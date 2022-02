Live-Ticker: Das St.Galler Stadtparlament diskutiert

St.Galler Stadtparlament Der Liveticker zum Nachlesen: Stadtparlament schiesst Ausbau des Public Wireless in der Altstadt ab und will Schulen mit Laptops und Tablets ausrüsten Nicht weniger als 18 Geschäfte wollte das St.Galler Stadtparlament am Dienstag beraten. Geschafft hat das Parlament knapp die Hälfte. Der Stadtrat soll einen Bericht ausarbeiten, wie die Einbürgerungshürden gesenkt werden könnten. Für Lacher sorgte einmal mehr die Abstimmungstechnik im Saal. Sie streikte just im falschen Moment. Julia Nehmiz und Sandro Büchler Aktualisiert 22.02.2022, 17.00 Uhr

Digitalisierung im Schulzimmer: Schüler beugen sich über ihr Tablet. Heute war dies Thema im St.Galler Stadtparlament. Bild: Keystone

20:05 Uhr

Man sei bis zur Hälfte der Traktandenliste gekommen, das sei nicht schlecht, sagt Parlamentspräsident Jürg Brunner. Die Sitzung war angesetzt bis 20 Uhr. Die nächste Sitzung werde am 22. März stattfinden.

«Und nicht vergessen, wir treffen uns dann im Waaghaus.»

Brunner läutet mit der Glocke und schliesst damit die Sitzung.

20:02 Uhr

Das Postulat wird mit 36 Ja zu 20 Nein und einer Enthaltung für erheblich erklärt. Der Stadtrat muss nun einen Bericht ausarbeiten.

19:57 Uhr

Stadtpräsidentin Maria Pappa Bild: Benjamin Manser

Stadtpräsidentin Maria Pappa sagt, die Stadt wolle eine weltoffene Stadt sein. «Dies soll nicht bloss ein Lippenbekenntnis sein.» Menschen mit Migrationshintergrund müssten mitreden dürfen und nicht nur hier Steuern zahlen müssen. Der Stadtrat bedauerte, als der Kanton kürzlich gegen tiefere Einbürgerungshürden.

An die Adresse ihrer SP-Kolleginnen und -Kollegen sagt Pappa, sie sei irritiert. Denn die Sozialdemokratinnen hätten die Stadt kritisiert, wo diese doch offene Türen signalisiert habe.

19:55 Uhr

Chompel Balok, SP-Stadtparlamentarier. Bild: PD

Chompel Balok von der SP/Juso/PFG-Fraktion sagt, seine Fraktion unterstütze dieses wichtige Anliegen. Der Weg der Einbürgerung sei steinig, es sei ein Hürdenlauf mit unsicherem Ausgang. Doch die Zahl der Einbürgerungsgesuche sinke. «Viele fühlen sich abgelehnt», sagt Balok. Viele können nicht mitreden, ihre Ideen nicht in die Gesellschaft einfliessen lassen.

«Sie können nicht am Tisch sitzen und mitdiskutieren.»

Balok fügt hinzu, der Stadtrat agiere zaghaft, nutze seinen Spielraum nicht aus. «Die grösste Stadt des Kantons, gegründet von einem irischen Mann mit Migrationshintergrund, muss mutig vorangehen – gerade in der heutigen Zeit.» Es brauche einfachere, kürzere Verfahren. Die Stadt befinde sich auf dem Holzweg, wenn es um die Bemessung der Gebührenhöhe gehe. Kosten zwischen 2000 und 4000 Franken seien nicht zumutbar für Menschen mit tiefen Einkommen. Einbürgerungen dürften nicht am Preisschild scheitern. «Unsere Stadt braucht alle Menschen mit ihren Ideen, davon haben wir alle etwas.»

19:42 Uhr

In der Mitte/EVP-Fraktion habe es zu Diskussionen geführt, ob es wirklich einen Bericht zur Einbürgerungsfrage brauche, sagt Sprecher Ivo Liechti. Es brauche die Bereitschaft der Einbürgerungswilligen, aber es brauche weniger Hindernisse. Die Fraktion will mehr Grundlagen, der Stadtrat solle das Verfahren detaillierter aufzeigen.

Anders argumentiert René Neuweiler. Namens der SVP-Fraktion sagt er, die Einbürgerungshürden seien heute schon tief. Diese nochmals zu senken sei fehl am Platz. Deshalb stimme die Fraktion gegen die Erheblicherklärung.

19:41 Uhr

Jeyakumar Thurairajah, Grünen-Stadtparlamentarier. Bild: Benjamin Manser

Jeyakumar Thurairajah (Grüne/Junge-Grüne-Fraktion) sagt, alle sollten eine Chance haben, sich einbürgern zu lassen. «Aber viele, vor allem Flüchtlinge, sind von der Bürokratie überfordert.» Unter 25-Jährigen sollten die Kosten für die Einbürgerung erlassen werden. Seine Fraktion stimme dem Vorhaben des Stadtrats zu.

19:34 Uhr

Marcel Baur von der GLP/Junge GLP-Fraktion kritisiert die Handhabe der Einbürgerungsgesuche. Wenn ein gefaltetes A3-Blatt durch die Behörden zirkuliert, muss man hellhörig werden. In der Vorlage steht: «Das Verfahren ist aktuell stark papierlastig. Solange die Dossiers nicht elektronisch dem Kanton übermittelt werden können, macht ein digitaler Alleingang der Stadt St.Gallen wenig Sinn.» Eine Digitalisierung des Einbürgerungsverfahrens werde gemäss Stadt als möglich erachtet und würde sehr begrüsst; die Initiative dazu müsste aber vom Kanton oder Bund ausgehen.

19:32 Uhr

Andreas Dudli, Sprecher der Geschäftsprüfungskommission, beschreibt, eine Minderheit der Kommissionsmitglieder habe gesagt, dass ein Drittel der St.Gallerinnen und St.Galler vom politischen Prozess ausgeschlossen werde. Eine Mehrheit der Kommission will das Postulat nicht erheblich erklären.

