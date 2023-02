St.Gallen: Diese Kirchglocken schlagen in der Nacht

Stille Nacht Die grosse Übersicht: Diese Kirchglocken in der Stadt St.Gallen schweigen nachts Die Glocken der evangelischen Kirche Heiligkreuz schlagen in der Nacht nicht mehr. Eine Übersicht zeigt: Damit ist sie nicht alleine. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 13.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alles anzeigen

Auf manche haben sie eine beruhigende Wirkung, für andere sind sie ein Ärgernis: Kirchglocken. Gerade wenn eine Kirche auch nachts zu jeder Stunde und Viertelstunde die Zeit schlägt, kann das stören. Eine Übersicht zeigt nun: Die meisten Kirchglocken in der Stadt St.Gallen bleiben nachts stumm. Das gilt neuerdings auch für die evangelisch-reformierte Kirche Heiligkreuz im Osten der Stadt.

Seit November bleibt die Kirche still, wie eine Anwohnerin bemerkte. Kürzlich meldete sie sich deshalb im Stadtmelder: Sie vermisse den Klang der Glocken. Auf Nachfrage bei der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Tablat-St.Gallen hiess es, der Stunden- und Viertelschlag sei abgestellt worden aus Rücksicht auf die Bewohnerinnen und Bewohner der Neubauten des Pflegeheims. Und: Die Kirche Heiligkreuz war die letzte in der Kirchgemeinde Tablat, die nachts noch schlug. Ihre Kirchen schweigen in der Nacht nun alle.

In St.Gallen gibt es ungefähr 40 Kirchen und Kapellen

Eine vollständige und korrekte Übersicht zu erhalten, wo überall die Kirchglocken noch läuten, ist schwierig. Die Kapellen mitgezählt, gibt es in St.Gallen plus/minus 40 Kirchen. Trotzdem zeigt sich: Über die Jahrzehnte sind ein paar Kirchglocken verstummt und schlagen in der Nacht nicht mehr. Von den 29, die hier betrachtet wurden, trifft das auf 7 zu: die evangelischen Kirchen Linsebühl, Rotmonten, Grossacker, die Heiligkreuzkirche sowie die katholischen Kirchen Rotmonten, Winkeln und das Kloster Notkersegg.

In Rotmonten bleibt es also von 22 bis 6 Uhr still, was den Glockenschlag betrifft. Die Glocken der evangelischen Kirche wurden vor mindestens 30 Jahren für diese Zeit abgestellt. Jene der katholischen Kirche schlugen nachts noch nie. Als sie gebaut wurde, wurde die Baubewilligung nur mit dieser Auflage erteilt.

Die katholische Kirche Rotmonten läutet zu Anlässen, die Zeit schlägt sie aber nicht. Bild: Urs Bucher

Auch in Winkeln ist es stiller geworden. Der Stundenschlag der katholischen Kirche erklingt noch von 22 bis 24 Uhr. Danach schweigen die Glocken bis 6 Uhr ganz. Jene der evangelischen Kirche Winkeln hat noch gar nie geschlagen: Beim Bau wurde auf einen Viertel- und Stundenschlag verzichtet, schreibt Rita Datwyler, Präsidentin der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Straubenzell St.Gallen-West, auf Anfrage. Der Grund ist simpel: Die benachbarte katholische Kirche schlug die Zeit bereits. Dasselbe trifft auf den Kirchturm des Kirchgemeindehauses Lachen zu.

Tröstlicher Glockenklang

Die Glocken des Klosters Notkersegg sind nachts verstummt. Früher schlugen sie zu jeder Stunde und Viertelstunde. Zusätzlich läuteten sie jeweils zur Gebetswache: Jede Stunde während der Nacht übernahm eine andere Schwester das Gebet und läutete aus diesem Anlass die Glocken. Das sei aber lange her, sagt Schwester Klara. Seit über 40 Jahren würden die Glocken in der Nacht nicht mehr schlagen. Sie bleiben aus Rücksicht aufs Quartier von 20 bis 6 Uhr still.

Auch eine Gebetswache in dem Sinn gibt es nicht mehr. Die Ordensgemeinschaft besteht aus weniger Schwestern und diese sind teils hochbetagt. «Bei uns wird aber immer noch viel gebetet», sagt Schwester Klara. «Nicht nur für St.Gallen, sondern für die ganze Welt.» Manchmal trägt der Wind den Glockenklang bis zum Kantonsspital St.Gallen. «Schon mehrmals wurde mir gesagt, es sei tröstlich, das Glöckchen zu hören.»

Weitere elf der angefragten Kirchen und Kapellen schlagen gar nicht. Die Kirche der ökumenischen Gemeinde Halden zum Beispiel besitzt keine Uhr. Auch die Glocken der Kapellen Bild, Burgweiherweg, St.Wolfgang und der Schutzengelkapelle geben die Zeit nicht an. Die Glocken der Kapelle in Haggen läutet aber fast täglich um 19 Uhr zur Gebetszeit.

Die St.-Laurenzen-Kirche gehört zu den zehn Kirchen, die nachts noch schlagen. Der Glockenklang wird aber seit einigen Jahren gedämpft, erst von 22.15 bis 5.45 Uhr, inzwischen von 18 bis 6 Uhr. Noch immer wie zu ihren Anfangszeiten schlägt die evangelische Kirche Bruggen: Seit dem Bau 1905 geben die Glocken während 24 Stunden am Tag die Zeit an – zu jeder Viertelstunde.

Glockenschlag-Panne wegen der St.Galler Festspiele

Die Glocken des Doms schlagen ebenfalls weiterhin – jede Viertelstunde. Aus einem einfachen Grund: Das Uhrwerk aus dem Jahr 1767 ist komplett mechanisch. «Entweder läuft die Uhr oder nicht», sagt Magnus Hächler von der Katholischen Kirchgemeinde St.Gallen.

Ein Blick in das Uhrwerk der Kathedrale. Bild: Michel Canonica

Für die St.Galler Festspiele wird der Glockenschlag jeweils ausgesetzt, damit der Klang die Oper nicht unterbricht oder stört. Dazu werden an Tagen, an denen eine Vorführung auf dem Programm steht, Uhrwerk und Glockenschlag um 19 Uhr arretiert. Um 7 Uhr am nächsten Tag müssen die Domsakristanen den Mechanismus wieder manuell anschieben. Im Sommer 2021 kam es beim Stoppen der Uhr zu einer Panne. Diese hatte zur Folge, dass die Kathedrale falsch schlug. Der Glockenschlag hinkte eine Stunde hinterher. So zeigten die Turmuhren zwar Mitternacht an, es waren aber elf statt zwölf Schläge zu hören.

Auch für die anderen Kirchglocken der katholischen Kirchen in der Stadt ist derzeit keine Änderung geplant – sie werden also weiterhin auch nachts die Zeit schlagen. Denn, wie Magnus Hächler sagt, Verwalter der Katholischen Kirchgemeinde St.Gallen: Diese Regelungen hätten sich seit Jahrzehnten bewährt und würden von einer breiten Mehrheit mitgetragen. Es gebe also keinen Grund für eine Neubeurteilung.

So ganz still wird es in der Stadt nachts also vorerst nicht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen