Strassenarbeiten laufen wegen Lockdown in der Stadt St.Gallen auf Hochtouren Weniger Verkehr und geschlossene Geschäfte: Die Stadt nutzt die Ruhe für Strassenarbeiten und Pflästerungen. Christoph Renn 22.04.2020, 05.00 Uhr

Wegen der Arbeiten an der Teufener Strasse kann der Verkehr nur einspurig geführt werden. Bild: Michel Canonica

Die meisten Geschäfte der Stadt müssen noch eine Weile geschlossen bleiben. Der öffentliche Verkehr läuft begrenzt. Unternehmen beschäftigen ihre Angestellten im Homeoffice. Das Resultat: Auf den Strassen der Stadt gibt es weniger Verkehr. Dies nutzt die Stadt, um Arbeiten an heiklen Strassenabschnitten voranzutreiben. «Mit dem Lockdown können wir die Arbeiten einfacher ausführen, weil uns weniger Verkehr behindert», sagt Stadtingenieur Beat Rietmann.

Der Lockdown ist aber nur ein Grund, weshalb die Stadt neben kleineren vor allem die Arbeiten an der St.Leonhard- und an der Teufener Strasse früher gestartet hat als geplant. Denn: «Das warme Wetter hat uns zusätzlich in die Karten gespielt», sagt Rietmann. So hätten sie die Strassenarbeiten bereits Anfang März in Angriff genommen. Hingegen hätten sie keine der geplanten Arbeiten verschieben müssen. Die Verschiebung aufgrund der ausgefallenen Parlamentssitzung am 24.März führen laut Rietmann nur zu unwesentlichen Verzögerungen.

Weniger Rückstau als befürchtet

Vor allem die Neugestaltung der Teufener Strasse im Abschnitt von der Hochwachtstrasse bis zur Fellenbergstrasse und von zwei Bushaltestellen können im Moment besser durchgeführt werden. «Um in diesem Abschnitt zu arbeiten, müssen wir den Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeiführen», sagt Beat Rietmann. Für diese Arbeiten hat die Stadt mit Rückstau auf beide Seiten gerechnet. Zwar bleiben die Autofahrer auf dieser Strecke trotzdem nicht von kurzen Wartezeiten verschont. Doch: «Unsere Annahmen haben sich wegen des Lockdowns nicht bewahrheitet.»

Die Instandstellung und der Neubau der Busspur von der Gäbrisstrasse bis zur Lavaterstrasse auf der St.Leonhardstrasse verlaufen ebenfalls einfacher. «Zwar haben wir hier keine pur gesperrt oder ein zusätzliches Baufeld aufgemacht, doch die Arbeiten sind einfacher, wenn weniger Verkehr auf der Strasse unterwegs ist», sagt Rietmann.

Zudem profitieren sie davon, dass viel weniger Busse verkehren. Vorgezogen wurden zudem Vorhaltemassnahmen am Belag des Abschnitts der St.Leonhardstrasse vom Broderbrunnen bis zur Post. Zwar seien es keine schwierigen Arbeiten gewesen. «So haben wir es aber geschafft, innerhalb eines Tages den Dünnschichtbelag aufzubringen.» Und der Verkehr musste nicht kompliziert umgeleitet werden. «Ein paar Strassenkadetten haben gereicht.»

Auch in der Metzgergasse früher losgelegt

Die Stadt nutzt nicht nur das geringere Verkehrsaufkommen, um geplante Arbeiten voranzutreiben. So hat sie auch die Neupflasterung in der Metzgergasse während des Lockdowns vorgezogen. «Wir haben sofort reagiert», sagt Rietmann. Die Arbeiten an der Metzgergasse seien bisher auf gutem Weg. «Wir hoffen, dass der grosse Teil der Neugestaltung abgeschlossen ist, bis wieder mehr Leben in der Gasse einkehrt.»