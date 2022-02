Umfrage an der HSG zum neuen Learning Center

Strassenumfrage Das neue Learning Center der Universität St.Gallen stösst auf Freude, aber auch Kritik bei Anwohnern und Studierenden Das neue Learning Center an der Universität St.Gallen eröffnet am Sonntag. Anwohner und Studierende teilen ihre Meinung zum Square mit. Joshua Lindenmann 10.02.2022, 17.00 Uhr

Das neue Learning Center Square der Universität St.Gallen an der Guisanstrasse. Bild: Michel Canonica

Am Sonntag wird das neue HSG Learning Center eröffnet. Es wurde vom japanischen Architekten Sou Fujimoto entworfen und innert zwei Jahren gebaut. Das Learning-Center auch unter dem Namen Square (englisch für Quadrat, Platz) bekannt, soll ein öffentlicher Platz sein, wo sich Menschen treffen und austauschen können. Der Name nimmt auch Bezug auf auch die Grundfläche des Gebäudes, dem ein Raster aus Quadraten zu Grunde liegt.

Das Gebäude wurde komplett privat finanziert. Es wurden dafür 65 Millionen von über 1000 ehemaligen Studierenden (Alumni) gesammelt. Am Sonntag von 11 bis 17 Uhr kann der Square privat, oder mit einer Führung erkundet werden. Es gilt die 2G-plus-Regel. Schnelltests werden kostenlos vor Ort angeboten.

Pascal Spiak, Bankangestellter: «Prestigebau für die HSG»

Pascal Spiak, St.Gallen Bild: Joshua Lindenmann

Ich sehe das Learning Center einfach als Prestigebau für die Universität St.Gallen. Es soll aber einen grossen Eingangsbereich haben. Falls der Square nur für eine kleine Gruppierung von Nutzern ist, halte ich es für weniger sinnvoll. Für die HSG ergibt der Bau sicherlich Sinn, aber die Allgemeinheit hat keinen Nutzen davon.

Timm Sonnenberg, Student: «Es werden keine neuen Lernplätze geschaffen»

Timm Sonnenberg, St.Gallen Bild: Joshua Lindenmann

Ich weiss gar nicht genau, was für eine Funktion das neue Learning Center erfüllen soll. So weit ich weiss, werden ja keine neuen Lernplätze geschaffen. Ich fände es schon cool, wenn sie das tun würden. Das Gebäude an sich sieht schon sehr schick aus.

Yvonne Helsing, Innenarchitektin: «Einfach nur sensationell»

Yvonne Helsing, St.Gallen Bild: Joshua Lindenmann

Ich finde den Neubau des Learning Centers and der Universität St.Gallen einfach nur sensationell. Ich sehe ihn als Bereicherung für das Quartier Rotmonten. Mehr habe ich zum Square nicht zu sagen.

Philipp Röver, Student: «Ich hätte mir mehr Lernplätze gewünscht»

Philipp Röver, St.Gallen Bild: Joshua Lindenmann

Ich bin jetzt nicht so der moderne Typ, aber das Gebäude ist schon ganz gut gemacht. Ich halte nicht sehr viel davon, da es keine neuen Lernplätze gibt. Wenn das Gebäude dann auch seinen Nutzen für den Austausch und das Vernetzen erfüllt, finde ich es schon eine klasse Sache.

Francesca Corbella, ehemalige Primarlehrerin: «Ich trauere der Wiese und den Bäumen nach»

Francesca Corbella, St.Gallen Bild: Joshua Lindenmann

Ich trauere der Wiese und den Bäumen nach. Ebenfalls haben die Schrebergärten neu Schatten. Ich kann zu wenig abschätzen, ob das neue Gebäude wirklich nötig ist. Der Campus Platztor soll ja auch noch mehr Kapazitäten bringen. Ich finde es aber auch schade, dass die Büros der Universität in Wohnhäusern untergebracht sind und so Wohnraum wegnehmen.