Strassenumfrage «Jeder Tag sollte Muttertag sein»: Das wünschen St.Galler ihren Mamas Morgen ist Muttertag. Ein Tag, an dem Mütter in der ganzen Schweiz verwöhnt werden. Wie wir unseren Mamas unsere Wertschätzung zeigen, unterscheidet sich allerdings von Haushalt zu Haushalt. Dies zeigt eine Strassenumfrage in der Stadt St.Gallen. Rosa Schmitz 08.05.2021, 05.00 Uhr

Am Muttertag sollen Mamas laut St.Galler mit Blumen, Schokolade und ganz vielen Bussis verwöhnt werden. Symbolbild: Severin Bigler



«Wir schulden unseren Müttern alles», sagt Thomas. «Sie gebären uns, erziehen uns und sind immer für uns da, wenn wir etwas brauchen – bis ins Erwachsenenalter.» Der 55-Jährige will seine Mama daher am Sonntag, wie immer am Muttertag, verwöhnen. Er und seine fünf Geschwister bereiten alljährlich ein grosses Familienfrühstück vor. «Mit all ihren Lieblingssachen und vielen Geschenken.»



Magdalena wünscht ihrer Mutter «mehr Bussis», sagt sie. Die Fünfjährige versteckt sich hinter dem Bein ihrer Mutter und spricht ganz leise. Sie geht aber mit einem grossen Lächeln auf die Frage der Reporterin ein. «Mamis lieben Bussis», führt sie aus und zieht an der Hand ihrer Mutter, bis diese sich in die Hocke setzt. Magdalena küsst sie auf die Wange. Dann auf die Lippen. «Danke dir, mein Schatz», sagt ihre Mutter.



Mehr Zeit zusammen

«Meine Mama ist meine beste Freundin», sagt die 32-jährige Leonie.

«Zum Muttertag wünsche ich ihr – und mir –, dass wir uns wieder öfter sehen.»

Darum sei sie heute auch in St.Gallen. Sie hat sich freigenommen, um mit ihrer Mutter Arm in Arm die Multergasse entlang zu gehen. «Wir wollen ein passendes Geschenk für meine Schwester suchen – sie ist diese Woche zum ersten Mal Mama geworden.» Ihr wünscht Leonie gutes Gelingen. Und Durchhaltevermögen, wenn die Dinge unweigerlich nicht immer nach Plan verlaufen.



Die 17-jährige Tanja wünscht ihrer Mutter mehr gute Tage: «Meine Mama ist vorletzten März an Corona erkrankt und hat sich immer noch nicht richtig erholt», erklärt sie. «Sie ist oft völlig erschöpft.» Tanja will ihrer Mutter mehr im Alltag unterstützen, ihr so viel Arbeit abnehmen wie möglich.

«Nicht nur am Sonntag. Sondern immer. Jeder Tag sollte Muttertag sein.»



Auch Luka wünscht seiner Mutter eine Erholungsmöglichkeit. Sie soll etwas weniger arbeiten, sagt der 38-Jährige. «Sie nimmt sich selten eine Auszeit. Ich hoffe, sie kann noch lernen, wie das geht.»



Frühstück im Bett

«Mein Papa und ich bringen meiner Mama immer Frühstück ans Bett», sagt der zehnjährige Gabriel und grinst. «Mit ganz vielen Erdbeeren – die hat sie nämlich besonders gern.» Seine Mutter Mia lacht. «Das stimmt, ihr verwöhnt mich immer», sagt sie nickend und drückt ihren Sohn an sich. «Was Besseres könnte ich mir gar nicht wünschen.»



«Meine Mama ist vor einem Jahr an Brustkrebs gestorben», sagt Elena.

«Ich wünsche mir, dass sie in Frieden ruht.»

Die 25-Jährige werde am Sonntag das Grab ihrer Mutter besuchen, mit frischen Blumen. «Roten Rosen hatte sie am liebsten.»