Strassensanierung «Draussen will niemand mehr seinen Kaffee trinken»: So gehen Rorschacher Gewerbler mit der Baustelle direkt vor ihrer Tür um Bis 2024 dauern die Sanierungsarbeiten an der Rorschacher Hauptstrasse noch. Einige Ladenbesitzer haben aber jetzt schon die Nase voll vom Lärm und Staub. Während manche Gewerbler über fehlende Parkplätze oder Kundschaft klagen, können andere der Baustelle durchaus aber auch Positives abgewinnen. Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 21.04.2022, 05.00 Uhr

Die Hauptstrasse in Rorschach wird seit rund einem Jahr saniert und modernisiert. Im Sommer 2024 soll alles fertig sein. Bild: Donato Caspari (20. April 2022)

Ein paar Passanten schlendern dem Bodenseeufer entlang, am Rorschacher Hafen geniessen einige die Sonne und die Ruhe an diesem schönen, aber trotzdem noch kühlen Vormittag. Alles andere als ruhig ist es einige Meter weiter an der Hauptstrasse, die sich durch die Hafenstadt zieht. Schwere Maschinen rollen lautstark über den Asphalt, mehrere Bauarbeiter in orange und gelb hämmern, bohren und baggern, was das Zeug hält. Rot-weisse Absperrungen zeigen, wo man sich durchschlängeln kann.