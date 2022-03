Strassenlärm Von der Studentenbude im Bermudadreieck bis zum Wohnhaus direkt an der Autobahn: So lebt es sich an den lärmigsten Adressen der Stadt St.Gallen Eine Auswertung zeigt, welche Adressen in der Stadt dem grössten Strassenlärm ausgesetzt sind. Wie geht es Bewohnerinnen und Bewohnern, die direkt an der Autobahn leben? Oder an der Partymeile in der Innenstadt? Drei Besuche an Lärmhotspots. Melissa Müller und Christina Weder Jetzt kommentieren 29.03.2022, 22.00 Uhr

WG-Wohnzimmer an der Augustinergasse: Die HSG-Studenten Thomas Noël und Yosef Asefaw (vorne) wohnen an einer Ausgehmeile der Stadt. Selbst mischen sie sich aber selten unters Partyvolk. Bild: Ralph Ribi

Eine steile Treppe führt hinauf zur lärmigsten Wohnung der Stadt. Sie befindet sich an der Rorschacher Strasse 308 am östlichen Stadtrand. Ranko Zlatkovic, 60-jährig, öffnet die Tür und bietet Kaffee an. In der Stube dämpfen dicke Vorhänge das Tageslicht, an den holzgetäfelten Wänden hängen Babyfotos und Heiligenbilder. Auf der Polstergruppe, gesäumt von grossen Teddybären, spielt ein fünfjähriger Bub auf einer Konsole ein Computerspiel mit Rennautos. «Mein Enkel», sagt Zlatkovic stolz.

Im Osten der Stadt: Das Haus an der Rorschacher Strasse 308 steht direkt an der Autobahn A1. Lärmschutz gibt es keinen. Bild: Michel Canonica (21. Januar 2022)

Vom Balkon aus blickt er auf die vierspurige A1, wo Lastwagen, Autos und Motorräder im Sekundentakt vorbeirasen. Gerade einmal fünf Meter ist das Haus von der Autobahn entfernt. 78 Dezibel werden hier am Tag erreicht, 72 in der Nacht. Das ist so laut wie eine Waschmaschine im Schleudergang oder ein Staubsauger in einem Meter Entfernung. Gemäss Bundesamt für Umwelt wird das Wohlbefinden bereits ab einem Lärmgrenzwert von 65 Dezibel erheblich gestört.

Zlatkovic ist 1985 aus Serbien eingewandert. Er arbeitete zunächst in der Gartenbaufirma, die sich ebenfalls im Haus an der Autobahn befindet. Vor 14 Jahren konnte er die Wohnung von seinem damaligen Chef übernehmen, als dieser nach Thailand auswanderte. Zlatkovic zog mit seiner Frau, den drei Töchtern und dem Sohn ein.

Vom Balkon bietet sich eine Aussicht ins Grüne – und auf die Autobahn A1. Bild: Melissa Müller

Für die sieben Zimmer zahlt die Familie eine Miete von 1100 Franken. Dafür nimmt sie den Lärmpegel in Kauf. «Es ist nicht so schlimm», sagt der Familienvater in gebrochenem Deutsch. Ranko Zlatkovic will bleiben, obwohl die drei Töchter unterdessen ausgezogen sind. Macht er sich keine Sorgen wegen der gesundheitlichen Auswirkungen von Lärm und Abgas? «Ach, es gibt so viel Krieg und Katastrophen», sagt er und verwirft die Hände. «Gesund ist doch schon lange nichts mehr.»

Auf der anderen Seite der Stadt – im Westen – steht das Haus von Bea und Rolf Haltiner, ebenfalls direkt an der Autobahn A1. Es ist die Nummer 3 im Ranking der Häuser, die am meisten Strassenlärm ausgesetzt sind. Zwischen 70’000 und 80’000 Fahrzeuge donnern täglich am Haus vorbei. Die Fahrbahn ist an dieser Stelle sechsspurig. Tagsüber werden gemäss kantonalen Messungen 75 Dezibel erreicht, nachts 69 Dezibel. Wer sich der Haustür nähert, spricht automatisch lauter, damit die Worte nicht im Verkehrsrauschen untergehen.

Im Westen: Zwischen 70’000 und 80’000 Fahrzeuge brausen täglich am Haus an der Altenwegenstrasse vorbei. Ein Lärmschutz fehlt auch hier. Bild: Christina Weder

Bea Haltiner hat den Satz schon oft gehört: «Hier könnte ich nicht wohnen.» Doch für sie und ihren Mann verhält es sich genau andersherum. Die beiden könnten sich nicht vorstellen, irgendwo anders hinzuziehen. Sie haben das Haus in der Moosmüli vor 23 Jahren gekauft, haben es von Dornen und Gestrüpp befreit und darin eine Zucht für Berner Sennenhunde eröffnet.

Hier wohnen sie mit zwei Berner Sennenhunden, einer Terrier-Mischlingshündin, fünf Katzen und drei Kanarienvögeln. Im grossen Garten haben sie schon Eichhörnchen, Füchse, Dachse, Marder und Rehe beobachtet. Wenn Bea Haltiner gefragt wird, wo sie wohnt, antwortet sie gerne: «Dort, wo sich Fuchs und Hase ‹Gute Nacht› sagen.» Dass ihr Wohnhaus direkt an der Autobahn steht, ist für sie nebensächlich. Viel wichtiger: die Lage im Grünen und die Abgeschiedenheit. Hier beklagt sich niemand, wenn die Hunde bellen. Das Ehepaar hat in der Moosmüli seinen Frieden, wenn auch keine Ruhe.

Bea Haltiner kann dem Lärm sogar etwas Positives abgewinnen. Sie setzt sich gerne mit einer Tasse Kaffee und einer Zigarette auf eines der Bänkli vor dem Haus. Und schaut zu, wie Autos, Lastwagen und Motorräder vorbeirollen. Sie beobachtet Überholmanöver und auch das eine oder andere Verkehrsdelikt.

Die Hunde leisten ihr dabei Gesellschaft. «So kann ich am besten entspannen», sagt sie und erzählt von ihrem Tinnitus. Der Verkehrslärm übertöne das Pfeifen im Ohr. Auf dem Bänkli könne sie es für einen Moment vergessen. «Das ist beruhigend.»

Bea Haltiner mit ihrer Berner Sennenhündin über das Wohnen direkt an der Autobahn: «Hier haben wir unseren Frieden.» Bild: Christina Weder

Nervös wird sie hingegen, wenn sie einmal keine Autos hört – wie zum Beispiel während der nächtlichen Autobahnsperrungen wegen Bauarbeiten. «Dann habe ich das Gefühl, etwas stimme nicht.» Im Wohnzimmer mit dem grossen Sofa und Cheminée hängen Hundebilder. Das Plätschern eines Indoorbrunnens verschluckt das leise Verkehrsrauschen. Nein, der Schlaf sei kein Problem, sagt Rolf Haltiner. «Wir schlafen wie die Murmeltiere.» Der 62-jährige SBB-Teamleiter ist sich anderes gewohnt. Er ist in einer noch lauteren Umgebung aufgewachsen, in einem Zürcher Vorort zwischen Tramdepot und Autobahnausfahrt.

Lange war er überzeugt, ohne Lärmschutz auszukommen. Doch im vergangenen Herbst hat er seine Meinung geändert. Damals wurde die Böschung zwischen Haus und Autobahn gerodet, «ohne Vorwarnung». Sträucher, Büsche und Bäume verschwanden von einem Tag auf den anderen. «Jetzt sind wir ganz ausgestellt, und es ist doppelt so laut.»

Die zehn Häuser in der Stadt, die am meisten Strassenlärm ausgesetzt sind, befinden sich alle an der Autobahn. Doch auch in der Innenstadt gibt es lärmbelastete Adressen. Die beiden HSG-Studenten Thomas Noël und Yosef Asefaw wohnen in einem rosa Haus an der Augustinergasse über einer Cocktailbar.

Sie werden gleich doppelt beschallt: Auf der einen Hausseite rauscht der Verkehr über den Unteren Graben und die stark befahrene Rosenbergstrasse. Auf der anderen erstreckt sich eine der beliebtesten Ausgehmeilen der Stadt, das Bermudadreieck. Tagsüber werden 66 Dezibel an Verkehrslärm gemessen, nachts 57. Das entspricht einer Nähmaschine oder einem Fernseher in Zimmerlautstärke.

Im Zentrum: Die Studenten-WG von Yosef Asefaw (linkes Fenster) und Thomas Noël an der Augustinergasse ist zwar günstig, wird aber von allen Seiten beschallt. Bild: Ralph Ribi

Der Lärm sei nur am Anfang ein Problem gewesen, sagt Thomas Noël, ein schlaksiger blonder Mann im Traineranzug. Wenn er und sein Mitbewohner lüften, öffnen sie die Fenster auf der Seite der Augustinergasse, zur Fussgängerzone hin. Auf der anderen Seite liegt oft eine graue Abgasschicht auf den Scheiben. Die beiden 22-Jährigen, die aus dem französischsprachigen Jura stammen, nehmen das in Kauf. Die zentrale Lage und günstige Miete seien ihnen wichtiger.

«Als wir die Wohnung zum ersten Mal besichtigten, hat uns das coole Wohnzimmer mit dem Dachgiebel sofort begeistert», sagt BWL-Student Yosef Asefaw. Der helle, offene Raum ist mit Sofas, Flachbildschirm und Lampen im Industrial Style eingerichtet. Die übrigen Zimmer sind klein und niedrig. «Ein paar Möbel haben wir geschenkt bekommen, der Rest ist von Ikea.» Auf dem Tisch stapeln sich Pizzakartons, in einer Ecke serbelt ein Kaktus vor sich hin. «Sorry, wir haben nicht aufgeräumt.»

Partymeile an der Augustinergasse: Im Bermudadreieck herrscht vor allem an schönen Wochenenden viel Betrieb. Bild: Ralph Ribi

Der Geräuschpegel der Bar im Parterre stört die beiden mehr als der Strassenlärm. Stimmengewirr und der Sound dringen in die Studentenbude. Obwohl Thomas Noël und Yosef Asefaw im Bermudadreieck wohnen, wo sich am Wochenende Hunderte Partygänger auf den Gassen tummeln, gehen sie selten aus. Zu teuer. Um das Budget zu schonen, laden sie lieber Freunde zu sich ein, «in unsere chillige Stube». Noch zwei Semester dauert es bis zum Bachelor. Für den Master wollen die Freunde «in eine grössere Stadt ziehen, wo mehr los ist» – vielleicht dann in eine Wohnung mit weniger Dezibel.

