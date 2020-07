St.Galler Talentschmiede möchte an Fördertopf: Verein «Netzwerk Sport» und Verbände reichen dem Bund ein Gesuch um Förderung des Leistungssportzentrums ein Das «Gründenmoos» im Westen von St.Gallen soll ein Leistungssportzentrum für Talente werden. In enger Zusammenarbeit mit der Stadt, dem Kanton und den Verbänden plant der Verein «Netzwerk Sport» eine Eingabe ans Bundesamt für Sport: Das «Gründenmoos» soll als Anlage von nationaler Bedeutung mit Bundesgeld gefördert werden. Daniel Wirth 29.07.2020, 17.20 Uhr

Der Betrieb der Tennisanlage wird im Oktober vom Verein «Netzwerk Sport» übernommen. Die Genossenschaft Migros Ostschweiz zieht sich aus dem «Gründenmoos» zurück. Urs Bucher

«Das Magglingen der Ostschweiz»: So titelte das «St.Galler Tagblatt» im März dieses Jahres. Es ging um das «Gründenmoos» und die Pläne des Vereins «Netzwerk Sport», dort ein Leistungssportzentrum zu betreiben.

Der Hintergrund: Die Genossenschaft Migros Ostschweiz gab im Sommer vergangenen Jahres bekannt, das Baurecht für die Anlage aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr ausüben zu wollen und den Vertrag mit der Stadt St.Gallen als Grundstückeigentümerin nicht zu verlängern.

Die Stadt entschied später, die Sportanlage nicht abzubrechen, sondern sie von der Migros zu übernehmen und einer neuen Nutzung zuzuführen. Es gingen rund 20 Bewerbungen ein. Im April entschied die Stadt, die Tennis- und Freizeitanlage im «Gründenmoos» dem Verein «Netzwerk Sport» für eine fünf Jahre dauernde Zwischennutzung zu überlassen.

Hinter den Kulissen läuft einiges

Seither ist es ruhig. Doch hinter den Kulissen ist einiges gelaufen. An der Generalversammlung des Trägervereins am 8. Juli ist Roman P. Büchler zum neuen Geschäftsführer gewählt worden. Der Delegierte des Vorstands löst Roland Brändli ab, der bis zu einem längeren Auslandaufenthalt Geschäftsführer des Vereins war.

Gemäss Roman Büchler wird der Verein am 1.Oktober den Betrieb der Tennisanlage mit ihren vier Innen- und neun Aussenplätzen übernehmen mit dem Ziel, schwarze Zahlen schreiben zu können.

Hiefür habe der Verein an vielen kleinen Schrauben gedreht: Die Anlage wird mit einer schlanken Führung betrieben, die Preise wurden dem Markt leicht angepasst und am Gastronomiekonzept wird noch gearbeitet. Das Personal der Migros wird grösstenteils übernommen.

Roland Brändli, Vorstandsmitglied des Vereins «Netzwerk Sport». Rudolf Hirtl



In keinem Angebotsbereich gebe es einen Kahlschlag, heisst es bei «Netzwerk Sport». Für die Tennisspieler werde sich wenig ändern, auch für den Tennisclub Gründenmoos nicht. Mit der Migros-Klubschule sei man ebenfalls in Kontakt gestanden und habe für beide Seiten eine gute Lösung gefunden: Die Migros-Klubschule bietet weiterhin Fitnesskurse wie Yoga und Pilates im «Gründenmoos» an und bleibt somit am Ort verankert.

Eingabe an den Bund ist in Vorbereitung

Auch was die langfristige Projektplanung angeht, war der Verein nicht untätig, wie Roman P. Büchler sagt. In enger Zusammenarbeit mit der Stadt, dem Kanton und den Sportverbänden werde gegenwärtig an einer Eingabe an das Bundesamt für Sport (Baspo) gearbeitet. Das Ziel: Förderunggelder.

Das Bundesamt für Sport will im Herbst entscheiden, welche Sportanlagen von nationaler Bedeutung im Rahmen des Förderinstruments Nasak (Nationales Sportanlagenkonzept) Geld des Bundes erhalten. Das Baspo wird dem Bundesrat entsprechende Anträge stellen. Der Nationalrat entscheidet dann in der Frühlingssession 2021.

Auf der Schweizerkarte mit Sportanlagen, die Nasak-Gelder erhielten, sei die Ostschweiz heute mehr oder weniger ein weisser Fleck, sagt Büchler. Das solle sich ändern. Es geht um relativ viel Geld: Für die Förderprogramme 1 bis 4 haben die eidgenössischen Räte seit 1998 rund 170 Millionen Franken freigegeben, wie auf der Baspo-Homepage steht.

Wie Magglingen oder Tenero

Der Verein «Netzwerk Sport» möchte im «Gründenmoos» ein Leistungsportzentrum aufbauen, das die gleiche Ausstrahlung hat wie die nationalen Zentren in Magglingen im Kanton Bern und in Tenero im Tessin.

Roman P. Büchler, Geschäftsführer Verein «Netzwerk Sport». PD

Das Leistungszentrum für Talente im Alter von 12 bis 26 Jahren baut auf drei Säulen: Schulische Bildung, Kompetenzzentren und Leistungszentren der Sportverbände. Die Sportschule Ostschweiz Gründenmoos übernimmt den Bereich der schulischen Bildung. Büchler sagt:

«Die städtischen und regionalen Talentschulen für Sportler sollen nicht konkurrenziert, sondern es soll ein integratives Bildungskonzept für die Sportlandschaft erarbeitet werden.»

Der Verein «Netzwerk Sport» unterstützt Talente aus den Kantonen St.Gallen, Thurgau, beiden Appenzell, Glarus, Graubünden und Schaffhausen. Sie müssen das Potenzial haben, ein schweizerisches oder internationales Aushängeschild in ihrer Sportart oder Disziplin zu werden.

Bekannte Botschafter sollen helfen

Gegenwärtig werden vier Sportlerinnen und Sportler unterstützt: Jonas Hasler, Snowboarder aus Ottoberg im Thurgau; der Triathlet Florin Parfuss aus der Stadt St.Gallen; der Karateka John Kabashi aus Kreuzlingen im Thurgau; Sarah Zoller, Skirennfahrerin aus Flawil. Weitere Gesuche um Förderung wurden eingereicht, wie Roman P. Büchler sagt.

Dem Verein «Netzwerk Sport» gehören zahlreiche Botschafter an, aktuelle und ehemalige Ostschweizer Sportgrössen: Jolanda Neff, Lars Geisser, Daniel Lopar, Tranquillo Barnetta, Sonja Nef, Olivier Bernhard.