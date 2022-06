Strassenarbeiten Längere Wartezeiten und nicht bediente Haltestellen: Die St.Gallerstrasse in Engelburg erhält einen neuen Deckbelag In der Woche vom 13. bis 17. Juni baut das Strassenkreisinspektorat den lärmmindernden Deckbelag für die St.Gallerstrasse in Engelburg ein. Der Verkehr wird während der Bauarbeiten mittels einer Lichtsignalanlage gelenkt. 09.06.2022, 11.41 Uhr

An der St.Gallerstrasse in Engelburg stehen demnächst Strassenarbeiten an. Bild: Getty

An der St.Gallerstrasse in Engelburg sollte es demnächst ruhiger werden. Zuerst wird es aber noch etwas lauter: Das Strasseninspektorat St.Gallen baut in der Woche vom 13. bis 17. Juni einen lärmmindernden Deckbelag ein für die Strasse, die sich von unten bis ganz nach oben durch das Dorf schlängelt. Mit dem neuen, akustisch optimierten Strassenbelag können die Lärmemissionen des Strassenverkehrs reduziert werden.