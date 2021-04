STIMMENGLEICHHEIT «Jede Stimme zählt»: Ursachenforschung nach dem knappsten aller Neins zu den Kita-Plänen in Berg 132 Berger Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wollten eine eigene Kita im Dorf, genau gleich viele stimmten dagegen. Bei Stimmengleichheit gilt die Vorlage als abgelehnt. Am Tag nach dem aussergewöhnlichen Abstimmungsresultat suchen Gemeindepräsident und Kita-Betreiberin nach Erklärungen – und bleiben zuversichtlich. Luca Ghiselli 12.04.2021, 14.00 Uhr

Es ist ein Patt, wie es ihn in einer direkten Demokratie nur äusserst selten gibt. Die Zahl der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, die eine eigene Kinderbetreuung in Berg wollten und am Sonntag entsprechend ein Ja einlegten, war exakt gleich hoch, wie die Zahl jener Stimmberechtigten, die Nein stimmten. Ein Patt ist in einer direkten Demokratie aber immer auch ein Nein, denn Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung.

Die 800-Seelen-Gemeinde muss also zumindest vorerst ohne eigenes Betreuungsangebot auskommen. Und der Abstimmungssonntag vom 11. April geht in die Geschichtsbücher ein, in doppelter Hinsicht. Einerseits wegen des «kurligen Resultats», wie es Schulratspräsidentin Anneliese Leitner am Sonntag formulierte. Und andererseits, weil die Bergerinnen und Berger pandemiebedingt nicht im Rahmen einer Bürgerversammlung, sondern brieflich und an der Urne über die Geschicke ihrer Gemeinde abgestimmt haben.

«Jede Stimme zählt»

Wäre es mit einer Bürgerversammlung anders gekommen? Am Tag danach ist sich Gemeindepräsident Sandro Parissenti da nicht so sicher. Die Diskussion an einer Bürgerversammlung ist ein elementarer Teil der Demokratie auf kommunaler Ebene, sagt er.

Eine Bürgerversammlung hätte da sicher zur Meinungsbildung beigetragen. Andererseits sei ein Geschäft mit einer brieflichen Abstimmung aber wesentlich breiter abgestützt. «Denken Sie an Familien mit Kindern. Da können kaum alle an die Bürgerversammlung kommen, ohne dass die Babysitter im Dorf knapp werden.»

Unabhängig vom Inhalt der Vorlage beinhalte das aussergewöhnliche Resultat vom Sonntag eine wichtige Botschaft, sagt Parissenti: «Jede Stimme zählt.»

Diese Floskel werde zwar oft bemüht, wenn es um die Mobilisierung der Wählerschaft gehe. In Berg habe man mit der Stimmengleichheit aber direkt gesehen, wie zutreffend sie sei. «Jede und jeder kann mit seiner Stimme in einer direkten Demokratie etwas bewegen.» Die Stimmengleichheit, hofft Gemeindepräsident Parissenti, trage zur Sensibilisierung der Bevölkerung in dieser Frage über die Gemeindegrenzen hinaus bei.

Gemeindepräsident ist knappes Nein lieber als knappes Ja

Warum ein eigenes Betreuungsangebot im Dorf abgelehnt wurde, darüber kann auch Parissenti am Tag danach nur spekulieren. Er führt die fiskale Zurückhaltung der Bevölkerung und den eher hohen Altersdurchschnitt als Faktoren ins Feld. «Es kann sein, dass der Wandel des Rollenbilds der Frau innerhalb der Familie hier noch nicht so stark vollzogen ist wie andernorts.» Oder aber es hätten sich schlicht zu wenige Stimmbürgerinnen und Stimmbürger mittels Abstimmung geäussert.

Parissenti sagt aber auch, dass das knappste aller Neins eine Chance sei und der Attraktivität der Gemeinde für junge Familien keinen Abbruch tue. «Wir werden nun im Gemeinderat Alternativen prüfen und den Plan B im Detail ausarbeiten.» Ein knappes Nein sei ihm lieber als ein knappes Ja – alleine aufgrund der politischen Legitimation.

Stadt-Land-Graben im Betreuungsangebot?

Das Chinderhuus Cavallino, das in Wittenbach eine Kita und an zwei Standorten die Tagesstruktur für Kindergarten- und Schulkinder betreibt, wäre in Berg als Betreiberin des Betreuungsangebots vorgesehen gewesen. Dort nimmt man das Abstimmungsresultat in der Nachbargemeinde sportlich. Vereinspräsidentin Marlies Lorenz sagt, das knappe Nein sei zwar schade, aber man müsse es akzeptieren.

Gibt es einen Stadt-Land-Graben bei Angebot und Nachfrage in der Kinderbetreuung? Lorenz sagt:

«Den gibt es, auch weil in ländlichen Gemeinden viele Familien anders organisiert sind. Aber auch das wandelt sich allmählich.»

Noch vor 20 Jahren wäre das Geschäft wohl auch in Wittenbach umstritten gewesen, hätte die Bevölkerung an der Urne darüber abgestimmt. Heute aber ist es breit abgestützt und anerkannt.