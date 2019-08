St.Galler Stadtrat will Wasser-Fonds einführen: Ein Rappen für sauberes Wasser in der Dritten Welt

In der Stadt St.Gallen werden pro Kopf und Tag im Schnitt 140 Liter Wasser verbraucht. Abgerechnet wird der Wasserbezug von den Stadtwerken in Kubikmetern. Ein Kubikmeter oder 1000 Liter Trinkwasser kosten seit dem 1. April 2006 unverändert 2.66 Franken.

In der Vergangenheit gab’s an der Höhe des Preises immer wieder einmal Kritik, weil er in Städtevergleichen einer der höchsten der Schweiz ist. Das könnte sich jetzt ändern. Weil die städtische Wasserrechnung in den vergangenen Jahren grössere Überschüsse erwirtschaftet hat, will der Stadtrat den Trinkwasserpreis noch 2019 «substanziell» senken.

Diese Senkung würde durch die Einführung des sogenannten Wasser-Rappens um einen Rappen pro Kubikmeter geschmälert. Auf welchen Zeitpunkt die Preissenkung erfolgen und wie hoch sie sein wird, ist Gegenstand von Diskussionen. Der Stadtrat will demnächst entscheiden. Die Idee ist gemäss Stadtrat Peter Jans eine Senkung «um deutlich mehr als den einen Rappen» für den neuen Fonds zur Unterstützung von Wasserprojekten. (vre)