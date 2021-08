St.Galler Wälder Velo-Sperren aus Steinen und Holz gebaut – eskaliert der Streit zwischen Hundehaltern und Velofahrern in St.Gallen? In mehreren St.Galler Wäldern haben Unbekannte grosse Holzäste und Steine mitten auf Wanderwegen platziert. Velofahrer vermuten dahinter wütende Spaziergänger und Hundehalter. Raphael Rohner 11.08.2021, 05.00 Uhr

Begegnungen zwischen Hunden und Velofahrern sorgen für Zoff. Bild: Raphael Rohner

Eine kleine Kiesstrasse im Josrütiwald hinter St.Gallen Rotmonten. Es ist Nachmittag, das Wetter ist regnerisch. Im Wald sind einige Spaziergänger unterwegs. Hin und wieder fährt ein Velo vorbei.

Bei einer Abzweigung fährt ein grauhaariger Mann mit einem Elektrovelo um die Ecke auf zwei Hundehalterinnen zu. Die Frauen pfeifen ihren Hunden, um sie zu sich zu nehmen, doch fährt der Velofahrer ohne zu bremsen auf die Frauen zu. Eine Frau sagt zum Velofahrer, dass er doch bitte langsamer fahren soll. Dieser erwidert in harschem Ton:

«Halt deinen Köter fest und halt die Klappe!»

Er fährt vorbei und lässt die beiden Frauen verdutzt im Wald stehen. «Das passiert hier immer wieder», sagt eine. Die letzten Wochen und Monate sei es immer schlimmer geworden. Hündeler würden gewisse Stellen in diesem Wald meiden, um nicht mit Mountainbikern in Kontakt zu kommen.

Nur wenige Meter weiter läuft ein Mann mit seinem Mischlingshund Gassi. Auch er hatte schon viele unangenehme Begegnungen mit Velofahrern: «Die nehmen einfach keine Rücksicht mehr. Es sind meist entweder junge Mountainbiker oder ältere E-Biker, die einem einen frechen Latz anhängen. Einfach eine Frechheit, doch was will man machen?»

Beschimpfungen und Hindernisse auf Waldwegen

Die Gegend hinter dem Wildpark Peter und Paul ist bei Mountainbikern beliebt. Es verlaufen mehrere illegale Trails durch den Wald, wie etwa der «Antennen-Trail». Bei Bikern sind die Kieswege durch das Gebiet auch sonst beliebt. Immer mehr sogenannte Gravelbikes, also Rennräder mit dicken Geländepneus, fahren über die Wege hinunter zum Sitterstrandweg.



Seit einigen Tagen werden die Wege für die Velofahrer jedoch mit Hindernissen versehen: Grosse Äste und Steine werden in den Weg gelegt und gestapelt. Die Biker müssen absteigen oder kommen nur erschwert durch.

Auch im Hätterenwald und im Chatzenstrebelwald wurden solche Blockaden erstellt. Wer diese gemacht hat, ist jedoch unklar.

Gestapelte Äste als Velosperren auf Waldwegen in St.Gallen. Bild: Raphael Rohner

Velofahrerinnen und Velofahrer ärgern sich über die Äste mitten im Weg: «Das ist einfach megagefährlich. Die Äste und Steine liegen genau so, dass man nicht einfach drüberfahren kann. So sauber gestapelt, wie die da liegen, können die nur von Velohassern kommen!»

Der Biker, der lieber anonym bleiben möchte, ist oft mit seinen Freunden in den Wäldern um die Stadt St.Gallen unterwegs. Man gebe sich schon Mühe, um Rücksicht zu nehmen, doch habe es immer wieder schwarze Schafe unter den Velofahrern.

«Das ist aber nicht das Hauptproblem. Es geht darum, dass jeder den Wald für sich alleine beansprucht.»

Er schiebt den Schwarzen Peter den Hundehaltern zu: «Die lassen einfach ihre Hunde überall im Wald frei herumlaufen und wenn wir klingeln, bekommen wir Schimpftiraden an den Kopf geworfen. Es kommt auch vor, dass frei laufende Hunde auf uns losgehen.» In Biker-Kreisen sei die Wut auf die Hundehalter teils gross. «Und mit solchen Aktionen wie den Blockaden, wird das nicht gerade besser – im Gegenteil: Dann fahren gewisse Leute erst recht schneller und aggressiver durch.»



