Das St.Galler Stadtparlament ist am Dienstagnachmittag in der Olma-Halle 2.1 zu seiner sechsten Sitzung der laufenden Legislatur zusammengekommen. Am meisten zu reden gab eine Interpellation zur Krise der Spitex St.Gallen AG. Sonja Lüthi wusste sich zu wehren.

Daniel Wirth 15.06.2021, 15.45 Uhr