19:31 Uhr

Traktandum 10: Postulat Chompel Balok, Miriam Rizvi, Vica Mitrovic, Jeyakumar Thurairajah, Rebekka Schmid, Marcel Baur: St.Gallen für Alle – Einbürgerungshürden senken; Frage der Erheblicherklärung

In ihrem Postulat «St.Gallen für Alle – Einbürgerungshürden senken» bezeichnen die sechs Mitglieder des Stadtparlaments die Kosten für eine Einbürgerung in der Stadt St.Gallen als zu hoch und als Zitat «abschreckend». Sie rechnen vor: 2200 bis zu 4600 Franken koste summa summarum eine Einbürgerung in der Stadt. Dazu gehöre etwa die Einbürgerungsgebühr bei Kanton und Bund, aber auch die Kosten für ein Sprachzertifikat B1 oder ein Staatskundekurs samt Test.

EIne Schülerin füllt den Deutschtest für die Einbürgerung aus. Bild: LTA

Von Kanton zu Kanton gibt es aber grosse Unterschiede. Der Eidgenössische Preisüberwacher hat deshalb 2020 festgehalten, dass er von den Kantonen erwartet, dass die Gebühren von Kantonen und Gemeinden in der Regel 1500 Franken pro Person nicht übersteigen sollten. Die sechs Parlamentsmitglieder wollen deshalb vom St.Galler Stadtrat wissen, wie er die Attraktivität für die Einbürgerung steigern könne – denn die Zahl der Einbürgerungen sei in den vergangenen Jahren rückläufig gewesen. Über 30 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt haben keinen Schweizer Pass.

19:30 Uhr

Es kommt zur Abstimmung. Mit 53 Ja wird die Motion einstimmig als erheblich erklärt.

19:29 Uhr

Mischa Herzog spricht im Namen der Fraktion Grüne/Junge Grüne. Der Rahmenkredit zur Erhaltung preisgünstiger Wohnungen sei weine wertvolle Leistung. Doch offen sei, warum die Nutzung dieses Kredits durch Wohnungsbaugenossenschaften und Stiftungen eher schleppend vorangegangen sei. Seine Fraktion setze darauf, dass auch nach der Verlängerung des Kredits weiterhin entsprechende Subventionsmöglichkeiten bestehen bleiben oder neu eingerichtet werden.

19:27 Uhr

Stefan Grob ergreift das Wort im Namen der Mitte-EVP-Fraktion, die die Motion eingereicht hatte. Aktuell stehe noch genügend Geld zur Förderung preisgünstiger Wohnungen zur Verfügung, der Kredit sei nur zur Hälfte ausgeschöpft worden. Es sei sinnvoll, die Befristung auf 20 Jahre zu verlängern.

19:23 Uhr

Traktandum 9: Motion Die Mitte/EVP-Fraktion – 12-Millionen-Kredit: Verlängerung der Befristung von 10 auf 20 Jahre; Frage der Erheblicherklärung

1989 wurde eine Volksinitiative zur Erhaltung preisgünstiger Wohnungen eingereicht. 12 Millionen Franken sollte die Stadt St.Gallen für sozialen Wohnungsbau einsetzen. 1991 wurde der Rahmenkredit vom Stimmvolk angenommen. In den vergangenen Jahren hat sich der Wohnungsmarkt beruhigt, wie der Stadtrat in der Antwort auf die Mitte/EVP-Motion schreibt. Die Leerwohnungsziffer liegt über dem kantonalen und dem nationalen Durchschnitt. Bis Ende 2021 sind aus dem 12-Millionen-Rahmenkredit 6,3 Millionen Franken ausbezahlt worden. Spätestens Ende 2024 fallen sämtliche Liegenschaften aus dem Kredit.

Der Stadtrat schreibt in seiner Antwort, dass sich die Förderung des preisgünstigen Wohnens bewährt habe. Die Stadtregierung will nun das Instrument und dessen Laufzeit im Detail analysieren – auch mit Blick auf die Wohnraumstrategie. Deshalb empfiehlt der Stadtrat dem Parlament, die Motion als erheblich zu erklären.

Wieder ergreift Jacqueline Gasser-Beck als Präsidentin der Liegenschaften- und Baukommission das Wort. Neue Objekte seien in den letzten Jahren keine mehr hinzugekommen. Die Lage habe sich auf dem Wohnungsmarkt wesentlich entspannt, und das Interesse habe an diesem Instrument abgenommen. Es stelle sich die Frage, ob die Gelder zielführender eingesetzt werden könnten. Die Kommission stimmte dem Antrag, die Motion erheblich zu erklären, einstimmig zu.

19:20 Uhr

Stadtrat Markus Buschor, Direktion Planung und Bau. Bild: Benjamin Manser

Baudirektor Markus Buschor gibt Beispiele, wo nachhaltiges Bauen Realität werde: Bei neu zu bauenden Schulhäusern, Verwaltungsgebäuden oder auch bei der neuen Bibliothek Union werde der Nachhaltigkeitsgedanke gelebt.

«Gemeinsam können wir uns im langfristigen Denken üben.»

Das Postulat wird einstimmig abgeschrieben.

19:18 Uhr

Veronika Meyer von der Grünen/JGrüne-Fraktion steht am Mikrofon. Sie dankt dem Stadtrat für die Auslegeordnung im Postulatsbericht. Darin wird etwa beschrieben, wie viel CO 2 unterschiedliche Materialien freisetzen. Es fehle aber an Leuchttürmen für nachhaltiges Bauen in der Stadt, auch im Bericht sei dies ausgespart.

Ivo Liechti sagt, die Mitte/EVP-Fraktion unterstütze das stadtische Vorhaben für nachhaltige Baustandards. «Ein Abbruch vernichtet immer in den Baumaterialien gespeicherte Energie.» Wichtig sei die Anpassung an die klimatisch veränderten Bedingungen. Dabei müsse man alles betrachten, auch Transportwege etwa. «Nachhaltigkeit ist wichtig, bedingt aber auch eine Reduktion beim Flächenverbrauch.»