Wald ist nicht gleich Wald



Die Fronten sind verhärtet. Auf der einen Seite fühlen sich die Hundehalter genötigt von den Velofahrern, da diese durch den Wald fahren, auch abseits der Wege. Auf der anderen Seite ärgern sich die Velofahrer über Hundehalter, die ihre Vierbeiner nicht an der Leine führen und die Wege blockieren.

Raphael Lüchinger, Regionalförster Waldregion 1. Bild: Ralph Ribi

Zwischen diesem Stellungskrieg stehen die Förster wie Raphael Lüchinger, Regionalförster der Waldregion 1, von Rorschach bis nach Wil. Er kennt beide Seiten: «Es ist sehr viel Halbwissen im Umlauf und viele Leute haben ein falsches Bild vom Wald und den Nutzungsmöglichkeiten. Zum Beispiel, dass der Wald allen gehört: Der Wald gehört nicht etwa der Allgemeinheit, sondern vielen privaten Waldbesitzern. Rund 60 Prozent unserer Wälder in der Region sind in Privatbesitz.»

Keine generelle Leinenpflicht für Hunde im Wald

Lüchinger, der selber oft auf dem Bike unterwegs ist, korrigiert auch die vielfach für richtig gehaltene Leinenpflicht für Hunde im Wald: «Auch das ist nicht ganz korrekt: Es gibt keine generelle Leinenpflicht für Hunde im Wald. Auch wenn es durchaus sinnvoll ist, den Hund im Wald an die Leine zu nehmen. Im Gegensatz dazu gilt im Wald jedoch ein Fahrverbot für Bikes abseits von öffentlichen Wegen.»

Ein Mountainbiker fährt durch den Wald. Bild: Benjamin Manser

Doch auch da sei die Sache verzwickt. Die enorme Zunahme von Velofahrern habe in den Wäldern der Region schon mancherorts für Stress gesorgt. Man habe auch schon versucht, an neuralgischen Punkten Präsenz zu markieren, sagt der Regionalförster: «Es wird mittlerweile so viel Velo gefahren, dass wir nicht mehr überall ‹Polizei spielen› können.» Die Förster nähmen das Thema aber ernst und täten ihr Möglichstes für ein faires Nebeneinander von Erholungssuchenden und Lebensraum. «Neben der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen ist auch eine grosse Portion Kompromissbereitschaft füreinander gefragt.»

Für Lüchinger, der nicht nur Förster, sondern auch Mountainbiker ist, ist klar, dass sich alle ein wenig an der eigenen Nase nehmen müssen: So kann es am Ende zu einem harmonischen Zusammenleben führen. Wie sagt man so schön:

«Wie man in den Wald ruft, so tönt es zurück.»



Bei der St.Galler Hundetrainerin, Karin Eberle-Lüssi, sorgt die Situation für Kopfschütteln: «Mein Wunsch ist es, dass wir gegenseitig aufeinander Rücksicht nehmen und anständig miteinander umgehen. Velofahrerinnen und Velofahrer sind oft schnell und leise unterwegs und machen es den Hundehaltern nicht einfach, den Hund in angemessener Zeit abzurufen.»

Hundehalter und Velofahrer zur gegenseitigen Rücksicht aufgefordert

Die Hundetrainerin rät den Hundehalterinnen und Hundehaltern darum: «Bei frühzeitigem Erkennen einer Begegnung mit dem Fahrradfahrer den Hund zu sich zu rufen, bei sich zu behalten, damit der Velofahrer in angepasstem Tempo kreuzen kann.» Dies setze einen guten Rückruf voraus, ansonsten sei der Hund an der Leine zu führen. Dann könne man sich auch freundlich begegnen mit der nötigen Portion Rücksicht und Respekt.

Michael Städler, Vorstandsmitglied Pro Velo St.Gallen-Appenzell. Bild: PD

«Das sieht man bei Pro Velo St.Gallen-Appenzell genauso», sagt Michael Städler. Weil immer mehr Menschen mit dem Velo einen Ausgleich suchen würden, sei es wichtig, Rücksicht aufeinander zu nehmen. «Die Fussgänger haben hier manchmal das Nachsehen und können sich durchaus bedroht fühlen, das verstehe ich. Wer mit dem Velo in unseren Wäldern unterwegs sein will, muss bei Begegnungen auch mal langsam fahren und manchmal sogar anhalten oder absteigen.» Man appelliere an die Mountainbiker und Velofahrer, aber auch an die Fussgängerinnen und Fussgänger, mit gegenseitiger Rücksicht und Freundlichkeit unterwegs zu sein.