Tübachs Schulstrasse hängt in der Luft

Die Schulstrasse verbindet Tübach über den Waldeggkreisel mit der Staatsstrasse Richtung Goldach und der Autobahn in Richtung St.Gallen und Arbon. Schon seit acht Monaten heisst es, an der Strasse allerdings an der Ampel warten, denn der Baustellenbereich ist nur einspurig befahrbar. Die schadhafte Lehnenkonstruktion im Unterbau der Strasse muss ersetzt werden, was noch bis zum Spätsommer dauern wird.

Rudolf Hirtl 30.12.2021, 05.00 Uhr