19:05 Uhr

Traktandum 8: Förderung von nachhaltigem Bauen bei öffentlichen und privaten Vorhaben; Postulatsbericht

Jacqueline Gasser-Beck, Präsidentin der Kommission für Liegenschaften und Bau. Bild: PD

Das Stadtparlament hat vor zwei Jahren das Postulat «Holzbau, eine Massnahme zur Verringerung des CO 2 -Ausstosses» mit abgeändertem Wortlaut für erheblich erklärt. Im Vorstoss wird gefordert, dass die Stadt bei öffentlichen und privaten Bauvorhaben ökologische und nachhaltige Bauweisen (etwa beim Holzbau) fördert. Zudem soll der Stadtrat in einem Bericht Instrumente und Massnahmen aufzeigen, wie dieses Ziel erreicht werden könne. Das Postulat soll jetzt abgeschrieben werden.

Jacqueline Gasser-Beck, Sprecherin der Kommission für Liegenschafts- und Baukommission, bemerkt, man müsse Augenmass behalten bei der neuen Bau- und Zonenplanung. Die Kommission habe der Vorlage einstimmig zugestimmt.

18:55 Uhr

Es gebe keine Alternative, die einfach so aus dem Hut gezaubert werden könnte, sagt Stadtrat Peter Jans zur Fernwärme. Ja, bei der Fernwärme werde heute fossil zugeheizt. Aber es sei das Ziel, dieses Viertel der Fernwärme, was heute noch fossil hergestellt werde, in naher Zukunft auch aus erneuerbaren Energien herzustellen. Wenn sich mehr Leute für das Produkt aus Biogas entscheiden, werden die Stadtwerke mehr Biogas einkaufen. Im Jahr 2050 soll es dann nur noch ein Produkt geben.

Steuern müsse man zahlen, ohne eine direkte Gegenleistung zu erhalten, sagt Jans und bezieht sich auf das Votum von Esther Granitzer. Eine Gebühr zahle man für eine Leistung. Die Gebühr für die Fernwärme zahlt nur der, der sich an den Fernwärmeverbund angeschlossen hat. Auch verwehrt er sich gegen den Vorwurf des Etikettenschwindels. Es würden sich nicht alle Kunden für das beste Produkt entscheiden. Die von Daguati angesprochene Verlässlichkeit: Die Stadtwerke seien ein verlässlicherer Partner als Putin, sagt Jans.

Es kommt zur Abstimmung: Die Vorlage wird mit 44 Ja, 7 Nein und 4 Enthaltungen angenommen.

18:51 Uhr

Remo Daguati, Stadtparlamentarier der FDP. Bild: PD

Remo Daguati (FDP) ergreift das Wort, er spricht im eigenen Namen - und als Geschäftsführer des Hauseigentümerverbands. Wenn man den Umstieg auf ökologische Energieträger schaffen wollen, brauche es mehr Verlässlichkeit bei der Preisgestaltung.

Die Stadtwerke müssten ein verlässlicher Partner bleiben bei der Preisgestaltung. Was werde in drei oder fünf Jahren sein, komme dann die nächste Preiserhöhung? Er könne der Anpassung nicht zustimmen.

18:47 Uhr

Veronika Meyer (Fraktion Grüne/Junge Grüne) sagt, man könne Umweltschutz nicht gratis haben. Ihre Fraktion werde dem Antrag zustimmen, auch wenn ihnen nicht wohl dabei sei. Das Netto-Null-Ziel werde grandios verfehlt werden, wenn man nicht grosse Anstrengungen unternehme. Die Folgen wären katastrophal.

18:45 Uhr

Esther Granitzer sagt, ihre Kolleginnen und Kollegen von der SVP-Fraktion hielten nichts von den Fernwärmetarifen, da sie einer Steuer gleichkämen. Bei der Einführung der Tarife erhalten alle St.Gallerinnen und St.Galler den Basistarif, dessen Namen den günstigsten Tarif verheisse. Doch das sei nicht so. Der günstigste Tarif müsse beantragt werden, das stelle eine Hürde dar. Zudem sei es Etikettenschwindel, da die erneuerbaren Gase wie auch das Schweizer Holz, welches bei den Ökotarifen angeboten werde, im erforderlichen Umfang gar nicht bereitgestellt werden könnten.

18:44 Uhr

Man unterstütze die Vorlage, sagt Louis Stähelin. Die Mitte-EVP-Fraktion heisse die Vorlage einstimmig gut.

18:41 Uhr

Marlène Schürch, SP-Stadtparlamentarierin. Bild: PD

Marlène Schürch (SP/Juso/PFG-Fraktion) sagt, es bleibe nicht viel Zeit bis 2050.

«Wir rasen mit Höchstgeschwindigkeit auf die Klimakatastrophe zu.»

Die Lösung der Vorlage sei, dass diejenigen, denen das Klima am Herzen liege, mehr bezahlen. Zudem liege die Wahl des Produkts bei der Hauseigentümerschaft, Mieterinnen und Mieter hätten somit vielleicht keine Möglichkeit, umweltverträgliche Wärme zu beziehen. Kurzfristig sei die Vorlage sinnvoll. Die Fraktion heisse sie gut. Man wünsche aber mutigere Konzepte, um der Klimakrise zu begegnen.

18:38 Uhr

Marcel Rotach spricht für die FDP-Jungfreisinn-Fraktion. Es gehe darum, dass mehr Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer am Fernwärmenetz teilnehmen können. Die Einführung der neuen Fernwärmeprodukte bedinge eine Erneuerung des Fernwärmereglements. Die Abwägung lasse seine Fraktion unterschiedlich abstimmen.

18:37 Uhr

Aus Sicht der Werkkommission sei der Zeitpunkt gekommen, das Reglement anzupassen. Die Kommission stimme der Vorlage zu, sagt Daniel Bertoldo, Präsident der Werkkommission.

18:34 Uhr

Traktandum 7: «Einführung ökologischer Wärmeprodukte; Nachtrag III zum Stadtwerkereglement (SWR) vom 24. März 2015»

Die Stadtwerke wollen ökologischere Fernwärmeprodukte einführen. Diese sind teurer als die bisherige Einheitsenergie. Wie bereits bei der Elektrizitäts- und Gasversorgung soll künftig auch die Fernwärmekundschaft zwischen ökologisch verschieden ausgeprägten Produkten wählen können. Um diese anbieten zu können, muss das Stadtwerkereglement revidiert werden. Zudem soll der Preis für Wärme aus dem Kehrichtheizkraftwerk vom Ölpreis entkoppelt werden. Statt einer automatisierten, indexbasierten Preisfindung soll neu der Stadtrat die Arbeitspreistarife bei Bedarf anpassen können. Die Vorlage untersteht dem fakultativen Referendum.

