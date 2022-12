Strassen «Schnee räumen macht Spass»: So wappnet sich der Leiter des Gossauer Unterhaltungsdienstes für seinen ersten Winter Für Simon Niederer ist es der erste Winter als Leiter des Gossauer Unterhaltsdienstes. Der St.Galler ist ein Frühaufsteher und hat kein Problem mit langen Arbeitstagen. Rita Bolt Jetzt kommentieren 29.12.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Simon Niederer leitet den Unterhaltsdienst der Stadt Gossau und sorgt unter anderem für saubere Strassen und Trottoirs. Ralph Ribi

Die Wettervorhersagen für Silvester bereiten Simon Niederer überhaupt keine Sorgen. Er freut sich, wenn es keinen Schnee gibt, er freut sich aber auch, wenn Gossau in eine weisse Pracht verwandelt würde. «Schnee räumen macht richtig Spass», sagt der Leiter des Unterhaltsdienstes lachend. Davon ist er nicht abzubringen und er sagt es immer wieder. Dass er früh aufstehen müsste, sei kein Problem, dass er lange arbeiten müsste, auch kein Problem. Das wisse jeder, der im Unterhaltsdienst arbeite.

Beim ersten Schneefall dieses Winters war Niederer selber Leiter des Pikettdienstes. Er war um 03.30 Uhr im Depot an der Bischofszellerstrase und hat seinen Dienst mit seinem Team angetreten. Hilfe bei der Schneeräumung erhält der Unterhaltsdienst jeweils von einigen Gossauer Landwirten, mit denen die Stadt Gossau einen Vertrag hat. Zudem seien die Kantonsstrassen im Verantwortungsbereich des Kantons.

Simon Niederer hat seine Tätigkeit am 1. März aufgenommen. Er ist der Nachfolger von Hanspeter Meile, der dem Gossauer Unterhaltsdienst 14 Jahre lang vorgestanden war. Niederer wurde zwei Monate in seine Tätigkeit eingeführt. Einen Unterhaltsdienst geleitet hat er noch nie, aber Schnee räumen ist für ihn kein Neuland. Das habe er schon verschiedentlich für Unternehmen gemacht. Auch den ganzen Tag bei Wind und Wetter draussen zu arbeiten, daran sei er gewohnt: «Ich bin von Beruf Baupolier und habe auf Baustellen gearbeitet.» Niederer ist auch oft im Büro anzutreffen: Die Personalplanung beispielsweise gehört in seinen Aufgabenbereich.

«Geschäfte» werden beim Velounterstand erledigt

Der neue Chef Unterhalt kommt aus St.Gallen-Bruggen, bei gutem Wetter fährt er mit dem Velo zur Arbeit an die Bischofszellerstrasse. In der Halle sind Traktoren, Rasenmäher, Wischmaschinen, Häcksler, Kleinbagger, Salzstreuer und mehr untergestellt, die der Unterhaltsdienst für die Arbeiten in und rund um Gossau braucht. «Die Arbeit ist vielseitig», sagt Niederer. Deshalb habe er sich für diesen Job beworben. Er habe sich zwar keine grossen Chancen ausgerechnet. «Aber es hat geklappt.»

Der Unterhaltsdienst ist dem Tiefbauamt unterstellt. Er sorgt in erster Linie für saubere Strassen und Trottoirs, unterhält die Parkanlagen, Spielplätze, Wanderwege, den Friedhof, macht Strassensignalisationen, beflaggt Gossau und vieles mehr. Ein grosses Thema ist Littering. «Vor allem in wärmeren Jahreszeiten», sagt Niederer. Dann machen die «Saubermänner» sogar eine Sonntagstour im Zentrum und sammeln Abfall ein.

Am meisten Unrat habe es jeweils beim Bahnhof. Die Flaschen und Kartons zusammenkehren sei längst nicht das Schlimmste. Er könne nicht verstehen, dass es Leute gebe, die ihre «Geschäfte» bei den Velounterständen erledigen müssten. Gleich nebenan habe es Toiletten. Die Benützung koste einen Franken. Die Verunreinigungen würden jeweils mit einem Hochdruckreiniger entfernt – eine unangenehme Arbeit.

Littering ist im Sommer bei den Feuerstellen ein bekanntes Thema. «Die grösste Unordnung hatte es diesen Sommer bei der Feuerstelle ‹Sieben Bäche›.» Wenn der Abfall etwas zusammengestellt sei, sei es weniger ein Problem. Jegliches Verständnis fehlt Niederer bei illegalen Abfalldeponien: «Möbel werden im Wald entsorgt, Kehricht wird in die Bäche geworfen», sagt er. Das sei rücksichtslos. Der Familienvater ist in seiner Freizeit selber gerne im Wald und in den Bergen unterwegs – im Alpstein, im Toggenburg oder im St.Galler Oberland. Besonders gut gefallen ihm Ausflüge ins Weisstannental.

Das Zentrum hat Priorität

Im Winter beschäftigt sich der Unterhaltsdienst weniger mit Abfall, vielmehr beschäftigen ihn Schnee und Kälte. Der Pikettdienstleiter – die Männer wechseln sich ab - checkt jeweils um 02.30 Uhr das erste Mal die Wetterlage. Das zweite Mal dann um 03.30 Uhr. Wenn der Winterdienst gefragt ist, schlägt er Alarm und alle Mitarbeitenden müssen innerhalb einer halben Stunde im Depot an der Bischofszellerstrasse sein – egal um welche Tages- oder Nachtzeit es sich handelt.

Dann geht es ans Werk: Wenn Schnee geräumt werden muss, werden zuerst die Schulwege und Buslinien frei gemacht. «Das Zentrum hat Priorität», sagt Niederer. Er hoffe, dass die Bevölkerung Verständnis zeige, wenn nicht alles gleichzeitig bereit sei. Zuerst müssten die Verkehrsachsen geräumt werden. Er weiss, dass die Schneefälle im vergangenen Winter zu verärgerten Anrufen geführt haben. Da die Kapazitäten des Unterhaltsdienstes beschränkt seien, könne nicht alles gleichzeitig erledigt werden. Nach viel Schnee sehe es derzeit nicht aus. Von den Meteorologen werde ein milder Winter vorausgesagt. «Das kann vieles heissen», sagt Niederer. «Milde Temperaturen oder wenig Schnee.»

Den Wetterbericht erhält der Unterhaltsdienst von der DTN Wetterstation Appenzell, die unter anderen auch den Flughafen Kloten mit Wetterdaten beliefert. Die App auf Niederers Handy sagt ihm, welches Wetter zu erwarten ist. Auf einem der beiden Silos vor der Halle befindet sich zudem eine Wetterstation. In den Silos wird Salz aufbewahrt, je 240 Tonnen. «Wenn es einen strengen Winter gibt, reicht diese Menge nicht aus», sagt der 41-Jährige. Dann werde rechtzeitig nachbestellt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen