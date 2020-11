Am Freitag wird der Carl-Stürm-Preis verliehen: Diese Rorschacher hätten ihn auch verdient

Nach umstrittenem Carl-Stürm-Preis: Ehemalige Preisträger geben ihr Geld zurück

In einem offenen Brief richten sich ehemalige Mitglieder von «Kultur i de Aula» in Goldach an den Carl-Stürm-Stiftungsrat. Darin kritisieren sie das Vorgehen der Stiftung und schreiben von Machtmissbrauch.