Strafbefehl Verdorbenes Frittieröl, Dreckwäsche in der Küche, abgelaufene Produkte: Gossauer Grüselbeizer kassiert Busse Trotz mehrfacher Ermahnungen hat ein Koch in Gossau die Hygiene seines Restaurants sträflich vernachlässigt. Dann ist das Lebensmittelinspektorat eingeschritten. Sandro Büchler 27.04.2021, 19.00 Uhr

Bei einem Augenschein im Gossauer Restaurant stellte das Lebensmittelinspektorat fest, dass das Frittieröl «aufgrund eines zu hohen polaren Anteils verdorben war». Bild: Getty

Von aussen wirkt das Restaurant einladend, das Take-away-Menu tönt verheissungsvoll. Auch im Internet sind die Bewertungen der Gossauer Beiz grösstenteils positiv. «Fantastisch», «sehr lecker» oder «wirklich frische Zutaten» kommentieren die einen. Auch der schnelle Lieferdienst wird mehrmals gelobt. Andere hingegen schreiben: «Die Pommes waren schlabbrig» oder «Schmeckt, als ob eine Fertigsauce benutzt wurde». Kritiker gibt es immer. Soweit also nichts Ungewöhnliches. Doch dass Onlinebewertungen nur die halbe Wahrheit sind, beweist dieser Fall.

«Mit unserer Küche werden wir sie alle begeistern», steht auf einem Flyer, der für den Partyservice des Restaurants wirbt. Ganz und gar nicht begeistert ist jedoch das Lebensmittelinspektorat des kantonalen Amts für Verbraucherschutz und Veterinärwesen vom Gossauer Restaurant. Im September 2019 statten Inspektoren dem Betrieb erstmals einen Besuch ab. Was sie dabei und bei vier weiteren Kontrollen vorfinden, ist fein säuberlich in einem Strafbefehl aufgeführt, den der 53-jährige Pächter kürzlich per Post erhalten hat.

Ungenügend, unsauber, unzureichend

Die Zeilen im Strafbefehl lassen erahnen, wie es in der Küche ausgesehen haben muss. «Der Fussboden, Ecken, Nischen und Bereiche hinter den Küchengeräten waren in unsauberem Zustand.» Auch die Herkunft von Fleisch und Fisch wurde nicht deklariert. Die verwendeten Produkte waren infolge fehlender Datierung zudem nicht rückverfolgbar. Schlimmer noch:

«Aufgrund der unzureichenden Trennung von reinen und unreinen Arbeitsprozessen bei der Zubereitung von Lebensmitteln bestand das Risiko von Kreuzkontamination bereits zubereiteter, verzehrfertiger Speisen.»

Doch damit nicht genug: Im Kühlraum war die Temperatur zu hoch, die vorgeschriebene Dokumentation der Temperaturüberwachung fehlte ebenfalls. Auch Geräte waren defekt oder beschädigt. «In den Fabrikationsräumen fehlte ein Insektenschutz an den Fenstern und bezüglich Personalhygiene waren die Handwascheinrichtungen unvollständig.»

Knapp zwei Monate später, im November 2019, der zweite Besuch. Auch zu diesem Zeitpunkt offenbarte sich den Lebensmittelinspektoren eine Liste von Mängeln. «Abfälle wurden nicht sachgerecht in unmittelbarer Nähe von Lebensmittel zwischengelagert.» Der Fussboden und die Arbeitsflächen sind wie zwei Monate zuvor unsauber. Plus:

«Es befand sich Schmutzwäsche in der Küche.»

Weiter war die Trennung von reinen und unreinen Arbeitsprozessen bei der Zubereitung von Lebensmitteln noch immer ungenügend, das Prozedere bei der Reinigung der Küche nicht fachgerecht und die Detailhygiene in den Lagerräumen mangelhaft.

Der Pächter ignoriert die Mängel

Ein knappes Jahr später, Anfang Oktober 2020, die nächste Kontrolle: Die Inspektoren notieren, dass das Frittieröl zur Zubereitung von Lebensmitteln nicht mehr geeignet war. «Die Grundhygiene im Küchenbereich war umfangreich mangelhaft und die Küchengeräte waren verschmutzt.» Einige Produkte hätten schon seit längerem überschrittene Verbrauchsdaten aufgewiesen.

Das Lebensmittelinspektorat nimmt den Koch in die Pflicht. In einer Verfügung listet das Amt auf, was er zu tun habe. Nämlich die Temperaturkontrolle regelmässig, mindestens einmal pro Woche, zu prüfen und zu dokumentieren, das Frittieröl sofort auszuwechseln, die diversen Hygienemängel zu beheben, die verschmutzen Geräte zu putzen und sämtliche Lebensmittel im Kühlschrank mit Folie oder Deckeln abzudecken. Die Kontrolleure weisen den Gastronomen auch darauf hin, dass er sich bei Nichtbefolgen des Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen strafbar mache.

Doch der 53-jährige Schweizer ignoriert dies grösstenteils. Bei einer Nachinspektion drei Wochen später fehlen die Aufzeichnungen der Temperaturkontrollen noch immer.

«Die in den Kühleinrichtungen gelagerten Lebensmittel wurden bei zu hoher Kühltemperatur aufbewahrt.»

Nur wenige Tage später erkennen die Inspektoren bei einem weiteren Augenschein vor Ort, dass das Frittieröl nun «aufgrund des zu hohen polaren Anteils verdorben war». Im Kühlraum war bei einer Temperatur von 7,4 Grad die Kühlkette für Frischfleisch mittlerweile unterbrochen.

Eine Rechnung von 1750 Franken

Wegen all dieser Vergehen wurde der Pächter deshalb per Strafbefehl der mehrfachen Übertretung des Bundesgesetzes über die Lebensmittel und die Gebrauchsgegenstände sowie des Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen schuldig gesprochen. Der 53-Jährige muss eine Busse von 1200 Franken bezahlen. Dazu kommen Polizeikosten und Gebühren von 550 Franken. Das Urteil ist rechtskräftig.

Am Telefon sagt der Gastronom, er habe einen Fehler gemacht. «Dazu stehe ich.» In der Zwischenzeit habe er jedoch alles in Ordnung gebracht. Und er versichert, dass er seine Produkte täglich frisch einkaufe. Seine Kundschaft sei immer zufrieden gewesen mit den Speisen. Der Schweizer Koch fügt hinzu, dass die vergangenen Monate wegen des Beizenlockdowns ohnehin hart für ihn gewesen seien, die finanziellen Einbussen gravierend. Nun hoffe er auf eine bessere Zukunft.