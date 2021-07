Strassenverkehr «Eigentlich wäre fast überall Fahrverbot für schwere E-Bikes in St.Gallen»: Grosse Verwirrung um Verkehrsregeln Anwohner und Velofahrer ärgern sich: Immer mehr schwere E-Bikes düsen durch die Stadt, was eigentlich verboten wäre. Die Polizei appelliert auf Rücksicht und in Tourismusplänen wird das Fahrverbot bewusst verschwiegen. Eine Aufklärung im Stadtdschungel. Raphael Rohner 07.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine verzwickte Sache in der Stadt St.Gallen: E-Bikes mit gelber Nummer hätten eigentlich fast überall Fahrverbot – oder doch nicht? Bild: Raphael Rohner

Die Stadt St.Gallen hat den Anspruch, Velostadt zu sein. Vielerorts wurde das Velofahrverbot in den letzten Jahren liberalisiert und man setzt politisch auf Akzeptanz und Rücksicht. Der Verkehr auf zwei Rädern hat während der Coronakrise zugenommen und das Velo ist in der Stadt beliebter denn je. Gerade die Velos mit elektrischer Tretunterstützung werden immer mehr.

Grossteil der schweren E-Bikes missachtet die Fahrverbote

An einem schönen Vormittag fahren am Gallusplatz in der Stadt St.Gallen innert vier Stunden insgesamt 71 Velos vorbei. 26 davon mit einer leichten Tretunterstützung und 29 waren Elektrovelos mit gelber Nummer, die für bis zu 45 km/h zugelassen sind, also unter die Kategorie Motorfahrrad fallen.

Während die modernen Drahtesel vorbeisausen und die Fahrerinnen und Fahrer einen mehr oder weniger entspannten Gesichtsausdruck haben, ist die Lage bei den Behörden alles andere als entspannt: In der Innenstadt führt ein Grossteil der Velowege durch Fahrverbote, die auch für Töffli gelten und somit auch ein Fahrverbot für schwere Elektrovelos darstellen, gemäss Strassenverkehrsverordung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS).



Das dreiteilige Fahrverbot beinhaltet auch elektrische Velos mit gelber Nummer. Bild: Raphael Rohner

Sicherheitsdirektor fährt trotz Fahrverbot

Am Gallusplatz, an dem notabene ebendieses Fahrverbot gilt, fährt von den 29 schweren Elektrovelos kein einziges mit ausgeschaltetem Motor. Auch der St.Galler Regierungsrat und Sicherheitschef Fredy Fässler düst öfters am Gallusplatz vorbei und scheint nicht auf die Tretunterstützung zu verzichten.

Er beteuert in einer schriftlichen Stellungnahme jedoch, dass er den Motor immer ausschalte: «Der Gallusplatz ist Begegnungszone und auch für Autos aber auch E-Bikes mit gelber Nummer ohne Einschränkung befahrbar. Gelegentlich fahre ich auch durch die Multergasse, vor allem wenn wenig Fussgänger in der Gasse sind oder auch durch andere Velowege, welche für ‹Töffli› und damit auch für schwere E-Bikes verboten sind.» Da er sich seiner Vorbildfunktion aber bewusst sei, stelle er den Motor jeweils ab, wenn er eine verbotene Strecke passiere. Sein E-Bike gelte dann als normales Velo und es könne auch wie ein normales Velo genutzt werden.

Verbot ist nicht allen bewusst

Auch andere E-Bikerinnen und E-Biker in der Stadt sehen das Problem nicht, mit gelber Nummer durch das Fahrverbot zu fahren. Auf das Fahrverbot angesprochen reagieren die meisten E-Bikerinnen und E-Biker mürrisch: «Ich habe es pressant und muss zu einem Termin. Immer diese Verbote und wirren Gesetze. Hier ist ein Veloweg ausgeschildert und ich fahre ein Velo, basta», sagt etwa eine Lehrerin aus dem Appenzell Ausserrhoden.

«Dann soll die Stadt halt eben die Schilder ändern und die Fahrverbote aufheben», sagt ein Architekt aus Herisau. Lediglich ein Velofahrer steht öffentlich dazu, durch das Fahrverbot zu fahren: «Ich fahre jeden Tag hier durch und weiss, dass ich eigentlich den Motor ausschalten müsste – doch sind wir ehrlich, wer macht das schon?»

Die Situation sei verwirrend und die Politik hinke hinterher: «Zum einen wollen sie uns Velofahrer auf den Velowegen und dann ist es nicht für alle legal? Da muss sich was ändern. Ich wünsche mir eine Liberalisierung für die Stadt und das ganze Land.»

Andere E-Biker gehen sogar noch einen Schritt weiter. Sie verstecken ihre gelbe Nummer, oder fahren gar ohne sie herum: «Das merkt doch eh niemand, wenn ich hofeli fahre. Zudem geht mich das Fahrverbot nichts an, denn ich habe in der Innenstadt ein Geschäft und die Polizei soll sich besser um andere Probleme kümmern wie die Rowdies mit den Rennvelos», rüffelt ein Unternehmer. Eine Frau mit Anhänger fährt gar maulend und sackernd davon, als wir sie auf das E-Bike-Fahrverbot aufmerksam machen – mit eingeschaltetem Motor.