18:34 Uhr

Jetzt wird abgestimmt. Parlamentspräsident Jürg Brunner will es nochmals elektronisch versuchen – und siehe da, jetzt funktioniert die Abstimmungselektronik. Das Parlament versenkt den Ausbau des Public-Wireless-Systems in der Altstadt mit 33 Nein- zu 24 Ja-Stimmen.

18:28 Uhr

Philipp Schönbächler (GLP) spricht erneut. Jans habe seine Zahlen nur aus der Brille der Verwaltung betrachtet. «Sie haben nur Halbwissen», wirft Schönbächler dem Stadtrat vor. Jetzt zitiert der Grünliberale die Bundesverfassung, wer laut Gesetz für den Umweltschutz zuständig sei.

18:25 Uhr

Stadtrat Peter Jans, Direktion Technische Betriebe. Bild Benjamin Manser

Eine Überzeugung stehe am Anfang eines Wegs, sagt nun Stadtrat Peter Jans. Er verteidigt das St.Galler Wireless. «Je kürzer der Weg ist vom Gerät zur Antenne, umso kleiner die Strahlung.» Das WLAN-Netz ergänze die Mobilfunk-Makroantennen und senke so die Gesamtstrahlungsbelastung. Es sei zwar keine Aufgabe der Stadt, aber sie habe zu Beginn St.Galler Wireless als Alternative zum boomenden Drahtlosverkehr gesehen. Diesem Weg habe das Stadtparlament in früheren Jahren zweimal zugestimmt. Das Wireless senke den Druck zum Bau von umstrittenen Grossantennen.

«Das System ist nicht von gestern.»

Wegen des kurzen Wegs zwischen den Geräten sinke die Strahlung. Das hätten Experten des Bundes bestätigt. «Vielleicht war es auch ein Fehler, das WLAN-Netz in den vergangenen Jahren nicht mehr zu bewerben.» Neuste Zahlen zeigten jedoch, dass das Kleinzellennetz genutzt werde. «Für die Leute, die hier leben, hier einkaufen und arbeiten – nicht für die Touristen.» Jans plädiert dafür, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen.

18:13 Uhr

Marcel Baur (GLP) spricht in seinem eigenen Namen. Die Strahlenbelastung werde unter dem Strich nicht tiefer. «Die VBSG-Busse fahren mit zwei SIM-Karten durch die Stadt, um Echtzeitinformationen zu erhalten.»

18:10 Uhr

Esther Granitzer, SVP-Stadtparlamentarierin. Bild: PD

Esther Granitzer sagt, dass auch die SVP-Fraktion den Ausbau des St.Galler Wireless ablehne. Das Kleinzellennetz sei ein fraglicher Luxus, den sich die Stadt leisten wolle.

«Die ursprünglich gut gemeinte Lösung im Kampf gegen Strahlung ist gescheitert.»

18:05 Uhr

«Die Fraktion von FDP und Jungfreisinnigen lehnt die Vorlage ab.» Das sagt Konstantin Hälg am Mikrofon. Neben der geringen Anzahl Nutzerinnen und Nutzer müsse man sich fragen, wem das St.Galler Wireless dienen soll. Touristen, Jugendlichen? Viele Personen würden in wenigen Minuten durch die Stadt gehen und wieder aus dem Perimeter mit dem WLAN hinausgehen. Das sei nicht benutzerfreundlich. Auch die geplante Werbekampagne verschlinge mehr Kosten, als dass es ein Bedürfnis befriedige.

17:56 Uhr

Philipp Schönbächler, GLP- Stadtparlamentarier. Bild. PD

Philipp Schönbächler (GLP/JGLP-Fraktion) blickt in die Vergangenheit: Zu Beginn des WLAN-Projekts habe die Stadt primär Standortvorteile ins Feld geführt. Heute sei jedoch der Strahlenschutz im Fokus. Dafür sei aber der Bund zuständig. Schönbächler sagt weiter, dass das vorgesehene Geld zielführender eingesetzt werden könne. Zudem habe sich der Stadtrat in der Vorlage in Widersprüche verstrickt.

«Müssen Schülerinnen und Schüler auf dem Roten Platz ihre Hausaufgaben digital lösen können und ihre Tiktok-Storys hochladen können?»

17:52 Uhr

Louis Stähelin von der Mitte/EVP-Fraktion sagt, der durchschnittliche User sei bequem, verzichte zum Teil bereits zu Hause auf ein WLAN und nutze nur einen Hotspot. Bisher waren ja die Nutzungszahlen auch nicht berauschend. Die Bereitstellung eines WLAN-Netzes sei auch nicht Aufgabe der Stadt. Der Pilot solle beendet werden.

17:49 Uhr

Lydia Wenger, SP-Stadtparlamentarierin. Bild: Anna Tina Eberhard

Lydia Wenger (SP/Juso/PFG-Fraktion) sagt, der Fraktion sei es ein grosses Anliegen, dass die Strahlung in der Stadt reduziert werde. Deshalb stimme die Fraktion zu. Neben gesundheitlichen Aspekten gebe es aber weitere Gründe für die Zustimmung: So gebe es zahlreiche Menschen, die sich ein Datenabo nicht leisten könnten – Geflüchtete, Pensionierte, Jugendliche mit wenig Sackgeld. Digitaler Zugang sei wichtig für die Demokratie.

17:48 Uhr

Clemens Müller (Grüne/Junge-Grüne-Fraktion) sagt, ein smartes Kleinzellennetz ergänze das Mobilfunknetz. Doch: «Wer kennt das Smart-Zellen-Netz?» Die Technik müsse bekannter gemacht werden. Müller schlägt etwa «Sankt strahlungsarm» vor.

