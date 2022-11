St.Otmar Er trainiert 15 Stunden pro Woche für seinen Traum: Ein 18-jähriger Horner will Handballprofi werden Justin Kürsteiner macht eine Lehre bei der Stadtverwaltung in Rorschach. Daneben verbringt er fast jede freie Minute in der Sporthalle. Sein Ziel: Handballprofi. Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 28.11.2022, 11.30 Uhr

Er verbringt die meiste Zeit in der Kreuzbleiche: Seit rund einem halben Jahr trainiert Justin Kürsteiner mit der ersten Mannschaft des St.Galler Handballklubs St.Otmar. Bild: Arthur Gamsa

Arbeit, Training, Schlafen. Diese drei Dinge bestimmen das Leben von Justin Kürsteiner. Er ist 18-jährig und macht seine Lehre bei der Stadtverwaltung Rorschach. Ist er nicht gerade dort, steht er in der Halle oder im Kraftraum. 15 Stunden pro Woche trainiert er für seinen Traum: Handballprofi.

«Seit der Sek ist mein Alltag durchgetaktet», sagt Kürsteiner.

«Man gewöhnt sich daran.»

Als Sechsjähriger spielte er zum ersten Mal Handball, seither hat er diesen praktisch nicht mehr aus der Hand gegeben. In der sechsten Klasse traf er dann die Entscheidung, den Sport zu mehr als einem Hobby werden zu lassen.

Training mit der ersten Mannschaft «ist surreal»

Kürsteiner besuchte das Handball-Förderprogramm an der Sekundarschule Arbon. Bis in der U13-Mannschaft spielte er beim HC Goldach-Rorschach. Nach einem kurzen Zwischenhalt in Arbon begann er dann in der U15-Mannschaft von St.Otmar zu spielen. Diese ist heute Teil der Ostschweizer Handball-Akademie (OHA), einer Nachwuchsinitiative der drei Trägervereine SV Fides St.Gallen, HC Goldach-Rorschach und TSV St.Otmar St.Gallen.

Heute gehört der Nachwuchssportler zur U19-Elite-Mannschaft der OHA. Auf seiner Position Rückraum Mitte ist er für den Spielaufbau zuständig. Seit einem halben Jahr trainiert er zudem mit der ersten Mannschaft von St.Otmar.

«Es ist surreal: Vor drei Jahren schaute ich die Spiele der Mannschaft noch von der Tribüne aus an und jetzt trainiere ich selbst mit dem Team.»

Das allein bedeutet ihm schon viel, das merkt man ihm an.

Der 18-Jährige gehört zu den Jüngsten in der ersten Mannschaft von St.Otmar. Trotzdem fühle er sich von den erfahreneren Spielern ernst genommen. Jünger als er ist nur noch Lukas Egli, mit dem Kürsteiner seit seiner Juniorenzeit in Goldach zusammenspielt. Egli ist es auch, der ihn wieder aufmuntert, wenn es mal nicht so gut läuft. Zum Beispiel im Trainingslager mit der ersten Mannschaft:

«Bei meinem ersten Einsatz war ich so nervös, dass ich es verhauen habe.»

Der Abend sei für ihn danach gelaufen gewesen, sagt Kürsteiner. Er findet nicht nur körperliches, sondern auch mentales Training wichtig.

Lieber Handball als Ausgang

Aufgewachsen ist Kürsteiner in Horn, wo er noch heute mit seinen Eltern wohnt. «Das Sportgen habe ich wahrscheinlich von ihnen geerbt», sagt er. Die Familie ist generell ballbegeistert: Der Vater spielt Faustball, die Mutter Volleyball. Der drei Jahre jüngere Bruder spielt ebenfalls Handball und will den gleichen Weg wie Justin gehen.

Zu Hause bei seiner Familie kann er abschalten. «Oft komme ich erst so um 20 oder 21 Uhr nach Hause. Dann kann ich mich entspannen, weil ich weiss: Der Tag ist geschafft.» Neben Training und Lehre bleibt oft nur noch Zeit, um zu schlafen.

In den Ausgang geht Kürsteiner praktisch nie.

«An einem freien Samstagabend bleibe ich lieber zu Hause mit meiner Familie und esse etwas Feines.»

Oft finden an den Wochenenden sowieso Handballspiele statt, manchmal auch zwei an einem Tag.

Die Garderobe in der Kreuzbleiche ist sein zweites Zuhause. Justin Kürsteiner trainiert fast jeden Tag. Bild: Arthur Gamsa

Längere Ausbildung, dafür mehr Training

Die vielen Trainings neben der Lehre sind dank eines besonderen Ausbildungsmodells möglich. Kürsteiner besucht die United School of Sports: eine Berufsfachschule, die es ermöglicht, Leistungssport und Berufsausbildung zu vereinbaren. Dafür dauert die KV-Lehre vier statt nur drei Jahre.

Die ersten zwei Jahre bestanden ausschliesslich aus Schulunterricht. Im August 2022 begann Kürsteiner dann die praktische Ausbildung bei der Stadtverwaltung Rorschach. Einen Nachmittag pro Woche besucht er weiterhin die Berufsschule.

«Zusammen mit dem Training fehle ich etwa so oft wie ein normaler Lehrling.»

Zu viel sei es ihm erst einmal geworden: als er neben seinem Einsatz für die U19-Mannschaft und dem Training bei der ersten Mannschaft von St.Otmar auch noch beim HC Goldach-Rorschach spielte. «Da habe ich nach wenigen Wochen gemerkt: Das geht nicht, das ist zu viel für meinen Körper.»

Im April gilt es ernst

Momentan ist Kürsteiner in seinem letzten Jahr als Junior. Dieses geht zeitgleich mit der Saison im April zu Ende. «Dann gilt es ernst», sagt er. Wo er nachher spiele, stehe noch in den Sternen. Es sei wichtig, dann nicht «hängen zu bleiben». Sein Ziel ist es, bei einem guten Nationalliga-A-Verein in der Schweiz und irgendwann vielleicht sogar in der Handball-Bundesliga in Deutschland zu spielen. Sie gilt als die stärkste Handballliga der Welt.

Auf dem Weg zu diesem Ziel hat Kürsteiner am vergangenen Sonntag eine wichtige Hürde genommen: Er gab für St.Otmar sein Spieldebüt in der höchsten Liga und stand im Derby gegen den HSC Kreuzlingen auf dem Platz. Mit Erfolg, die St.Galler gewannen 36:26 und konnten ihre Niederlagenserie beenden.

