Schaugentobelstrasse: Frage der Einteilung der Strasse geklärt

Strassenstreit Nach langem Rechtsstreit ist klar: Stadt St.Gallen muss Teilstück einer Strasse im Osten umklassieren – mit finanziellen Folgen Der Fall ist sogar vor Bundesgericht gelandet: Jetzt muss die Stadt St.Gallen ein Teilstück der Schaugentobelstrasse in eine Gemeindestrasse zweiter Klasse hochstufen. Dagegen hatte sie sich lange gewehrt. Marlen Hämmerli 23.03.2022, 05.00 Uhr

Das Restaurant Schaugenbädli (unten) als Grenzstein: Der linke Teil der Schaugentobelstrasse soll in den Besitz der Stadt St.Gallen wechseln, der rechte im Besitz der Strassenkorporation verbleiben. Bild: Tobias Garcia (21. März 2022)

Wer zu Peter Weigelt möchte, fragt ihn am besten vorher nach dem Weg. Der ehemalige FDP-Nationalrat wohnt in der Stadt St.Gallen und gleichzeitig auf dem Land. Am Stadtrand, wo Kühe grasen und Pferdeäpfel den Weg zieren. Es ist die Schaugentobelstrasse, welche die Rehetobel- und Martinsbruggstrasse verbindet. Und mit der sich sogar die Bundesrichter in Lausanne befasst haben.

Die Streitfrage: Muss die Schaugentobelstrasse hochgestuft und neu den Gemeindestrassen zweiter Klasse zugeteilt werden? Mit der Höherstufung müsste neu die Stadt St.Gallen Unterhalt und Winterdienst zahlen. Die Stadt wies das Gesuch der Strassenkorporation Schaugentobel mit ihrem Präsidenten Peter Weigelt in einer ersten Runde ab. Die Voraussetzung für eine Umklassierung sei nicht gegeben. Die Verhältnisse seien immer noch dieselben wie bei der Einteilung der Strasse im Jahr 2000.

Denn: Die Stadt befürchtete ein Präjudiz. Andere Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer könnten Gemeindestrassen dritter Klasse ebenfalls umklassieren und so den Unterhalt an die Stadt abtreten wollen. Zur Einordnung: In St.Gallen gibt es 215 Gemeindestrassen dritter Klasse, die zusammen rund 74 Kilometer lang sind. Im Schnitt ist also jede von ihnen rund 345 Meter lang.

Streit hat fünf Jahre gedauert

Peter Weigelt und die weiteren Grundeigentümerinnen und -eigentümer an der Schaugentobelstrasse können feiern: Ende Februar hat das kantonale Bau- und Umweltdepartement zumindest in Teilen zu ihren Gunsten entschieden. Fast auf den Tag genau fünf Jahre nachdem die Strassenkorporation das erste Gesuch an den Stadtrat gestellt hat.

Gemäss Entscheid des Departements muss die Stadt einen Teil der Schaugentobelstrasse in eine Gemeindestrasse zweiter Klasse umklassieren. Es handelt sich um das Stück von der Einmündung Rehetobelstrasse bis zum Restaurant Schaugenbädli.

Damit trägt die Stadt künftig auch die Kosten für Unterhalt und Winterdienst. Zwar zog die Stadt den Entscheid des Umwelt- und Baudepartements in einer ersten Reaktion ans Verwaltungsgericht weiter. Am Freitag hat sie die Beschwerde aber wieder zurückgezogen.

«Wir akzeptieren den Entscheid des Bau- und Umweltdepartements», sagt Dominik Scheiwiller auf Anfrage. Er leitet den Rechtsdienst der städtischen Direktion Planung und Bau und hat das Verfahren in dieser Funktion begleitet. Die Stadt habe die Beschwerde vorsorglich eingelegt, um sich mit dem Entscheid vertieft auseinanderzusetzen.

Dominik Scheiwiller, Leiter Rechtsdienst der Direktion Planung und Bau der Stadt St.Gallen. Bild: PD

«Wir haben ihn vergangene Woche studiert und sind zum Schluss gekommen, ihn nicht anzufechten.»

Vor allem, weil die Konsequenzen für weitere Fälle klein sein dürften.

Mehrere Kriterien beeinflussten Entscheid

Ausserhalb der Bauzone erschliesst eine Gemeindestrasse zweiter Klasse ein «grösseres Siedlungsgebiet ausserhalb des Baugebietes». So steht es im Strassengesetz. Was aber ist ein grösseres Siedlungsgebiet?

In seiner Antwort auf diese Frage hat das Bau- und Umweltdepartement nicht nur «Wohneinheiten gezählt», wie es Scheiwiller nennt, sondern es stützt sich auf weitere Kriterien ab. Es handle sich folglich um eine Einzelfallbetrachtung mit begrenzter präjudizieller Wirkung. «Der vorliegende Fall ist nicht mit anderen Gemeindestrassen dritter Klasse ausserhalb des Siedlungsgebiets zu vergleichen.»

Blick vom «Schaugenbädli» aufwärts in Richtung Rehetobelstrasse: In einem nächsten Schritt klärt die Stadt, ob mit der Umklassierung bauliche Massnahmen nötig werden. Bild: Tobias Garcia (21. März 2022)

Das ganze Verfahren war schon einmal vor Bundesgericht. Damals mit der Frage, ob die Stadt St.Gallen das Gesuch überhaupt behandeln muss. In der zweiten Runde lehnte sie das Gesuch ab, weshalb das Verfahren erneut beim Kanton landete. Was hat das die städtischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler gekostet? Laut Scheiwiller sind es für die Gerichtsverfahren rund 5000 Franken.

Nicht das Geld war die grosse Herausforderung

Etwa 10'000 Franken hat die Strassenkorporation Schaugentobel für die Verfahren gezahlt, aber auch einige Parteienentschädigungen erhalten. So hat das Bau- und Umweltdepartement ihr im aktuellen Verfahren 1375 Franken zugesprochen, die die Stadt St.Gallen zahlen muss.

Peter Weigelt, Präsident Strassenkorporation Schaugentobel. Bild: Michel Canonica

«Das Verfahren war für uns nicht primär eine finanzielle Herausforderung», sagt Peter Weigelt.

«Das Gefühl der Frustration war schlimmer. Wir fühlten uns der ‹Willkür› der Stadt ausgesetzt.»

Weigelt spricht von Schutzbehauptungen. In einer ersten Reaktion hatte die Stadt beispielsweise argumentiert, nur Grundeigentümer könnten ein Gesuch einreichen, nicht aber eine Korporation.

Lösung lag schon vor drei Jahren auf dem Tisch

Für die Strassenkorporation ist der nun vorliegende Entscheid ein Erfolg. «Wir sind sehr erleichtert, dass die Stadt den Weiterzug an das Verwaltungsgericht nun doch nicht vollzieht.» Für Weigelt bleibt aber auch ein Wermutstropfen.

«Ich bin plus-minus zufrieden.» Es sei eine sachgerechte Lösung, die Korporation hätte aber lieber die gesamte Strasse umklassieren lassen. Der untere Teil ist wegen des steilen Geländes und des Rutschgebiets deutlich teurer im Unterhalt. Da ein Teilstück bei der Korporation verbleibt, muss sie den Perimeter für die Beitragszahlungen neu bestimmen und den Kostenschlüssel neu berechnen.

Der untere Teil der Schaugentobelstrasse führt durch ein Waldstück in Richtung Martinsbruggstrasse: Hier ist es steil und der Boden rutscht teilweise weg. Bild: Tobias Garcia (21. März 2022)

Was bleibt, ist der Ärger über die Stadt, die das Verfahren mit formaljuristischen Argumenten über Jahre hingezogen habe, wie Weigelt sagt.

«Es ist wie beim Leiterlispiel. Man steigt die Felder mehrmals nach oben und landet am Schluss doch wieder auf Feld 1.»

Auch die Lösung mit der Aufteilung der Strasse in zwei eigenständige Strassenabschnitte lag schon vor drei Jahren auf dem Tisch. Der Kanton schlug diese Lösung damals vor. Die Korporation stimmte dem Kompromiss zu, die Stadt lehnte ihn ab.

Das Gerichtsverfahren ist nun abgeschlossen, für die Stadt geht die Sache aber noch weiter: Sie prüft nun, ob wegen der Umklassierung bauliche Massnahmen nötig werden. Ist die Schaugentobelstrasse breit genug, genügt der Belag und gibt es genügend Ausweichstellen? Welche Kosten auf die Stadt zukommen, kann Dominik Scheiwiller zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Die Frage, wer für mögliche Umbauten aufkommen muss, lässt er offen. Auch über diese Frage war am Rande des Gerichtsverfahrens gestritten worden – ergebnislos.