Doch eine Mehrheit der Fraktion lehne die Vorlage ab. Der rasante technologische Fortschritt mache das Netz unnötig. Günstige, unlimitierte Datenpakete seien wesentlich attraktiver, als das Einwählen in ein städtisches Gratis-WLAN. Das locke niemanden mehr hinter dem Ofen hervor, die Technik komme zehn Jahre zu spät. Die Fraktion hat Stimmfreigabe beschlossen.

17:40 Uhr

Daniel Bertoldo (EVP), Präsident Werkkommission. Bild: PD

Kommissionssprecher Daniel Bertoldo sagt, dass heutzutage viele ein Datenabo hätten. Ausländische Touristen würden sich ins WLAN einwählen. Die Absicht des Stadtrates sei lobenswert, biete aber keinen Zusatznutzen. Das Ziel, die Bevölkerung vor Strahlung zu schützen, werde kaum erreicht. Zudem sei der Ausbau auch im Hinblick des angespannten Finanzhaushalts der Stadt nicht vertretbar. Die Weko lehnt deshalb die Vorlage ab.

17:37 Uhr

Traktandum 6: Public Wireless Area Network St.Gallen; Erneuerung und Netzergänzung

Seit 2011 baut die Stadt St.Gallen ein eigenes WLAN-Netz auf: In Teilen der Innenstadt kann man via St.Galler Wireless im Internet surfen. Der Stadtrat will nun die in die Jahre gekommene Infrastruktur erneuern, das Quartier Sturzenegg mit St.Gallen Wireless ausrüsten sowie Grundlagen zur Messung der Besucherströme erstellen. Dafür soll ein Betrag von gut 412’000 Franken zulasten der Investitionsrechnung der St.Galler Stadtwerke gesprochen werden. Zudem braucht es während zehn Jahren jährlich knapp 27’500 Franken (zulasten der Laufenden Rechnung der Stadt) zur finanziellen Beteiligung am Aufbau des Netzes. Für den dauerhaften Betrieb braucht es zusätzliche Betriebskosten von knapp 33’800 Franken jährlich. Die Entscheide über die Betriebskosten unterstehen dem fakultativen Referendum.

Um WLAN-Antennen wie hier auf dem Gallusplatz geht es beim Kleinzellennetz. Bild: Sandro Büchler

17:36 Uhr

Traktandum 4: Hallenbad Blumenwies, Erneuerung und Erweiterung, überarbeitetes Projekt; Planungs- und Ausführungskredit

Traktandum 5: Ersatz Dynamische Fahrgastinformation (DFI); Verpflichtungskredit

Die beiden Traktanden sind noch nicht behandlungsreif und wurden deshalb verschoben.

17:27 Uhr

Es wird abgestimmt. «Wer Antrag 5 zustimmt, soll jetzt die rote Karte heben», sagt Parlamentspräsident Jürg Brunner. Die Stimmenzähler zählen, die Parlamentarier halten ihr roten Karten in die Luft. Jetzt sollen die Nein-Sager ihre Karten erheben, es sind deutlich weniger. Die Stimmenzähler zählen aus und tragen die Ergebnisse zusammen. Die Enthaltungen werden selbstverständlich auch noch gezählt. «Sie haben mit 42, 16 Nein und 2 Enthaltungen die Stelle genehmigt», sagt Jürg Brunner.

Das Stadtparlament muss analog abstimmen, weil die Technik streikt. Bild: Sandro Büchler

Aufgrund der grossen Übereinstimmung soll über Antrag 6 (Erhöhung des Pensenpools der Oberstufe um 20 Prozent) und Antrag 7 (Nachtragskredit zur Besetzung der neuen Teilzeitstelle) zusammen abgestimmt werden. Das Ergebnis: 43 Ja, 13 Nein, 4 Enthaltungen. Somit ist klar: Die Vorlage untersteht dem fakultativen Referendum.

17:19 Uhr

Die ersten drei Anträge, welche die Beschaffung der Endgeräte beinhalten, werden mit 50 Ja, 4 Nein und 1 Enthaltung angenommen. Auch der Schaffung einer zusätzlichen Vollzeitstelle bei den städtischen Informatikdiensten (Antrag 4) wird mit 39 Ja zu 11 Nein-Stimmen angenommen.

Antrag 5 (Schaffung einer Teilzeitstelle bei der ICT-Koordination); die Abstimmung wird wegen technischer Probleme wiederholt. Es gibt wieder Probleme - jemand fordert Auszählung per Handvotum, wie früher. Ausgerechnet wenn es um digitale Geräte geht, witzelt eine Parlamentarierin. Auch aus der rechten Ratshälfte ruft nun jemand nach Handauszählung. Heiterkeit im Parlament.

17:16 Uhr

Es wird abgestimmt. Zuerst über den Rückweisungsantrag der GLP/JGLP. Es gibt technische Probleme. «Wiederholungsantrag», ruft Christoph Wettach. Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier sollen kontrollieren, ob sie mit dem Handy in einem anderen Wlan-Netz eingeloggt sind als dem von der Olma, das führe zu Problemen.

Die Rückweisung wird mit 37 Nein zu 18 Ja bei einer Enthaltung abgelehnt.

Es wird nun über einzelne Punkte der Vorlage abgestimmt.

17:15 Uhr

Ja, er sei in der Sitzung auf dem falschen Fuss erwischt worden, antwortet Stadtrat Mathias Gabathuler. Er liefere die Antworten gerne nach.

17:13 Uhr

Christoph Wettach (GLP) fragt, ob das, was Mathias Gabathuler sage, stimme. Denn der Stadtrat habe an der GPK-Sitzung nicht ausgeführt, als er nach den Konzepten gefragt worden sei.

