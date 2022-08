Aufgetischt St.Gallen: Jan Himself aus Lausanne und sein Diabolo

Strassenkunst Mit dem Diabolo durch Europa: Was einen Lausanner Künstler ans Aufgetischt-Festival nach St.Gallen zieht Gerade tritt er noch in Spanien auf, ab Freitag zeigt er seine Comedyshow in St.Gallen. Der Lausanner Kleinkünstler Jan von Ungern-Sternberg alias Jan Himself spielt zum ersten Mal am St.Galler Aufgetischt-Festival. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 08.08.2022, 19.00 Uhr

Jan Himself zeigt Akrobatik im Cyr Wheel. Bild: PD

Über 40 Künstlergruppen. Von sechs Kontinenten. Drei Tage Kleinkunst in allen Variationen. Die St.Galler Innenstadt wird am Wochenende zum Strassenkunst-Hotspot. Zum ersten Mal mit dabei: Der Lausanner Künstler Jan von Ungern-Sternberg. Unter seinem Künstlernamen Jan Himself wird er an den drei Tagen elfmal seine 45-minütige Show zeigen. Seine Spezialität: Comedy, Diabolo und Cyr Wheel. Letzteres ist ein fast mannshohes Rad, ähnlich dem Rhönrad, aber nur mit einem einzigen Reifen. In den Shows am Abend wird er noch einen LED-Act einbauen und mit Lichtinstrumenten jonglieren.

Jan Himself freut sich auf seine Auftritte in St.Gallen. Er war vom Buskers-Festival in Chur so angetan, dass er Organisator Christoph Sprecher anfragte, ob er nicht auch in St.Gallen auftreten könnte. Vom St.Galler Festival hatte er viel Gutes gehört. Es werden seine ersten Auftritte in der Gallusstadt sein.

Der 35-Jährige kann von seiner Kunst leben. «Es ist nicht die leichteste Arbeit, aber wenn man viel Energie hineinsteckt, kommt es gut.» Sommer und Dezember seien seine Hochsaison, sagt er. Im Sommer tritt er an Strassenfestivals und Hochzeiten auf, im Dezember stehen viele Firmenevents an.

Die Akademiker-Familie war gegen eine Karriere als Kleinkünstler

In St.Gallen zeige er eine poetische Comedyshow, sagt Jan von Ungern-Sternberg. Er werde auf Schweizerdeutsch spielen – er ist zweisprachig aufgewachsen, seine Mutter stammt aus Adelboden. In seiner Show erzähle er die Geschichte eines Künstlers, der aus der starren, reglementierten Modewelt ausbreche und die Freiheit der Kleinkunst entdecke.

«In der Kleinkunst kann man sich selbst sein.»

Er selber hat lange gebraucht, um sich zu trauen, seine Liebe zur Kleinkunst auszuleben. In einer akademischen Familie in Lausanne aufgewachsen, fing er zwar schon als Kind mit dem Diabolo an. Als Jugendlicher trainierte er intensiv mit dem Jonglage-Gerät. Doch dass er damit seinen Lebensunterhalt bestreiten könnte, das musste lange ein Traum bleiben.

«Es erschien mir nicht realistisch, professioneller Künstler werden zu können.»

Jan Himself lässt das Diabolo auf einer Haarsträhne rotieren. Bild: PD

Seine Familie, vor allem sein Vater, ein Ökonomie-Professor, habe Angst vor diesem Schritt gehabt. Das sei ja normal, dass man Angst habe vor der Welt, die man nicht kenne, sagt er. Heute seien seine Eltern stolz auf ihn. Es sei eine seriöse Arbeit, der er nachgehe. Er trainiere viel, und er spiele viel.

Jan von Ungern-Sternberg bewarb sich an der Hochschule Codarts in Rotterdam, machte dort einen Bachelor in Circus Arts. Seitdem arbeitet er als Kleinkünstler. Auftritte in den TV-Shows «Holland's got Talent» (Halbfinal) und «Das Supertalent» (Dieter Bohlen drückte für ihn mehrfach den Ja-Knopf) waren gute Werbung. Jan Himself tritt viel alleine auf, aber auch mit der Lausanner Compagnie Paradox. Er mag es, an verschiedenen Orten zu performen, mal hier, dann ein paar Tage dort – lieber als monatelang im selben Varieté aufzutreten.

Vom grössten Jonglage-Treffen der Welt in die Ostschweiz

Dass er in St.Gallen so viele Auftritte in kurzer Zeit hat, ist das nicht anstrengend? Doch, das sei es. «Man ist müde, aber voller guter Erinnerungen.» Bevor er nach St.Gallen fährt, hat er noch Auftritte in Spanien. In Madrid findet heuer die jährliche europäische Jonglier-Convention statt, eine Mischung aus Kongress und Festival. Austausch mit Jonglage-Kollegen, Workshops und Auftritte stehen auf dem Programm. Die European Juggling Convention gilt als grösstes Jonglage-Treffen der Welt, mit mehreren tausend Teilnehmenden, wie die Veranstalter schreiben.

Das St.Galler Festival wird da deutlich kleiner. Aber ebenfalls abwechslungsreich. Jan Himself ist gespannt, wie seine Show beim St.Galler Publikum ankommt.

Infos zum Festival unter aufgetischt.sg, Infos zum Künstler Jan Himself unter janhimself.com