Veloweg oder Fahrverbot? Vielerorts signalisieren die dreiteiligen Fahrverbote, dass ab hier der Motor abgestellt werden muss. Bild: Raphael Rohner

30 Franken Busse – wenn die Polizei sie überhaupt erwischt

Polizist und Mediensprecher der Stadtpolizei: Dionys Widmer Bild: Raphael Rohner

Die Geschichte hat nur einen Haken: «Die Velofahrer mit eingeschaltetem Motor zu erwischen, ist gar nicht so einfach, wie es tönt», sagt Dionys Widmer von der Stadtpolizei St.Gallen. «Wir sehen den Elektrovelos oftmals nicht an, ob sie den Motor eingeschaltet haben, oder nicht. Es ist effektiv so, dass sich viele Velofahrer mit gelber Nummer auch nicht bewusst sind, dass sie den Motor ausschalten müssten auf vielen Velowegen.» Sonst droht den Velofahrern eine Ordnungsbusse.

Die Polizei betont, dass man generell ein Augenmerk darauf hat, wie die Velofahrerinnen und Velofahrer durch die Stadt düsen:

«Wenn jemand mit seiner Fahrweise negativ auffällt, halten wir die Lenkerinnen und Lenker auf jeden Fall an und geben allenfalls eine Busse – unabhängig vom Velotyp.»

Besonders teuer kommt es die Velofahrerinnen und Velofahrer mit gelber Nummer indes nicht, das Fahrverbot zu missachten: Die Busse beträgt laut Ordnungsbussenkatalog der Stadtpolizei derzeit 30 Franken. Wer seine gelbe Nummer demontiert hat und so herumkurvt, muss mit 20 Franken Busse rechnen. Statt Bussen zu verteilen, setzt die Polizei auf Sensibilisierungsmassnahmen und will die Leute zu einem rücksichtsvollen Miteinander motivieren.



Ein E-Bike mit gelber Nummer braust durch die Multergasse trotz vielen Fussgängerinnen und Fussgängern. Bild: Raphael Rohner

Verheimlicht die Stadt das Fahrverbot bei Tourismuskarten?

Die Unsicherheit über die Situation mit den E-Bikes herrscht nicht nur auf den Strassen. Auch den Tourismusbetrieben scheint nicht klar zu sein, was gilt und was nicht: Die Stadt St.Gallen wirbt seit einigen Wochen mit einer neuen Velokarte für die schönsten Touren und Velowege in der Stadt.

Darauf sind die Velorouten, Abstellplätze und Sehenswürdigkeiten vermerkt. Ebenso werden die wichtigsten Verkehrsregeln aufgelistet. Der Haken hier: In keinem Satz wird erwähnt, dass schnelle Elektrovelos mit gelber Nummer eigentlich nur mit ausgeschaltetem Motor auf einem Grossteil der St.Galler Velorouten herumfahren dürften, obwohl auf der Karte sogar die Verkehrsregeln erläutert werden:

Ausschnitt aus dem neuen St.Galler Velostadtplan.

Die Stadt St.Gallen gibt dieses Versehen zu, argumentiert jedoch, dass man bewusst auf den Hinweis verzichtet habe, da eine Gesetzesänderung auf Bundesebene unmittelbar bevorstehe: «Bezüglich dem dreiteiligen Fahrverbot sind derzeit Überlegungen im Gange. Danach ist eine neue Aufteilung der Kategorien vorgesehen, wobei die schnellen E-Bikes unter die Kategorie schnelle Motorfahrräder fallen würden. Die Vernehmlassung zur Gesetzesrevision der Massnahmen für die E-Bikes ist abgeschlossen. Der Beschluss dazu sollte im nächsten Jahr vorliegen», schreibt die Kommunikationsabteilung der Stadt St.Gallen in einer Stellungnahme.

Die Stadt werde dann prüfen, inwieweit die Signale angepasst werden müssen. Im Velostadtplan sei diese Thematik zu Beginn aufgenommen worden, jedoch vor dem Hintergrund der erwähnten Gesetzesrevision wieder verworfen. Viel wichtiger als das, sei jedoch, dass sich alle Velofahrer mit Rücksicht auf die Fussgänger auf den Strassen und Velowegen verhalten.



Veloverband fordert Änderung der Fahrverbote

Seitens des Veloverbands Pro Velo St.Gallen kennt man die Situation der geltenden Fahrverbote für schwere E-Bikes beim Verband ebenfalls, sagt Jaap Van Dam. Hier sorgt die Regelung, dass die Velofahrerinnen und Velofahrer auf den meisten signalisierten Velowegen den Motor abstellen müssten, für Kopfschütteln: «Diese Regelungen sind so nicht mehr zeitgemäss. Statt Verbote mit solchen Regelungen, wäre ein rücksichtsvolles Miteinander sinnvoll und eine Anpassung der Signalisation.»

Zumindest für die Schweizmobil-Routen fordert der Verband eine Liberalisierung für den elektrisierten Veloverkehr. So sollen diese Strecken für den leichtmotorisierten Verkehr freigegeben werden.