17:01 Uhr

Stadtrat Mathias Gabathuler ergreift das Wort. Der Trend der Digitalisierung sei unaufhaltsam. Schon vor zwei Jahren sei das städtische Schulkonzept um digitale Punkte ergänzt worden. Die vorliegende Vorlage sei eine Beschaffungsvorlage. Die Konzeptarbeit solle bis Mai 2022 abgeschlossen sein. Zudem werde in den Schulen schon mittels verschiedener Programm online gearbeitet. Man sei bereit, die 1:1-Ausstattung umzusetzen: Denn schon heute würde ein gewisser Support für Geräte gewährleistet. Dieser müsse ausgebaut werden. Die Medienpädagogen hätten bereits wichtige Weiterbildungen besucht, sie seien bereit für den Geräteeinsatz. Das Vorprojekt verlaufe bislang erfreulich. Analog dazu werde in jedem Schuljahr an einem Schulhaus die Einführung der Geräte vorgenommen.

FDP-Stadtrat Mathias Gabathuler, Direktion Bildung und Freizeit. Bild: Benjamin Manser

Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler seien für die Einführung der Geräte bereit. Ohne 1:1-Ausstattung werde die Attraktivität der Lehrstellen geschwächt. Man wäre gegenüber der Flade nicht mehr konkurrenzfähig, da diese ihre Schülerinnen und Schüler bereits mit mobilen Geräten ausstatte. Und: die Jugendlichen würden nicht adäquat auf die Berufswelt vorbereitet. Würde die Vorlage jetzt nicht angenommen, rechnet Gabathuler vor, hätte man erst im Jahr 2027 die Vollausstattung der Schulen erreicht.

Man verfolge mit der 1:1-Ausstattung die Vision 2030. Es sei Teil der Bildungsauftrages, die städtischen Jugendlichen adäquat auf die Berufswelt vorzubereiten. Man brauche eine funktionierende Technik in der Oberstufe, und dies auf das nächste Schuljahr hin.

16:59 Uhr

Gabriele Anliker (SP/Juso/PFG-Fraktion) merkt an, dass längst nicht alle Schülerinnen und Schüler Zugriff auf ein digitales Gerät hätten, das habe der Lockdown gezeigt.

16:55 Uhr

Marcel Baur ergreift nochmals das Wort. Der Rückweisungsantrag sei keine Absage an die digitale Bildung. Man wünsche sich, dass man sich nicht konzeptlos in ein Abenteuer stürze.

Marcel Baur, GLP-Stadtparlamentarier. Bild: PD

«Ein Computer ist noch keine digitale Bildung.»

Die Stadt Bern habe einen Kredit von 25 Millionen Franken gesprochen, doch das IT-Projekt für Schulen sei gnadenlos gescheitert. Federführend sei übrigens ein St.Galler Unternehmen gewesen. Aber: Es habe in Bern kein Konzept gegeben. Eben dieses Fehlen eines Konzepts sei in der St.Galler Bildungskommission bemängelt worden. Er bittet darum, dem Rückweisungsantrag zuzustimmen, damit man sauber in digitale Bildung investieren könne.

16:50 Uhr

Karl Schimke, FDP-Stadtparlamentarier. Bild: Michel Canonica

Karl Schimke sagt, dass seine Fraktion (Fraktion von FDP und Jungfreisinnigen) die Vorlage unterstütze. Diese habe nur einen Schönheitsfehler: Es sei unschön, dass die Stellen nicht mittels Rochaden besetzt werden könnten. «Es wäre aber ein grosser Fehler, die Endgeräte anzuschaffen, ohne einen Support bereitzustellen.» Man gehe davon aus, dass es Kompensationsmöglichkeiten geben werde für die neuen Stellen.

Man müsse den längst überfälligen Schritt machen und die Endgeräte anschaffen. Welche neuen Erkenntnisse erwarte man sich von der zweiten Hälfte des Vorprojekts? Eine Erkenntnis sei schon da: Der Einsatz der Geräte sei sinnvoll. Mit einer Rückweisung der Vorlage würden keine neuen Erkenntnisse gewonnen. Verlieren dagegen würden die Schülerinnen und Schüler, die ohne mobile Endgeräte in die Oberstufe eintreten würden.

16:46 Uhr

Lara Weibel (SP/Juso/PFG-Fraktion) erwähnt, dass seit dem Lockdown digitale Medien in den Schulen genutzt werden wie noch nie. Mit der Einführung der digitalen Geräte gehe die Stadt in die richtige Richtung. St.Gallen habe Aufholbedarf, viele umliegende Gemeinden seien diesbezüglich bereits weiter. Zudem schaffe es eine Chancengleichheit unter den Schülerinnen und Schülern, da alle die Möglichkeit hätten, dieselben Geräte zu nutzen, unabhängig vom Elternhaus. Ihre Fraktion erachte es als wichtig, dass die Lehrpersonen weitergebildet werden im Umgang mit digitalen Geräten. Ihre Fraktion werde der Vorlage mehrheitlich zustimmen.

16:43 Uhr

Während nebenan diskutiert wird, besprechen sich die Stadträtin Sonja Lüthi und Stadtpräsidentin Maria Pappa draussen in der ansonsten leeren Olma-Halle. Bild: Sandro Büchler (22. Februar 2022)

16:42 Uhr

René Neuweiler (SVP) sagt, es brauche ein methodisches Konzept für Einführung und Gebrauch der digitalen Geräte. Man könne nicht so viele Geräte beschaffen, ohne ein Konzept zur Nutzung. Wie könnten Schülerinnen und Schüler lernen, die Geräte optimal zu nutzen? Wie werden Lehrpersonen befähigt, die neuen Methoden im Unterricht anzuwenden? Welche Aufgaben solchen durch die neu geschaffenen Stellen genau geführt werden? Sollte der Rückweisungsantrag nicht angenommen werden, werde man einen eigenen Vorstoss einreichen.

16:38 Uhr

Rebekka Schmid (Grüne/Junge Grüne) sagt, man stimme nicht darüber ab, ob man die Digitalisierung wolle, sondern wann und wie diese eingeführt werde. Künftige Lehrpersonen würden im Umgang mit digitalen Medien an der PH umfassend ausgebildet. Medienpädagoginnen und -pädagogen könnten die Lehrkräfte unterstützen. Aus ihrer eigenen Erfahrung als Lehrerin könne sie berichten, dass die Schülerinnen und Schüler gerne mit digitalen Medien arbeiten.

