Eggersriet: Sanierung der Fürschwendistrasse verzögert sich

Strassenbau Planänderung wegen Petition und Absenkungen: Die Sanierung der Fürschwendistrasse in Eggersriet verzögert sich Die Fürschwendistrasse hat eine Sanierung nötig. Bereits die Hälfte der Strasse ist in Stand gestellt. Doch nun geraten die Arbeiten ins Stocken. An drei Stellen sind umfassendere Abklärungen nötig. Dinah Hauser Jetzt kommentieren 13.01.2022, 05.00 Uhr

Mittlerweile behoben: An einigen Stellen – wie hier im Abschnitt Feldmoos – bröckelte der Teer der Fürschwendistrasse. Bild: Ralph Ribi (5. August 2020)

Eigentlich sollten schon bald die Bagger im Weiler Fürschwendi in Eggersriet auffahren. Denn einem weiteren Teil der Fürschwendistrasse steht eine Sanierung bevor. Sie erschliesst beliebte Ausflugsziele wie das Restaurant Rossbüchel oder den Aussichtspunkt Fünfländerblick. Doch 2022 dürfte es still bleiben. Denn Anwohnerinnen und Anwohner des rund ein Dutzend Häuser umfassenden Weilers haben eine Petition eingereicht.

Es ist nicht so, dass sie keine neue Strasse wollen; die jetzige ist bereits Jahrzehnte alt. Es geht ihnen vielmehr um die Verkehrssituation. Bereits heute gilt im Weiler Tempo 40. Zu hoch, finden sie. Denn die Verhältnisse sind eng und teils unübersichtlich. Und bei den regelmässigen Verkehrsmessungen, die die Gemeinde durchführt, stellte sich heraus: Jedes achte Auto ist zu schnell unterwegs.

«Das ist definitiv zu viel», sagt Gemeindepräsident Roger Hochreutener. Deshalb nehme sich der Gemeinderat auch dem Anliegen an, zumal eine grosse Mehrheit der Anwohnerinnen und Anwohner hinter der Petition steht. So will die Gemeinde zuerst ein Verkehrsgutachten erstellen. Bereits jetzt ist klar: Tempo 30 allein reicht nicht. Damit alle Verkehrsteilnehmende gezwungen werden können, in einem vernünftigen Tempo durch die engen Verhältnisse im Weiler zu fahren, braucht es bauliche Massnahmen.

Roger Hochreutener, Gemeindepräsident Eggersriet. Bild: Urs Bucher

Allerdings könne die Strasse nicht einfach beliebig neu verlegt, Gebäude abgerissen oder bunte Poller installiert werden. Der Weiler steht nämlich unter Heimatschutz, viele Gebäude unterliegen dem Denkmalschutz und Fürschwendi liegt in einem Gewässerraum. Das Planverfahren dürfte entsprechend komplex werden und die Sanierung sich verzögern. Die Anwohnenden sollen bei der Planung mitwirken können. Sind die Pläne fertig, müssen sie dann noch von den entsprechenden kantonalen Ämtern abgesegnet werden. Hochreutener sagt:

«Wir sind froh, ist die Bevölkerung rechtzeitig auf uns zugekommen.»

So konnte man noch rechtzeitig intervenieren. «Es macht ja keinen Sinn, die Strasse erst zu sanieren, nur um sie nachher wieder umzubauen.»

40 Prozent des Rahmenkredits gebraucht

Die Fürschwendistrasse gehört zum Höhenzug von Spitze bis nach Grub SG. Im August 2020 hat das Eggersrieter Stimmvolk für die Sanierung deren einen Rahmenkredit in der Höhe von drei Millionen Franken gesprochen. Mehrere Etappen sind bereits gemacht; zuletzt im Herbst der Abschnitt Würzwallen bis Feldmoos.

Bisher wurden vom Budget rund 40 Prozent gebraucht, sagt Hochreutener. Gut die Hälfte der Strecke ist saniert. Auf den ersten Blick eine gute Bilanz. Doch an zwei Stellen muss der Untergrund genauer überprüft werden: beim Quellschutzbereich und einer Kurve im Bereich Rappen – beide liegen im östlichen Drittel der Fürschwendistrasse. «Hier senkt sich die Strasse ab», erklärt Hochreutener. Daher laufen geologische Untersuchungen.

Als Zubringer zu Ausflugszielen wird die Fürschwendistrasse rege genutzt. Bild: Ralph Ribi (5. August 2020)

Hochreutener ist zuversichtlich, dass der Rahmenkredit reichen wird. «Doch es kommt drauf an, welche Massnahmen in Rappen notwendig sind.» Wären Verankerungen am Felsen im Untergrund nötig, dann werde es schnell sehr teuer. Hochreutener nennt den Betrag von einer Viertelmillion Franken. «Klar könnte man auch einfach einen neuen Deckbelag machen», sagt der Gemeindepräsident. «Damit wäre das Grundproblem aber nicht gelöst und wir müssten in zehn Jahren wieder Massnahmen treffen.»

Sanierung bisher kostengünstig

Zugute kommt der Gemeinde, dass die anderen Abschnitte der Fürschwendistrasse bisher relativ kostengünstig saniert werden konnten. Im Deckbelag befanden sich grösstenteils keine für das Grundwasser schädlichen Stoffe. «So wurde viel Belag geschreddert und bildet mit Kies den Untergrund der Strassenabschnitte», erklärt Hochreutener. Diese Wiederverwertung mache ökologisch wie auch wirtschaftlich Sinn.

Zudem wurden die Abschnitte bei einer Vollsperrung saniert. So kommen die Arbeiten schneller voran und es müssen keine Ampeln für die Verkehrsleitung gemietet werden, was die Kosten ebenfalls tief hält. Fussgängerinnen und Velofahrer konnten aber immer passieren, betont Hochreutener. Ein wichtiger Punkt, denn die Fürschwendistrasse ist bei Ausflüglern beliebt, erschliesst sie doch das Restaurant Rossbüchel oder den Fünfländerblick.

Mit der Sanierung geht es also erst einmal primär auf dem Papier weiter. Hochreutener sagt:

«Andere Abschnitte werden bis auf weiteres nicht in Angriff genommen.»

Das mache aber nichts. «Denn die Abschnitte, die in sehr desolatem Zustand waren, sind nun in Stand gestellt.» Teilweise bröckelte der jahrzehntealte Teer weg. Die restlichen Abschnitte seien nicht so dringend und könnten noch drei bis fünf Jahre warten.

