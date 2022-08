14:16 Uhr Montag, 22. August

Projekt Freiluftparlament thematisiert Zusammenleben in heterogener Gesellschaft

Vom 26. August bis zum 4. September tagt das Projekt «Mobile - das Freiluftparlament» beim Frauenpavillon im Stadtpark St.Gallen. Das Projekt, eine Zusammenarbeit der Fachhochschule Ost und der Künstlerin Anna Graber, möchte dabei das Zusammenleben in einer kulturell heterogenen Gesellschaft thematisieren. «Wie komme ich mit Schweizerinnen oder Schweizern in Kontakt? Weshalb sind unsere Diplome hier nicht gültig? Wie kann man ein Quartier zu einem Begegnungsort machen?» – solche und fünfhundert Fragen und Wünsche hat das Projektteam gemäss Medieninformation vor einem Jahr an mehreren Freiluftparlamentstagen in St.Gallen und Wil gesammelt.

Verweilen, miteinander reden, sich vernetzen: Das Projekt Freiluftparlament will das Zusammenleben in einer kulturell heterogenen Gesellschaft thematisieren. Bild: PD

Jetzt sollen diese Anliegen diskutiert werden. «Während zehn Tagen soll der Stadtpark zu einem Ort werden, an dem Teilhabe neu gedacht und neue Kollaborationsformen entwickelt werden», lässt sich Selina Ingold, Professorin an der Ostschweizer Fachhochschule und Mitinitiantin des Projektes, in der Medieninformation zitieren. Installationen, Performances, Diskussionen und Musik laden jeweils ab 15 Uhr Passantinnen und Passanten dazu ein, zu verweilen, miteinander zu reden und sich zu vernetzen. (PD/dar)

Weitere Informationen und Programm: www.freiluftparlament.ch