Die Stadt befinde sich in einer finanziell prekären Lage, da stelle sich die Frage, ob eine solch grosse Investition jetzt sein müsse. Und: Bei der Vorlage sei der Nachhaltigkeitsgedanke völlig auf der Strecke geblieben. Die Hälfte der Fraktion werde den Rückweisungsantrag der GLP unterstützen.

16:36 Uhr

Gisela Keller von der Mitte/EVP-Fraktion. Bild: PD

«Die-Mitte/EVP-Fraktion steht hinter der Vorlage», sagt Gisela Keller. Es werde Zeit, dass die St.Galler Oberstufe leichter den Lehrplan 21 befolgen könne. Die Mehrheit der Lehrpersonen sei bereit und hochmotiviert. Man empfehle, sich an den Erfahrungen der umliegenden Schulen zu orientieren. Man müsse deren Fehler nicht wiederholen, das spare Zeit und Geld. «Wir wünschen uns, dass das Pilotprojekt in der Oberstufe erfolgreich abgeschossen wird.» Zudem sollten die Erfahrungen umliegender Schulgemeinden aufgenommen werden. Dazu brauche es keinen Rückweisungsantrag.

16:31 Uhr

Marcel Baur (GLP/JGLP) ergreift das Wort zum Rückweisungsantrag. Er ist IT-Spezialist. Neben der ICT-Bildungsoffensive gebe es weitere Richtlinien. Darunter die «brandneuen Empfehlungen» zur Digitalisierung in der Volksschule. Es tue sich sehr viel, aber es gebe noch sehr viele Lücken in der kantonalen Strategie. Eine davon sei die Ausstattung von Schülerinnen, Schülern und Lehrpersonen.

In diesem Schuljahr wurde auf der Oberstufe ein Vorprojekt gestartet. Dieses solle Erfahrungen bezüglich Betriebs, Unterrichts- und Personalentwicklungen aufzeigen. Das Vorprojekt sei noch nicht abgeschlossen. «Diese Vorlage baut auf einem nicht abgeschlossenen Vorprojekt auf!»

Das seien nicht die Grundlagen für ein 1,2-Millionen-Projekt. Es würden mehrere Stellenprozente benötigt, obwohl viele seitens kantonaler Vorgaben noch in der Schwebe sei und obwohl das Vorprojekt noch nicht abgeschlossen sei. Die GLP/JGLP stellen deshalb einen Rückweisungsantrag. Vorlagen im digitalen Bereich verleiteten zu hastigen Vorgehen. Es bringt niemanden etwas, wenn wir in Aktionismus verfallen. Es bringe nichts, Stellen zu schaffen, so lange man die Marschroute noch nicht kenne. Nur mit Geräten sei es nicht getan. Es brauche eine Strategie.

16:29 Uhr

Jacqueline Gasser-Beck (GLP/JGLP) sagt, die Notwendigkeit digitaler Bildung steht ausser Frage. Es brauche aber mehr als mobile Endgeräte. Es brauche eine Strategie. Der Stadtrat wird aufgefordert, die Strategie mit den kantonalen Konzepten anzupassen.

16:24 Uhr

Eva Crottogini von der SP. Bild: PD

Die Diskussion ist eröffnet. Als erste spricht Eva Crottogini für die SP/Juso/PFG-Fraktion. Die Schulleitungen der Oberstufe stünden in der Pflicht, Support für die Lehrkräfte anzubieten. Da sei sich die Fraktion einig. Auseinander gehen die Meinungen bei der Planung der neuen Stellen.

16:23 Uhr

Andreas Dudli, FDP-Stadtparlamentarier. Bild: PD

Andreas Dudli, Präsident der Geschäftsprüfungskommission GPK, erläutert die Vorlage. Die GPK hatte in der Vorberatung viele Fragen gestellt, zur Art der Geräte (die Flade benutzt iPads), zur Handhabung, ob gebrauchte Geräte benutzt werden könnten, wie es mit dem Elternbeitrag aussehe.

In der Eintretensdiskussion hätten die GPK-Mitglieder die Vorlage begrüsst. Es wurde moniert, dass man in der Oberstufe IT-mässig auf der Höhe sein müsste. Zudem gab es Vorbehalte gegenüber dem Stellenausbau, der in der Vorlage genannt ist. Die GPK beantragt dem Parlament, die Anträge anzunehmen.

16:18 Uhr

Jetzt geht's an ein Traktandum, das mehr diskutiert werden dürfte.

Traktandum 3: Standardisierte 1:1-Endgeräte-Ausstattung für die städtischen Oberstufen-Schulen; Ausbau der mobilen Endgeräte für die Lehrpersonen der Primarschule.

In der Stadt St. Gallen sind noch nicht alle Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler mit einem eigenen Laptop oder Tablet ausgerüstet. Das will der Stadtrat nun ändern und beantragt beim Parlament einen Kredit. Bis in drei Jahren sollen 780 neue Geräte angeschafft werden. Für 1,2 Millionen Franken (Verpflichtungskredit) sollen mobile Informatik-Geräte für die städtischen Schulen angeschafft werden. Zudem würden sich auch die jährlichen Amortisationskosten um 150’000 Franken erhöhen sowie die Netzwerk-Betriebskosten um jährlich 50’000 Franken. Zudem fallen weitere Betriebskosten von 136’000 Franken an.

Auch wird eine zusätzliche Vollzeitstelle bei den städtischen Informatikdiensten geschaffen sowie eine zusätzliche Teilzeitstelle bei der Dienststelle Infrastruktur Bildung und Freizeit. Auch vorgesehen ist eine Erhöhung des Pensenpools der Oberstufe um insgesamt 20 Stellenprozente für zusätzlichen personelle Ressourcen der Poweruserinnen und -user. Die Beschlüsse sind gemeinsam dem fakultativen Referendum unterstellt.

16:18 Uhr

Traktandum 2: Städtische Sparkasse – Überführung in die Pensionskasse Stadt St.Gallen

Die städtische Sparkasse für nicht BVG-versicherte Mitarbeitende soll in die Pensionskasse Stadt St.Gallen überführt werden. Die Stadt nennt drei Varianten, wie sie mit der Sparkasse umgehen könne: 1. Weiterführung der Sparkasse als eigenes Vorsorgewerk durch die Pensionskasse Stadt St.Gallen oder eine andere Vorsorgeeinrichtung. 2. Überführung der Versicherten der Sparkasse in die Pensionskasse Stadt St.Gallen. 3. Liquidation der Sparkasse. Der Stadtrat schlägt dem Stadtparlament die Weiterführung der Sparkasse als eigenes Vorsorgewerk (Variante 1) vor. Zudem sollen Änderungen im Pensionskassenreglement erlassen werden, damit die Bestimmungen zur Versicherung der städtischen Mitarbeitenden für die Altersvorsorge an einem einzigen Ort geregelt sind.

GPK-Kommissionssprecher Andreas Dudli sagt, dass die Vorlage in der Kommission unbestritten gewesen sei. Und schon wird abgestimmt. Doch es gibt technische Probleme. Die Abstimmung wird wiederholt, weil nicht alle Parlamentsmitglieder ihre Stimme abgeben konnten. Schliesslich stimmt das Parlament der Überführung der Sparkasse in die städtische Pensionskasse einstimmig zu.

16:12 Uhr

Es geht schnell. Die drei Nominierten werden vom Parlament mit 42 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung gewählt.

16:09 Uhr

Traktandum 1: Stadtparlament; Abordnung in den Verwaltungsrat der SN Energie AG für dessen Amtsdauer von der Generalversammlung 2022 bis zur Generalversammlung 2026

Der Stadtrat beantragt dem Parlament, die Abordnung der Stadt St.Gallen in den Verwaltungsrat der SN Energie AG für dessen Amtsdauer von der Generalversammlung 2022 bis zur Generalversammlung 2026 zu besetzen. Dafür vorgesehen sind Peter Jans (Direktor Technische Betriebe), Evelyne Angehrn (SP) und Felix Keller (FDP).

16:08 Uhr

Jürg Brunner von der SVP präsidiert das Stadtparlament im Jahr 2022. Bild: Ralph Ribi (11. Januar 2022)

«Es freut mich, dass wir wieder unter fast normalen Umständen tagen können. Ohne Maske und Einschränkungen.»

Dies sagt Parlamentspräsident Jürg Brunner. Er verkündet zudem, dass das Parlament im März dann wieder im Waaghaus die Sitzungen abhalten wird. Brunner dankt den Olma-Messen für die Gastfreundschaft und dafür, dass das Parlament die noch geplanten Sitzungen kurzfristig stornieren konnte.

16:06 Uhr

Jetzt läutet er mit der Glocke. Die Debatte beginnt.

16:05 Uhr

Brunner schaut in die Runde. Offenbar gibt es noch technische Probleme.

16:03 Uhr

Verspätung. Noch ist der Stuhl des Parlamentspräsidenten leer. Jetzt kommt Jürg Brunner daher.

15:58 Uhr

Zum zweiten Mal leitet Jürg Brunner die Sitzung. Der SVP-Mann wurde im Januar zum Präsident des Stadtparlaments gewählt – anstelle von Christian Neff, der kurzfristig verzichtete.

15:54 Uhr

Die Stadtparlamentarierinnen und -parlamentarier trudeln langsam ein. Einige deponieren Mantel und Rucksack und gehen nochmals für einen Schwatz nach draussen bevor es losgeht.

Die Mitglieder des Stadtparlaments treffen nach und nach ein. Bild: Sandro Büchler

15:47 Uhr

Das Stadtparlament tagt nach wie vor im in den Olma-Hallen und nicht im angestammten Waaghaus-Saal. Die Fraktionsspitzen haben sich aber bereits dafür stark gemacht, dass das Parlament bald an den Marktplatz zurückkehrt. Wann dies der Fall sein wird, entscheidet heute allenfalls das Plenum.

Anfang 2020, also vor der Pandemie, tagte das Stadtparlament zuletzt im Waaghaus. Bild: Urs Bucher (14. Januar 2020)

15:45 Uhr

Zwei Geschäfte – die umstrittene Erneuerung und Erweiterung des Hallenbads Blumenwies sowie der Ersatz eines dynamischen Fahrgastinformationssystem für die VBSG-Busse – sind noch nicht behandlungsreif. Sie wurden verschoben. Die Liegenschaften- und Baukommission (LBK) braucht für das Hallenbadprojekt mindestens eine zweite Lesung.

Damit dürften an der Parlamentssitzung vor allem drei Geschäfte längere Diskussionen auslösen. Strittige Punkte und ein Rückweisungsantrag der Grünliberalen gibt’s einmal bei der Ausstattung der Oberstufe sowie der Lehrkräfte der Primarschule mit Computern. Ebenfalls umstritten ist die Erneuerung und Netzerweiterung des Public Wireless Area Network St.Gallen, des öffentlichen WLAN-Systems der Stadt. Ebenfalls ein «heisses Eisen» ist die Erheblicherklärung des Postulats zur Senkung von Einbürgerungshürden.

Unbestritten ist die Wiederwahl einer bisherigen Vertreterin und zweier bisheriger Vertreter der Stadt im Verwaltungsrat der SN Energie AG. Ebenfalls wenig Wellen dürfte die Überführung der städtischen Spar- in die Pensionskasse St.Gallen, die Einführung ökologischer Fernwärmetarife, der Postulatsbericht über nachhaltiges Bauen bei öffentlichen wie privaten Projekten sowie die Motion zur Verlängerung der Gültigkeitsdauer des Zwölf-Millionen-Kredits zur Verbilligung von Wohnraum werfen.

15:41 Uhr

Willkommen zum Liveticker aus dem St.Galler Stadtparlament. Heute ist die Traktandenliste reich befrachtet. Mit einem Wahlgeschäft, fünf Sachgeschäften und zwölf Vorstössen sollen nicht weniger als 18 Geschäfte zwischen 16 und 20 Uhr diskutiert werden. Die Themenvielfalt ist entsprechend gross: Es geht um Laptops für Oberstufenlehrerinnen und -lehrer, nachhaltiges Bauen, Einbürgerungshürden, sichere Schulwege, die PC-7-Flugshow während der Olma oder um ein ökologisches Laubmanagement.