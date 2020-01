St.Galler Stadtwerke kaufen Strom für mehrere Millionen - die Risiken trägt der Steuerzahler Die St.Galler Stadtwerke kaufen Strom für mehrere Millionen Franken. Das Haftungsrisiko trägt der Steuerzahler. Eine andere Unternehmensform sei derzeit nicht nötig, findet der Stadtrat. Marlen Hämmerli 07.01.2020, 05.00 Uhr

Die St. Galler Stadtwerke wollen sich als «Umsorger» positionieren.

Benjamin Manser

Strom und Gas werden heute an Energiebörsen gehandelt. Die St.Galler Stadtwerke (SGSW) schliessen dort Mehrjahresverträge in der Höhe von mehreren Millionen Franken ab, um die Energie dann weiter zu verkaufen. Da der Energiehandel sehr schnell geworden ist, wurden 2016 die Ausgabekompetenzen der SGSW per Volksabstimmung angepasst.