäbe. Zudem sei der Standort des Hauses nicht für ideal für die ältere Bevölkerung. «Im Alter wollen die Menschen im Zentrum wohnen.»

Strategie soll bis Ende 2023 entwickelt werden

Darum sollen nun neue Lösungen gesucht werden. Das macht die Stadt Rorschach aber nicht alleine, sondern zusammen mit vier anderen Gemeinden in der Region. Dazu wurde eine Projektgruppe mit Vertretern aus Rorschach, Rorschacherberg, Goldach, Tübach und Untereggen gegründet, die bis Ende 2023 eine Altersstrategie 2035 erarbeitet. Die Leitfragen dafür sind laut Raths:

«Was haben wir? Was brauchen wir? Wie kommen wir dahin?»

Das Ziel sei, Doppelspurigkeiten zu verhindern, Fehlinvestitionen zu vermeiden und ein Angebot zu schaffen, das auf die Bedürfnisse der älteren Bevölkerung und der Pflegebedürftigen abgestimmt ist. Eine erste Auslegeordnung ist gemacht, wie Raths im «Stadtinfo» schreibt. Diese hat gezeigt: Im Moment gibt es in der Region Rorschach eine Überversorgung bei den Alters- und Pflegeheimbetten.

Am 15. Juni geht es los

Beat Hirs, Gemeindepräsident Rorschacherberg. Bild: Benjamin Manser

Die Auslastung des regionalen Pflegeheims Pelago in Rorschacherberg sei tief, das Pflegeheim Helios in Goldach werde in einigen Jahren dem Autobahnzubringer weichen. Präsident der Projektgruppe ist der Rorschacherberger Gemeindepräsident Beat Hirs, begleitet wird sie von zwei Fachleuten der Ostschweizer Fachhochschule.

Noch steht man ganz am Anfang. Die Startsitzung für die Altersstrategie findet am 15. Juni statt, wie Hirs auf Anfrage schreibt. «Momentan haben wir erst das Startdatum und die Mitglieder der Arbeitsgruppe plus ungefähre Ziele.» Am 15. Juni eruiere man ein Budget, einen genauen Vorgehensplan sowie Meilensteine und hole danach die nötigen Ratsbeschlüsse mit Nachtragskrediten für die Umsetzung ab.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen