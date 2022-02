Rorschacher Hauptstrasse wird wieder zur Poser-Falle

Strassensanierung Poserbremse geht in die nächste Runde: Rorschach macht seine Hauptstrasse wieder zu Baustelle Das kantonale Tiefbauamt gestaltet in Zusammenarbeit mit der Stadt Rorschach die Hauptstrasse im Abschnitt Kirchstrasse bis Bodan neu. Nun startet die Bauetappe «Mitte»: Für die Stadt ist die Baustelle Fluch und Segen zugleich: Einerseits hält sie die PS-Protzer ab, anderseits wollen die Verkehrsbehinderungen kein Ende nehmen. Rudolf Hirtl 23.02.2022, 12.21 Uhr

Zwischen Hafenbahnhof und Höhe Kornhaus wird die Hauptstrasse in Rorschach in Richtung See verschoben. Die Taxistände verschwinden und Restaurants bekommen Raum für eine Aussenbestuhlung. Visualisierung: BD

Am Montag, 7. März, startet das kantonale Tiefbauamt mit den Vorarbeiten für die Bauetappe «Mitte» im Abschnitt zwischen Signalstrasse und Kronenplatz. Bereits in den Jahren 2015 und 2016 wurde die Hauptstrasse in Rorschach zwischen Bellevue und Kirchstrasse umgestaltet. Im vergangenen Jahr wurden in einer ersten Etappe die Werkleitungs- und Strassenbauarbeiten im Abschnitt zwischen der Kirchstrasse und der Mariabergstrasse abgeschlossen.

Parallel zu den Strassenbauarbeiten werden nun weitere Werkleitungen erneuert und erweitert. Mit dem Aufbau eines Anergienetzes schafft die Stadt Rorschach die Möglichkeit, den Liegenschaften im Zentrum künftig klimafreundliche Energie aus dem Bodensee anbieten zu können.

Restaurants erhalten Platz für Aussenbestuhlung

Der Bereich Hafenplatz bis Kornhaus ist zusammen mit den östlichen und westlichen Seeufern der bestbesuchte öffentliche Raum in Rorschach. Die Nordseite der Hauptstrasse wird als Taxistand genutzt und trennt zusammen mit der Bahnlinie diese Schnittstelle zwischen Stadt und See. Im Rahmen der zweiten Etappe erfolgt hier die auffälligste Änderung entlang der Hauptstrasse. Die Strassenachse wird im Bereich Hafenbahnhof bis UBS-Gebäude um 2,5 Meter seewärts zur Bahnlinie verschoben. Das Trottoir auf der Seite des ehemaligen Hotels Anker wird neu bis zu 5,30 Meter breit, was deutlich mehr Gestaltungsraum zulässt, beispielsweise für Strassenrestaurants. Damit das Vorgelände des Kornhauses wieder als Platz in Erscheinung tritt, wie es vor 100 Jahren war, werden zwei Bäume gefällt. Damit wird die Sicht auf das Kornhaus von der Stadt her sichergestellt.

«Dreckige» Fahrbahn der Baustelle hält Poser fern

Die Hauptstrasse wird während der Bauarbeiten zwischen der Signalstrasse und Kronenstrasse nur einspurig befahrbar sein. Ab Montag, 14. März, erfolgt die Verkehrsregelung über eine Lichtsignalanlage. Wer Wartezeiten vermeiden möchte, kann die Umfahrungsmöglichkeit über die Kirchstrasse nutzen. In der letzten Phase dieser Bauetappe ist die Ausfahrt aus der Neugasse eingeschränkt. Zudem gilt bis April 2023 auf der Jakobsstrasse/Kornstrasse eine Einbahnregelung Richtung Westen. Für den Transitverkehr wird keine grossräumige Umfahrung mehr signalisiert.

Aufgrund der Dauerbaustelle Hauptstrasse hat Rorschach für die Poserszene im vergangenen Sommer spürbar an Reiz verloren. Gut möglich, dass Spassfahrer auch während dieser mittleren Bauetappe der Hafenstadt vermehrt fernbleiben. Mit dem Start der zweiten Etappe im Frühling werden die Taxistandplätze in der Nähe des Hafenbahnhofes aufgehoben. Laut Ronnie Ambauen, Leiter Bau und Stadtentwicklung, stehen die Taxis ab Anfang März neu beim Bahnhof Stadt; und zwar bergwärts, auf derselben Seite, wo die Busse halten, in der Nähe der Velounterführung.

Der Abschnitt Ost von der Einmündung Kirchstrasse beim Rathaus bis zum Abzweiger Signalstrasse wurde vergangenes Jahr saniert. Bild: Rudolf Hirtl

Neugestaltung Hauptstrasse Rorschach Das Gesamtprojekt wird in fünf Bauetappen umgesetzt 1. Etappe «Ost»: umgesetzt im Jahr 2021; Kirchstrasse bis Signalstrasse 2. Etappe «Mitte»: Frühling 2022 bis Herbst 2022; Signalstrasse bis Kronenplatz 3. Etappe «West»: Herbst 2022 bis Winter 2023; Kronenplatz bis Bodan 4. Platzgestaltungen ab 2024: Hafen- und Kronenplatz 5. Deckschichtarbeiten ab 2024

Das Tiefbauamt hat die betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer mit einem Infoblatt angeschrieben. Mitte Februar 2021 wurde die Bevölkerung mit einem Flyer über das Projekt und die Verkehrsführung informiert. Alle Informationen sind auf der Website der Stadt Rorschach abrufbar. Das Gesamtprojekt wird voraussichtlich im Sommer 2024 abgeschlossen.